'Los militares no somos policías, no nos gusta eso': Garfias Magaña

Los militares no son policías y las funciones de las policías castrenses son diferentes a las que proponen para Guardia Nacional, afirmó este jueves el general en retiro Luis Garfias Magaña.





"Los militares ni los marinos somos policías, no nos gusta eso. Hoy por razones muy especiales desempeñamos esas funciones, de policías.





"Otra cosa, la Policía Militar y la Policía Naval no son policías igual a las policías de afuera, no; las policías militar y naval que tienen funciones muy diferentes a las policías de la calle”, dijo el general en retiro.





"La Guardia Nacional existe en la Constitución de México, es una institución a las órdenes de los estados, es una unidad estatal que se puede federalizar, el presidente puede federalizar a la Guardia Nacional, pero no se aplica”, comentó.





"El hecho de la inclusión de la Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, ya que se perdería una inversión millonaria en tiempo y dinero, que se llevó para preparar a una de las corporaciones con una capacitación y formación profesional en aspectos de inteligencia.





"Así como la construcción de la Plataforma México, en donde se cuenta con una base de datos imprescindible para combatir a la delincuencia organizada”, expresó.





"La convocatoria no exige escolaridad y, en ese sentido, nos implica una curva de aprendizaje que dentro de la formación militar es inconcebible.





"No va a ser en cinco o diez años en que tengamos un verdadero cuerpo con un apego, con desempeño, apego a las normas y con respeto pleno a los derechos humanos”, agregó el investigador.





Garfias Magaña es el primer militar que, hasta el momento, participó en la Audiencia Pública sobreconvocada por la Cámara de Diputados para la elaboración de la reforma que dará paso a la creación de esta corporación.El exdiputado y exdirector del Colegio Militar lamentó que, ante la ineficiencia de las policías civiles, se tenga que recurrir a lospara atender el problema de inseguridad.Destacó que la Constitución contempla la creación de lacomo un instrumento de seguridad al servicio de los estados que no se aplica por motivos políticos.Durante la mesa Seguridad Humana y Guardia Nacional, Héctor Larios Santillán, presidente del, llamó a que no se integre a la Policía Federal en el nuevo cuerpo de seguridad.El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México,, destacó que la convocatoria lanzada por el Gobierno Federal para integrar al nuevo cuerpo de seguridad no establece un criterio de escolaridad.