Acusa PGJ manipulación en cifras delictivas

Ciudad de México.- La Procuradora capitalina Ernestina Godoy aseguró que en administraciones anteriores se maquillaron estadísticas delictivas para simular una disminución de la incidencia.







Esta mañana, durante un balance que presentó sobre el estado actual de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), dijo que se encontraron deficiencias en el manejo de la información.







"En relación a los índices delictivos encontramos un sistema informático donde se le daba un manejo a la información, se manipulaba para mostrar disminución en las estadísticas criminales", explicó.







A su vez, sostuvo que más de 3 mil carpetas de investigación fueron mal clasificadas.







"Hemos hecho un primer, digamos, arqueo de 13 mil carpetas de investigación que estaban clasificadas como denuncia de hechos, de esas analizamos 5 mil y de esas, 3 mil 200 están más clasificadas", sostuvo.



Por ejemplo, explicó que algunos delitos mal clasificados fueron violación y homicidio.







"Alrededor de 55 homicidios que no reportaron como tal, sino se iniciaron por denuncia de hechos, pero tenemos otros casos que podrían ser más escandalosos como el tema de violación, lo tienen como denuncia de hechos, luego lo pasaron como abuso, hostigamiento, estamos haciendo ese análisis", señaló.







El arqueo, añadió, se hizo sobre denuncias levantadas en los últimos dos años.







Esto, dijo, es un engaño a la población y no abona en la solución de la problemática.







"No se tiene la información real y por lo tanto no se tiene una toma de decisiones sobre el problema, sino es una simulación, es un engaño a la ciudadanía decir que habían bajado los índices delictivos".