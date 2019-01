No daremos marcha atrás con plan: Pemex

Ciudad de México— Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que no dará marcha atrás en el nuevo plan de Gobierno para acabar con el robo de combustible.



"La nueva estrategia del Gobierno de México para acabar con el llamado huachicoleo es efectiva, y no daremos marcha atrás contra el robo de combustible, ilícito que daña la economía nacional y el bolsillo de los mexicanos", afirmó la compañía en un comunicado.



La empresa dijo que seguirá implementando las medidas necesarias para reforzar la vigilancia y cuidado de sus instalaciones, así como de los mil 600 kilómetros de los seis ductos principales del País.



"Continuaremos ejecutando el plan alternativo de distribución por pipas hasta que se regularice el suministro", expuso.



"Nuestras refinerías y Terminales de Almacenamiento y Despacho continúan surtiendo diariamente los 800 mil barriles de gasolina para asegurar el cumplimiento de la demanda requerida en el País", afirmó.



Exhortó a las comunidades por donde pasan los ductos a que colaboren con la empresa, y no sean cómplices de las actividades ilícitas.



"Petróleos Mexicanos y el Gobierno de México reconocen el apoyo que brindan los ciudadanos ante las nuevas medidas implementadas en la logística de abasto de combustible; situación que se normalizará en el corto plazo y que traerá beneficios para todos.



"Agradecemos, también, a todos los trabajadores de Pemex, sobre todo a los transportistas, que todos los días, desde que se implementó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas, han hecho un esfuerzo excepcional y colaboran con agilizar el suministro de combustible", expuso.



Reiteró que avanza en la normalización del abasto de gasolina.