La migración tiene permiso

En 1955, el escritor sonorense Edmundo Valadés publicó la que se considera una de las mejores piezas del cuento mexicano: “La muerte tiene permiso”. En él, un grupo de ejidatarios congregados en una asamblea exponen sus quejas. Son los reclamos históricos del agrarismo: el agua, las tierras, los créditos leoninos, los caciques. De pronto, la palabra es concedida a Sacramento. Quiere hablar por los de “San Juan de las Manzanas”. De una queja que traen contra el presidente municipal por despojarlos de sus tierras a algunos de ellos. Sacramento cuenta que recurrieron a la justicia agraria y todo resultó contraproducente, puras vueltas nomás y el presidente les agarró tirria. Endeudados con él, los amenazó a todos con quitarles sus tierras si no pagaban los excesivos intereses. No conforme con ello, y un día que el hijo de Sacramento se envalentonó, se lo regresaron muerto acusado dizque por robarse una vaca del edil.



Luego vino el problema del agua, por la escasez derivada de las malas lluvias, el funcionario cerró el canal. Sacramento dice que también el presidente municipal y su gente les robaron dos muchachas. Se las llevaron al monte y las dejaron tiradas.



Hastiados de los abusos y sin que nadie, históricamente, les haga caso, Sacramento, la voz de los ejidatarios, y quizá la voz del pueblo en pleno, solicita la venia para “hacernos justicia por nuestra propia mano”. Absurda como parece en principio la petición, empieza a ser ponderada por los hombres presentes en la reunión. Se somete a votación la solicitud de los inconformes para dar muerte al presidente municipal. Todos levantan la mano. Ingenieros presentes y ejidatarios. “Cada dedo señala la muerte inmediata, directa”. La asamblea ha dado su anuencia. El cuento se cierra con un final sorprendente, cuando Sacramento dice: “Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto”.



Al magnífico cuento de Edmundo Valadés lo inscribo en el contexto de la conexión entre derecho y literatura. Y todavía más allá, podría insertarse en una línea en torno a la relación entre justicia y literatura.



Cuando leo “La muerte tiene permiso” pienso en la manera en que en una trama tan cercana a nuestra realidad puede encontrarse, casi a flor de piel, una discusión sobre la injusticia, el abuso, la explotación y la indolencia. Ya no es tan necesario remontarnos al cliché de Antígona, para buscar un asidero a nuestros dualismos sin sentido. Esos que nos hacen buscar una justicia sobrenatural y supraempírica. Ese presunto derecho natural que no existe más que en nuestros sueños y utopías. En cambio, en “La muerte tiene permiso” la anhelada justicia llega con olor a tierra y sólo se hace encubrir con la forma de la asamblea.



Lo que el escritor chiapaneco nos plantea en tan pocas páginas es la clave del estoicismo en el entorno agrario, un entorno que también y fácilmente se puede extrapolar al mundo urbano. Hoy, que miles de migrantes se desplazan y que es tema cotidiano, la realidad que ellos enfrentan en sus pueblos y países de origen es una que no está tan lejos de los entuertos deslizados en el cuento. La explotación, el abuso, la desigualdad, la miseria constituyen el resorte de la movilidad. Imagino, en ese sentido, una asamblea, pero en este caso una asamblea universal, mucho más grande que la del cuento magistral de Valadés. Y en la que el desplazamiento y la migración por supuesto que tienen permiso y las fronteras y límites territoriales no tienen sentido alguno. Por supuesto, también lamentablemente suena a cuento.