Esperan horas para cargar gasolina

Ciudad de México.- Capitalinos que desean recargar combustible han tenido que esperar horas en distintas estaciones.







Desde la mañana, la fila para cargar combustible era de cerca de 1.5 kilómetros en la gasolinera de la Autopista México-Toluca, en Santa Fe.



Los automovilistas deben esperar entre una hora y media o dos horas para poder abastecerse.







Raúl Baeza Ramos, quien trabaja como repartidor de flores, indicó mientras esperaba en la fila que se han reducido esta semana las entregas en el área de Santa Fe.







"Pasé en el camión y vi que aquí sí tenían servicio entonces me traje la camioneta porque estaba casi vacío el tanque, ayer estuve buscando y no pude cargar", comentó.







Otros, como Juan Manuel Rojano López intentan prevenir. En su viaje al trabajo de Satélite a Santa Fe ayer se quedó sin gasolina y hoy aunque tiene otro coche en casa con el tanque lleno, busca una estación para llenar su segundo vehículo.







"Voy a ver si alcanzo a salir ya que me están diciendo que hasta las 12 les alcanzará. Voy a correr la riesgo", dijo.







Con tres gasolinerias cerradas en la Colonia Roma, la de Cuauhtémoc y San Luis Potosí concentró desde la mañana filas de automovilistas en 15 cuadras.







Sobre Cuauhtémoc, para evitar el bloqueo de carriles, agentes de Seguridad Pública confinaron el carril de la fila con unos 200 automovilistas formados.







Para llegar a la misma estación de Hidrosina, otro centenar de conductores hace otra fila en la calle paralela de Frontera.







"Llevo una hora formado y haré otra hora para entrar, son dos horas menos de atención al público, pero necesitamos los vehículos", comentó Antonio Martínez, trabajador de CFE, con unas 20 camionetas formadas.







Permanecen cerradas, en espera de pipas, las gasolinerias de Mérida y Álvaro Obregón, así como Tonalá y Yucatán y la de Coahuila y Yucatán.







En tanto, un carril de Avenida Insurgentes fue utilizado por automovilistas para hacer fila en una gasolinera de la Gustavo A. Madero... pero el combustible se acabó.







La fila alcanzaba al menos 400 metros de largo, en dirección al Metro Indios Verdes, Colonia Vallejo, incluso algunos conductores hacían doble fila para aventajar lugares y lograr ingresar al centro de servicio.







Personal de la gasolinera explicó que ayer se terminó el combustible a las 14:30 horas, hoy volvieron a abastecer 20 mil litros que se terminó hoy a las 11:30 horas.







Javier llevaba formado dos horas, su unidad se quedó sin gasolina, estaba a un lugar de ser despachado, pero justo en ese momento los trabajadores avisaron que el combustible se había terminado.