Congelan cuentas ligadas a huachicoleo

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que se han congelado algunas cuentas relacionadas con el robo de combustible y han detenido varias personas por actos de sabotaje a ductos de Pemex.







Sin precisar número, la funcionaria indicó que las investigaciones son realizadas por la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.







"Las acciones legales que se están llevando a cabo son diversas, en coordinación con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible", detalló.







"Y en ese sentido estamos desde luego ya congelando las cuentas, por una parte, y por otra parte, poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas".







Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que se está actuando para evitar la impunidad en este delito y combatir también a los de "cuello blanco" que tenían toda una red de distribución ilegal.







"Se está actuando, desde luego con la colaboración de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, también la gente que ha estado haciendo este tipo de actos de sabotaje han sido algunos de ellos también detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público", mencionó.







Sánchez Cordero explicó que como parte de la estrategia antihuachicol, la Policía Federal y el Ejército están haciendo operativos en las carreteras para detectar y detener las pipas "piratas" que lo transportan, así como detener a los conductores.







"Estamos coordinados sobre todo con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la PGR, pero básicamente el tema jurídico y de delincuencia organizada, no cabe duda que esto es parte de la delincuencia organizada, se está atacando en todos los niveles", subrayó.







Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República, confirmó que la dependencia ha iniciado "una serie" de investigaciones sobre el robo de combustibles, aunque tampoco precisó cuántas ni contra quiénes.







De lo que se trata, señaló, es de impedir que se sigan llevando a cabo saqueos a los intereses de la Nación, así como la defensa de los combustibles.







"Estamos trabajando fundamentalmente sobre la flagrancia, es decir, las personas que están haciendo este daño al País, que están utilizando los bienes de la Nación para beneficiar a unos cuantos, a ellos es a los que nos estamos dedicando con mayor espero", apuntó.







"Porque esa es la manera en que el Estado mexicano defiende sus intereses en su Patria, nosotros evidentemente vamos a tener mejores instrumentos a partir del cambio legal que está ya en iniciativa (agravar huachicoleo), pero eso no significa que no podamos trabajar, lo estamos haciendo".