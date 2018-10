La bandera de los Judas

Buena bandera política es la caravana migrante, 'El Peje dice: es legítima, maquinaciones de Trump, que le sirven de estandarte.



No se sabe si Donald Trump le robó la estrategia a Corral, o son afines en cuanto a sacar raja política de las caravanas, pero, si detrás de la caravana de migrantes está el siniestro Donald Trump, pues, le ha resultado barata si la comparamos con los gastos de la caravana de Corral, con cargo al erario; aquella, la de migrantes, la paga México.



Tiene sentido que la caravana esté orquestada por Donald Trump, ya que habrá elecciones el próximo 6 de noviembre; con los republicanos actualmente teniendo el control de ambas cámaras del Congreso, ¿obtendrán los demócratas suficientes escaños para recuperar el poder legislativo? Trump pretende mantener ese poder e influir en las votaciones, con ese discurso de odio hacia los inmigrantes, que le ha dado buenos dividendos, pues está culpando de todas las desgracias a los extranjeros, y, si México no paga el muro, sí pagará y está ya pagando la caravana. La caravana es pretexto perfecto para que Trump diga: los inmigrantes nos atacan, necesitamos el muro, y así mantener su imagen del defensor de la nación. ¿Puede usted observar como los judas son idénticos, en todas las eras y las latitudes?



La caravana de migrantes, está a la vista de todos: políticos, asociaciones civiles, religiosas y diversidad de individuos, que, aunque escondiésemos la cabeza en la arena, ninguno podría negar esa realidad, esa injusta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias, algunas con bebés, exige una reacción de nuestra parte, sin haber una obligación legal, sino moral.



Que esa respuesta sea la correcta y cuáles son sus intenciones dependerá de cada uno, ya que obras buenas con intenciones protagónicas, exhibicionistas, farisaicas, los políticos son un buen ejemplo de ello: ya se pronunció Corral, que si la caravana pasa por aquí, convocará a las asociaciones y particulares a participar ayudando. Le sugiero al señor Corral que si pretende apoyar, cancele el gasto de 3.6 millones de pesos en pavos y con ese dinero del pueblo se beneficie a la caravana, además que, de su jugoso sueldo también aporten, ya que en lugar de reducirse los salarios de la alta burocracia, lo han aumentado. Muchos de los que perdieron su empleo en el gobierno Corralista no tendrán navidad, pero sus directivos se dan la gran vida. Este discurso de ayuda a los extranjeros no es congruente, pues, si no apoya sus paisanos que los tiene a la mano, sino que les quita el empleo, desamparando a las familias, ¿quién le va a creer que desea ayudar a los extranjeros?



Lo que debemos hacer es apoyarlos de acuerdo a nuestras posibilidades, porque sabemos que los políticos les “apoyarán” siempre con la intención de jalar los reflectores del mundo, para sacar provecho de una u otra forma.



Como Judas que se envolvió en la bandera de los pobres cuando una mujer derramó un perfume muy valioso sobre Jesús, y dijo que ese perfume se podría haber vendido y el dinero dado a los pobres; esto dijo porque él controlaba el dinero y sustraía para su beneficio personal, pero Jesús respondió que siempre habrá pobres en el mundo, como aludiendo que la gran plaga de amadores de sí mismos y del dinero nunca se acabará; es así que, naciones poderosas, individuos acaudalados, corporaciones trasnacionales, generan un montón de pobres, sustrayendo la riqueza de sus países, aprovechando su mano de obra con sueldos de miseria, les generan guerras, intervienen en sus gobiernos, y después que los empobrecen, les ofrecen limosna, y así, aparecen como los redentores. Trump dijo: les damos cientos de millones de dólares a estos países.. Esta clase de protagonismo es inmoral e inaceptable.