Defensa de 'El Chapo' pide 'ayuda' al gobierno de AMLO

La defensa en México de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador echar atrás la autorización de extradición a Estados Unidos para su enjuiciamiento en una Corte de Nueva York, de acuerdo con el diario El Financiero.



Advirtieron que el procedimiento que realizó la administración de Enrique Peña Nieto resulta “ilegal y violatoria de los derechos humanos” en agravio de Guzmán Loera y su familia.



En entrevista telefónica con El Financiero, el abogado José Refugio Rodríguez, dijo este jueves que desde diciembre pasado, con el inicio de la nueva administración federal, se presentó un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidiendo una revisión y anulación del procedimiento.



“Se hizo esta solicitud porque a todas luces fue un procedimiento ilegal y violatoria de derechos humanos, por que se le extraditó por delitos que no estaban previsto en la solicitud de extradición hecha por el Gobierno de Estados Unidos, e incluso, se le está enjuiciando en una corte distinta”, comentó para el diario mexicano.



Recordó que Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán Loera por dos procesos radicados en las Cortes Federales de California y Texas.



Rodríguez aseguró que el juicio de extradición se llevó a cabo por esos dos casos y de manera sorpresiva se le entregó por cargos que enfrentaba en Nueva York y que son por los que ahora lo están juzgando en el vecino país del norte.



Detalló que el 19 de enero de enero de 2017, 'El Chapo' fue extraditado con un “acuerdo ilegal” en el que el Gobierno de México autorizó que se le procesara por un tercer asunto en Nueva York, del cual no conocieron los tribunales mexicanos.



Reconoció que a lo que se aspira con este recursos no es el regreso de Guzmán Loera a México, “pues es poco probable que Estados Unidos lo entregue devuelta”, sino a que se anule el juicio que enfrenta actualmente en Nueva York.