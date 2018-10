NAICD ¿Consulta?

En este momento estoy indeciso si participar o no en la consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esta incertidumbre está fundada en las preguntas que no tienen respuesta. Desconozco quién o quiénes la organizarán, vigilarán, contarán los votos y darán los resultados. Tampoco cuántas boletas se tienen preparadas por aquello que la ciudadanía se desborde a dar su opinión. Ignoro el perfil que las personas deben cubrir para hacer sentir su postura. De igual manera, no sé cuánto costará, quién lo pagará, qué grados de confiabilidad tendrá, quién garantizará que se respete uno u otro resultado. Quién cuidará las urnas cuando se cierren para reabrirlas al día siguiente. ¿Qué pasará si se agotan las papeletas? ¿Qué clase de garantías se previeron para evitar que un individuo vote una, dos, tres o más veces?



Cuando me pregunto por el perfil de los ciudadanos me refiero a qué tan enterados estarán. Si ellos viajan en avión, si lo hacen a la Ciudad de México y con qué frecuencia. Si son conscientes de que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez está saturado. Si han debido esperar en la pista minutos y más minutos hasta que no les sea asignada una sala. Si han soportado estoicamente retrasos porque simple y sencillamente las áreas de despeje y aterrizaje están atiborradas. Si saben que el avance de las obras de NAICM lleva más de un treinta por ciento de avance. Deberíamos informarnos de que en caso de que la opción de suspender las obras sea decida democráticamente qué pasará con las instalaciones que ya existen en Texcoco. Cómo se recuperará el dinero ya invertido en las instalaciones. Por qué Andrés Manuel López Obrador dará a conocer primero a los empresarios vinculados con este proyecto que al resto de los mortales mexicanos. ¿Acaso mi voto no contará? ¿Dará marcha atrás en eso del vox populi vox dei? ¿Qué legalidad tiene esta consulta?



Si el próximo presidente gobernará a través de consultas por qué no incluir la siguiente lista: ¿desea usted no pagar impuestos? ¿Está de acuerdo en que se eliminen los pagos por derechos vehiculares anuales? ¿Piensa que es correcto eliminar las cuotas en las carreteras? ¿Prefiere excluir los costos del predial? ¿Está interesado en que se elimine el cobro de multas? A todas estas preguntas responderíamos con un sí rotundo.



Hay decisiones trascendentales que requieren escuchar al pueblo. Pero otras deben ser exclusivamente técnicas. No cualquier hijo de vecina tiene la capacidad ni la visión, aquel que ni siquiera se ha subido a un avión, para votar por una u otra opción. Es como si me preguntaran si estaría de acuerdo en que se ampliara o se construyera un nuevo puerto en las Islas Revillagigedo. Qué voy a saber yo.



Desgraciadamente AMLO está empecinado en suspender un proyecto de la magnitud del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no quiere pagar el precio político si es una medida equivocada. Simplemente dirá “yo obedecí al pueblo y no fue una decisión mía”. Y malpensado como suelo serlo, apostaría que el resultado de la famosa consulta ya está dada. La decisión de suspender la construcción del NAICM está tomada desde tiempo atrás y sólo desea “legitimarla” a través de un sondeo popular.



Ahora bien, si decidiese participar ¿cuál de las opciones elegiría? Si cruzo la papeleta con que continúe la obra, o con que la cambien a donde gusten y manden o si la anulo ¿mi postura será tomada en cuenta? Esta consulta es una simple crónica de una decisión que AMLO ya tomó. Y será una caricatura de democracia. No, no creo conveniente sufragar en una consulta -que raya en la ilegitimidad- y después se me acuse de responsable de haber tomado una decisión equivocada. Si la democracia en México todavía está en pañales, las urnas en este referéndum son una burla. Y claro que no acudiré a ser cómplice de una artimaña tan descarada como ésta. He dicho.



Mi álter ego sugiere que a todos los empleados, de empresas públicas y privadas, se les prohíba tener a la mano su teléfono celular. Están enviando o respondiendo mensajes. Hasta la sonrisa por uno muy simpático los delata.