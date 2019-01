Lanzan campaña de apoyo a plan antihuachicol

Ciudad de México.- Dependencias del Gobierno federal iniciaron una campaña de apoyo al plan del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible.







"Apoyemos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no más huachicoleo, no más corrupción, se trata de una molestia momentánea para un beneficio permanente", se lee en una imagen que tuitearon las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores.







"Aunque hay suficiente combustible para atender las necesidades del País, para acabar con el delito debemos tomas medidas drásticas".







No obstante, la Cancillería borró después su tuit ante críticas de usuarios de que estaba violando la Constitución al incluir el nombre de López Obrador en la propaganda y posteriormente hizo lo mismo la Secretaría de Economía.