Instalarán Comisión de Ayotzinapa el martes

Difundirán en exterior que no hay verdad

El martes 15 de enero, el Gobierno federal instalará la comisión para esclarecer y llegar a la justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Al salir de un panel sobre este caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó el evento."La CIDH estará presente, por supuesto, y esperamos que el mecanismo que estamos trabajando en coordinación con ellos se establezca en los próximos días", dijo al ser cuestionado sobre la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los trabajos de la nueva comisión.De acuerdo con el decreto presidencial, ésta deberá estar conformada por al menos un representante de la Secretaría de Gobernación, otro de Hacienda y uno más de la Cancillería, así como por los familiares de los desaparecidos, sus abogados y los expertos que se requieran.La comisión es independiente de la ordenada por tribunales, por lo que en el decreto se establece que deberá buscar que la Fiscalía General de la República conforme una comisión especial para la persecución penal del caso.El decreto instruye a todos los organismos y dependencias federales a entregar la información que la comisión les requiera en menos de tres días hábiles.La SRE firmará los acuerdos para que puedan colaborar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, mientras que Hacienda debe garantizar recursos para su funcionamiento.El nuevo Gobierno federal pidió a los embajadores y cónsules de México difundir en el exterior que no hay verdad en el caso Ayotzinapa.Por primera vez desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en septiembre de 2014, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibieron a una madre de los jóvenes en las instalaciones de la Cancillería."El año pasado los mandaron a defender la verdad histórica, hoy les dijimos que la verdad es que no hay verdad y que se ha creado una Comisión para la Verdad y Justicia en el Caso Ayotzinapa. La verdad histórica no existe", aseveró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, al salir del encuentro."Los embajadores y cónsules van a decir que existe una comisión presidencial que está retomando toda la investigación que nunca ha estado cerrada, lo que ha realizado la Procuraduría, el estudio del GIEI, el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y esta comisión va a ir al fondo para conocer la verdad de los hechos".En el marco de la reunión anual de embajadores y cónsules se llevó a cabo un panel sobre el caso Ayotzinapa, encabezado por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y la señora María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández.También estuvieron el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el subsecretario Alejandro Encinas.El funcionario indicó que en el panel no sólo se trató ese caso, sino toda la crisis en materia de derechos humanos que hay en el País."Con la nueva política en materia de derechos humanos va a haber un cambio en la política exterior para bien de nuestra política en el ámbito internacional porque ya no van a tener que defender lo indefendible", manifestó.Al finalizar el panel, la señora María fue recibida por el Canciller Marcelo Ebrard, quien se comprometió a dejar las puertas abiertas de la Secretaría para los padres de los 43 estudiantes."Nos da confianza porque ya no confiábamos en los Gobiernos anteriores", dijo la mujer, cuestionada por medios de comunicación al salir de las oficinas de la SRE.En su cuenta de Twitter, Ebrard se comprometió a que la Cancillería acompañará todos los esfuerzos para encontrar verdad y justicia.