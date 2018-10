Es un hecho... Elba Esther de regreso

Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública, aseguró que el regreso de la maestra Elba Esther Gordillo está en manos de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Lo anterior, al ser cuestionado acerca de las declaraciones de la Maestra de que el legítimo liderazgo lo tiene ella, aunque Juan Díaz tenga la chequera y en desgracia a los maestros.



La solución política, al interior del Sindicato de Maestros, con más de un millón y medio de afiliados, se ve venir con la rendición de Juan Díaz, que pretendería salir lo mejor librado posible, con un arreglo político que implique la entrega del sindicato a la su lideresa, tan y como se ha planteado por ella misma que afirma seguir siendo la presidenta, ya que cuando la apresaron y sometieron a juicio salió exonerada de todos los cargos, y nunca renunció a su posición en el gremio magisterial.



Juan Díaz ya trabaja con algunos de los representantes de la Maestra para encontrar un camino político que le permita retirarse lo menos golpeado posible y entregar la dirigencia sin mayores problemas, sobre todo los que tendrían que ver con auditorías y potenciales delitos penales. Sus pocos aliados, en algún estado, también ya se están acercando a los líderes naturales, afines a la Maestra, para preguntar cómo le harán para resolver la entrega de cada Sección.



La consulta que inició ayer en el país, para decidir si continúan con el nuevo aeropuerto o lo cancelan para tomar la opción de seguir con el actual y agregar dos pistas al de Santa Lucía para poder atender a un público cada vez mayor, está resultando un fracaso, toda vez que la gente está votando las veces que se le da la gana, en cada una de las casillas instaladas para tal ejercicio, que, de consulta, sólo tiene el nombre debido a que no cumple con los requisitos de ley para ser considerada como tal. Ya ni que hablar de que sea vinculatoria.



Lo cierto es que se convirtió en un asunto político mal manejado, peor administrado, pésimo en su implementación y fallido de origen. Sin embargo, AMLO decidió llevarlo a cabo pese a todas las voces que se opusieron, a las que puso oídos sordos e impuso su decisión para dejar claro quién es el que manda a partir de ahora, aunque tome posesión hasta el día primero de diciembre. Inicia con el pie izquierdo con esta mala decisión, recordemos que no hay segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.



Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá desequilibrio macroeconómico ni problemas en la bolsa por la decisión que se tomará acerca del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y dijo que, con inversión pública y privada, el país crecerá cuatro por ciento cada año. Lo anterior deja muy claro que no se escucha a nadie acerca de los problemas que traería al país cancelar la construcción del NAIM. Esta semana se reunirá con los empresarios que han invertido en las obras de Texcoco para explicarles que su inversión “está segura”, de donde surge la pregunta ¿Cómo está segura una inversión si la obra se cancela? ¿Y los 100 mil millones invertidos, se pasarán a pérdidas nomás?



El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mexicano José Ángel Gurría Treviño, advirtió que los riesgos para la economía del país es el entorno económico, comercial e internacional. Refirió que la economía mundial se está desacelerando y se esperaba inicialmente un crecimiento de 4 por ciento y ahora se bajó a 3.7 por ciento. Es decir, un recorte de un cuarto de punto y la razón son las presiones comerciales, por lo que recomendó no poner en riesgo la credibilidad de México ante el contexto internacional.



Las grandes obras de infraestructura se realizan de manera transexenal, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo se presentó ayer con una curación (especie de vendolete) en la sien derecha y que al parecer, según versiones de su equipo de trabajo, se debe a un golpe que se dio con una puerta, con lo que en las redes sociales le han dado duro acusando que pasó otro tipo de cosas, como un golpe producto de un empujón de alguien muy cercano.