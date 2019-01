Hay gasolina suficiente en el país: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos para no caer en pánico ni dejarse guiar por las habladurías.



Con mucha tranquilidad explicó en su conferencia matutina que hay combustible suficiente y que se restablecerá pronto el abasto.



“Estamos operando este plan para evitar el robo de combustible y terminar con el huachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la Nación. No hay que dejar de tener en cuenta que se robaron el año pasado más de 60 mil millones de pesos. No hay que olvidar que crearon a través de los años por la impunidad un sistema de distribución de gasolina paralelo al sistema de distribución de PEMEX, crearon como otra empresa, una economía informal manejada con la tolerancia de las autoridades y esto se está combatiendo porque se acabó la corrupción. Se están utilizando elementos de la policía federal, militar y naval para resguardar los ductos", dijo.



Así mismo señaló que las compras extraordinarias incrementaron la demanda en algunas partes del país, provocando el desabasto y el descontento entre la ciudadanía.



“Se restablecerá en una hora el abasto. Ya no habrá corrupción. Haber quién se cansa primero, desde luego se generan molestias y por eso no dejaré de agradecerle a la gente su apoyo y comprensión, gracias por ayudar como lo están haciendo, no tiene que haber miedo ni psicosis. Hay gasolina suficiente en el país".



López Obrador explicó que la problemática de desabasto de gasolina se debe al cierre de ductos de Pemex; sin embargo, aclaró que hay combustible suficiente para el abastecimiento y sólo se trata de un retraso por el nuevo sistema de distribución.