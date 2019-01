Asisten priistas a funeral de Del Mazo

Ciudad de México.- Secretarios estatales, ex Secretarios federales, ex Gobernadores mexiquenses, Alcaldes y políticos priistas arribaron al funeral del ex Gobernador Alfredo del Mazo González en el Mausoleo de Toluca.







Entre quienes se han presentado a dar sus condolencias al Gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo Maza, también hijo del ex Mandatario, están Claudia Ruiz Massieu, Arturo Montiel, César Camacho Quiroz, Alfonso Navarrete Prida, María Elena Barrera Tapia, Mikel Arriola y Gabriel O'Shea.







Al lugar arribaron algunos de los hombres más cercanos al ex Presidente Enrique Peña Nieto y quien también es primo de Alfredo del Mazo, como David López Gutiérrez, Alberto Bazbaz y Luis Videgaray.







Entre los políticos de otros partidos se encuentra Juan Hugo de la Rosa, del PRD, y Enrique Vargas del Villar, del PAN.







Al llegar al funeral, el ex Gobernador del Edomex, Arturo Montiel, resaltó la amistad que surgió desde la primaria con el fallecido en el Municipio de Atlacomulco.







Sobre el llamado grupo político de Atlacomulco, aseguró que no existe dicha agrupación, sin embargo, afirmó que en la zona los mueve la política.







"Ha sido así como se han dado las cosas, que haya salido el Licenciado Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, el señor Licenciado Enrique Peña Nieto y tu servidor (...) no sé, es algo que nos mueve allá, la gente es muy dada a participar en la actividad política", dijo.







Montiel Rojas comentó que no ha mantenido comunicación con el actual Gobernador Alfredo del Mazo Maza.