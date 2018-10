Administrar la herencia; la batalla entre el alma y el espíritu

Siempre he creído que todas las interpretaciones de la vida en Cristo tienen espacio en nosotros.



Agua Viva para las naciones que dirige el Apóstol Rafael Ugarte celebra un Congreso en Delicias, al cual estoy asistiendo. Debo decir que me han sorprendido increíblemente algunos ministros de mensaje, entre ellos, sin duda Rafael.



En una de las conferencias me ha tocado fuerte el tema: Administrar la herencia, del que rescato algunas partes que le comparto, con el respeto comedido que merecen quienes piensen diferente.



La batalla está en el Alma que se resiste a ceder ante el gobierno del Espíritu. Que muera todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, al igual que empeñarnos en dejar el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, así como dejar de mentir unos a otros.



Entrar en libertad plena requiere de congruencia con nuestra identidad de Él en mí y de mí en Él. Toda enfermedad es falta de firmeza en conciencia o sin ella, la lucha será para determinar si somos firmes en el Propósito. Nadie puede juzgar a nadie por la falta o ausencia de firmeza porque es parte de nuestra esencia, pero cuando se retrocede en la revelación y el entendimiento casi siempre será por los agentes tóxicos del Alma. Nadie podrá administrar su herencia si el ego lo domina. Disponernos para que todo lo movible sea expulsado para que permanezca sólo lo inconmovible.



La cultura religiosa histórica produce trastornos y heridas por lo que debe ser dejada de lado para adoptar la realidad del nuevo pacto entre el Padre y el que vive en mí.



La iluminación del entendimiento y su renovación permanente nos llevaría a la madurez. La madurez es la fuente de los galardones en la vida eterna que nos fue dada. Esa vieja cultura religiosa que alimenta el temor, el miedo y que impone parámetros para el éxito debe ser abandonada para ir en pos del propósito eterno. El mayor recurso que se administra es la vida de Cristo en nosotros.



Muchos ejercen ministerio para ser vistos, administran su herencia para el ojo humano, sin entender que se administra sólo para Él. Cuando hay entendimiento nadie necesitaría reconocimiento, porque tendríamos una motivación diferente, sólo hay que tener claro que las cosas que se hacen son por Él a través de nosotros, así que el reconocimiento será el ser vistos como hijos en cuanto a la madurez que lleva a manifestarlo y a extender su reino.



El entusiasmo y la motivación no deben sustituir a la convicción sino ir juntas en la fe para vivir. Nadie ha sido llamado para tener seguidores, la consolidación de madurez se alcanza siendo firmes ante la revelación y el entendimiento renovado.



Lo material debe ser una consecuencia de lo espiritual.



El privilegio al que tiene no es de este reino sino de una cultura que requiere de seguidores y no de entendidos. Por ejemplo, vivir diferente vida en casa y en público es una enfermedad del Alma. Muchos seguimos Almaticos por mal entender el éxito y por ignorar que todo está dado, que todo está hecho y que no lo asimilamos por esa ignorancia que nos impide entender que somos herederos y coherederos por Él y con Él. Pero Él nos eligió, no nosotros.



El deseo del Padre es que seamos firmes, renovados, entendidos del nuevo pacto, salvos, pero además maduros, para que el carácter de Cristo se imponga sobre el temperamento.



En la medida del crecimiento de Cristo seremos sustituidos por Él para actuar como verdaderos hijos, sin miedo a nada de este mundo, entendidos de la herencia que conlleva el propósito eterno.



La herencia en manos de un mentiroso, orgulloso y ególatra es peligrosa.



¿Cómo es la verdad actual en manos de un herido? Siempre será distorsionada y manipulada para ser seguidos, cuando no hay VIP sino salvos todos por gracia e iguales ante Él.