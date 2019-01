Revela AMLO fuga en ducto; pide paciencia

Ciudad de México.- El presidente López Obrador informó que se registró un "accidente-fuga" en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que pasa por Hidalgo, que está generando problemas de desabasto de gasolina.



Ante ello, llamó a la población a tener paciencia y no caer en pánico, pues el proceso se está normalizando.



"Yo lo que pido es que la gente, los ciudadanos nos ayuden para que no se exagere con la idea de que no va a haber gasolina y vamos a aprovechar a llenar el tanque por cualquier cosa, si hacen eso entonces se complica más la situación, si actuamos con tranquilidad, con responsabilidad, a partir de que se va a normalizar la situación del abasto entonces nos ayuda mucho a resolverlo lo más pronto posible", dijo en su conferencia mañanera.



Afirmó que el ducto ya se está arreglando y se prevé que hoy quede listo.



"Se está arreglando, hoy va a quedar arreglado por completo, pero también para que quede claro no es solo por este ducto, ya existía el problema porque se cambio el sistema a la distribución por pipas, ya existía en Estado de México por ejemplo, y se agravó a partir de que se dio esta fuga", explicó.



El mandatario aseguró que hay suficiente combustible en el País y pidió a la ciudadanía a apoyar contra el huachicol.



"Que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles. Hay gasolina suficiente en el país, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas", expuso.



"Sería fácil abrir los ductos y decir 'se normalizó la situación' pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer", dijo,



Agregó que ayer fue el día en que menos robo de combustible se registró en la historia reciente, pues sólo se robaron 27 pipas, en comparación con las mil que se llegaban a tener.