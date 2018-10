La moral anticapitalista y de izquierda de AMLO

* “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo” * No se permitirá la corrupción ni predilección de amigos y familiares en el nuevo gobierno”Después de leer El Diario de Chihuahua y La Jornada de la Ciudad de México en un restaurante céntrico de Chihuahua capital y terminar de desayunar mi hijo Gabriel Rodrigo y yo, nos dirigimos a pie por la calle Victoria rumbo a la Plaza Francisco Villa a escuchar al líder nacional de México, AMLO, el pasado sábado 20 de octubre. Por esa rúa marchaba una columna de gentes vestida de negro, zapatos blancos, portando un listón amarillo y pancartas, protestando “contra las injusticias y la explotación humana en el mundo”. Desfilaban ordenados en silencio como si fueran [email protected] militares. Cruzaron la avenida Venustiano Carranza bloqueada por el mitin a celebrarse, y dieron vuelta al edificio “King Kong” del Gobierno del Estado, ubicándose atrás de la Plaza Francisco Villa sin hacer ruido. Hasta ahí me acompañó GRV; se fue a su trabajo.Ya había mucha gente procedente de diversos municipios, entre ellos los de Wachochi que viajaron en dos camiones alquilados, otros en vehículos. La plaza se iba agrandando con más gente a cada minuto, hasta llegar al final del evento cerca de diez mil almas, como en otras ocasiones donde AMLO fue candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por MORENA, PT y PES a la Presidencia de la República, y ¡sí se pudo!-No debería darle tanto tiempo al soberbio de Javier Corral-, dijo un fotógrafo que estaba a mi lado izquierdo en el área de prensa, a seis metros del micrófono donde habló AMLO. La convocatoria fue a las 12 del día con el pueblo que esperó estoicamente bajo la llovizna.A las 1:20 pm, llegó el presidente electo de México a la plaza. Detrás de él se atisbó una nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación nacional y estatal -MMC-. Se veían los operadores como si estuvieran filmando una película siguiendo al actor principal -como una estrella de rock o de cine- caminando tranquilo en medio de las mallas blancas de fierro, saludando a la gente y tomándose la fotografía del recuerdo -una selfi dicen ahora-, como sucede en las giras que realiza por toda la República. Es el único político activo que conoce todos los municipios de México, del cual se jacta con orgullo, y de ello nos consta desde 2006, año en que apoyamos su candidatura a la Presidencia de la República desde el PRD, cuando era decente; hoy está resquebrajado por la cooptación peñista, la corrupción y la traición que gustosos aceptaron.Al llegar el líder nacional al presídium, el otrora opositor por años contra el régimen prianista de arriba, y que en unas semanas ya no lo será, pues estará al mando de la República, al ir subiendo las escaleras iba peinándose su cabellera plateada, símbolo de experiencia y resistencia. Guardó el peine discretamente. Ya sobre la plataforma saludo a la “masa con poder” que lo esperó desde las 12 del día. Se movía como si estuviera en su casa, en su plaza pública, pues tiene la convicción de que “el pueblo lo cuidará”, por eso no trae el enjambre de guardaespaldas que atemorizan a la gente. Tiene amor, no temor.Previo a la intervención del presidente electo, habló el próximo coordinador estatal del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, sobrino del diputado local por Juárez, el “Pichuy” de la Rosa Hikerson. JCL fue el enlace del comité estatal de Chihuahua con el comité nacional de MORENA. Fue a Wachochi con otros de sus compañeros entre ellos el periodista Pedro Torres y Lety Ortega, ex [email protected] a fortalecer el comité municipal de MORENA. Cabe señalar que Juan Carlos Loera estuvo atento días después del atentado que sufrí el sábado 31 de diciembre en 2016, ofreciéndome apoyo solidario, el cual agradecí.ENTRE OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE, ACABAREMOS CIEGOS Y CHIMUELOS... Y ASÍ DE QUÉ SERVIMOSA las 1:26 pm, AMLO habló con sencillez enviando un mensaje esperanzador que es su característica por sus virtudes de honestidad, valentía, inteligencia, integridad y perseverancia en su lucha que no le permiten traicionar sus ideales, fundamentos que sostiene siempre como un Pípila de Granaditas, el cual lo forjan más fuerte y muy diferente a otros políticos. Con él ya no habrá más gatopardismo revolcado. Se dirá la verdad porque toda verdad es revolucionaria. El que no actué así será un mentiroso y un traidor al pueblo.De su emotivo discurso, AMLO consideró que “todos caben” en la Cuarta Transformación de la República, reforzando la idea con frases contundentes y persuasivas de rechazo y aclaración: Eso de “diente por diente y ojo por ojo”, terminaremos ciegos y chimuelos. Hay que vernos como hermanos”, es decir hacer el bien sin ver a quien con inteligencia. “No debemos confrontarnos; hay que unirnos. Trabajar unidos porque la Patria es Primero. Nada de pelearnos”, abundó el líder nacional y subrayó ante una masa con ojos y oídos atentos a sus palabras: -“¡Perdón si! porque buscamos la felicidad del pueblo, la felicidad con uno mismo. Amor al prójimo para ser más fraternos, más solidarios para sacar a México de la pobreza”, fue la síntesis humanista y filosófica al termino de su discurso.DE LOS MACANAZOS, LA REPRESIÓN Y LOS FRAUDES ELECTORALES, A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAEn su intervención, el presidente electo hizo referencia a la revista Proceso, que publicó una “edición especial extraordinaria, AMLO: El largo y rudo camino al poder” de 84 páginas con textos, fotografías a color, a blanco y negro de las diversas etapas de AMLO (1988-2000-2006-2012-2018) en su lucha por transformar al país “por el bien de México, primero los pobres”, cuya base es “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Un mensaje directo a los militantes, simpatizantes y [email protected] de MORENA, y para [email protected] que se integren más adelante. La tercera fue la vencida; ahora hay que apoyar al próximo gobierno popular y democrático con arte y sin temor desde nuestras trincheras de trabajo.