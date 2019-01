Ofrece Estado disculpa pública a Cacho

Ciudad de México.- El Estado mexicano hizo hoy un histórico Reconocimiento Público de la Responsabilidad del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia María Cacho Ribeiro.



Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, realizó el acto de disculpa pública a nombre del Estado, en presencia de Cacho, de la Secretaria Olga Sánchez Cordero, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.







"Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad.







"Por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso", expuso.







La Oficina de la ONU en México recordó que Cacho fue criminalizada, detenida arbitrariamente y agredida sexualmente en 2005, después de exponer una red de prostitución infantil.







En 2018, el Comité de Derechos de la ONU declaró al Estado mexicano responsable de violación a derechos humanos, entre ellos a la libertad, integridad y libertad de expresión, y dio 180 días para informar las medidas para implementar el dictamen.







En la Segob, Encinas también pidió disculpa por la corrupción y la impunidad alentada por instituciones de los diferentes órdenes de Gobierno, que impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y la justicia.







"Comparto con usted la indignación, respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron, por lo que investigaremos a las autoridades y agentes del Estado, que por acción, colusión u omisión, permitieron que sucediera. Este tipo de actos y que no fueran castigados.







"El Estado mexicano hace el compromiso de garantizarle la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas desde el 16 de diciembre de 2006 y, a su vez, reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición, para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a sucederle a usted ni a ningún otro periodista, ni persona defensora de derechos humanos en el País", añadió Encinas.







En su oportunidad, Cacho aceptó la disculpa del Estado mexicano y pidió que también se cumpla con todas las víctimas en el País, y de casos como Atenco y Guardería ABC.







Pidió a las autoridades actuar con valentía ante las violaciones de derechos humanos, así como construir un verdadero Estado de Derecho.