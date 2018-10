La santa muerte vs día de difuntos

Una figura de esqueleto vestida de negro. Sólo asoma una calavera terrificante y las manos osudas. El conjunto, devotamente expuesto en un nicho, cubierto por un velo blanco, transparente. A los pies cientos de veladoras y ramos de flores. La gente desfila como en una procesión, llevando quien una vela encendida, quien un canasto de frutas, quien cualquier otra ofrenda. Se acercan con recogimiento, tocan, besan, se arrodillan. Rezan. A su modo. Con una fe plenamente convencida de que ella, “la flaca”, los escucha y atiende sus súplicas. Algunos te aseguran que les ha hecho milagros. Sí, porque sin duda fue ella quien le devolvió la salud a la pequeña Lolita, después de que su padre viniera a rezarle un dos de noviembre, hace cinco años.



La santa muerte. Personificación y divinización de una realidad que ni es persona, ni es santa, ni es divina. Cuya devoción, sin embargo, sigue ganando adeptos en nuestro país, como se constata año con año en torno a estas fechas, a la par que se acreciente la popularidad y la fama mundial de las tradicionales expresiones folclóricas en recuerdo de nuestros difuntos.



¿Cómo pudo llegar a formarse en nuestro pueblo mexicano una devoción tan ajena a nuestras raíces católicas y guadalupanas?



Nuestras raíces se hunden también en la tierra de las culturas nativas precolombinas. El mestizaje racial, derivado de la llegada de los españoles a América, generó paralelamente un admirable mestizaje cultural, rico de tradiciones, costumbres, creatividad culinaria, expresiones artísticas, característico del México contemporáneo que justamente nos enorgullece.



Al mismo tiempo, esa amalgama del mundo precolombino y el mundo ibérico dio origen también a sincretismos culturales y religiosos, sobre todo allí donde la presencia española fue menos intensa y la evangelización arraigó sólo superficialmente.



El culto a la santa muerte es así un reducto de creencias mexicas –también presentes en las culturas maya y purépecha– impregnadas en forma abigarrada de elementos de la cultura española y de la religión católica. Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, dios y diosa de la muerte, cónyuges, tenían bajo su custodia el cuidado del Mictlán, la región más profunda y obscura de los muertos. Tenían su templo en la antigua Tenochtitlán. A él acudían los indígenas para implorar la protección de sus difuntos. Y también para alcanzar poder sobre la muerte.



Con la llegada del cristianismo a los pueblos de América, aquellos ritos ancestrales se recubrieron, en los rincones donde la evangelización no arraigó en profundidad, con formas y expresiones sustraídas de la liturgia católica, sin que ésta transformara substancialmente el núcleo profundo de aquellas creencias. El dios y la diosa de la muerte devinieron una sola deidad, identificada con la muerte misma. La muerte adquirió forma personal, unas veces masculina, otras femenina. Personalidad divina, con poderes divinos, sentimientos divinos, exigencias divinas.



* * *



Sin embargo, en la mayor parte del territorio evangelizado la fe cristiana desplazó las antiguas creencias. Lo hizo adoptando, parcial e imperfectamente, el método que hoy llamamos de “inculturación”: imprimiendo un nuevo significado, en clave cristiana, a ciertos dogmas nativos, y adoptando discretamente usos y símbolos presentes en el nuevo mundo, a condición de no contradecir las verdades profesadas en el credo católico.



En este contexto, la muerte como tal no fue divinizada. Más bien, empezó a ser vista como un elemento natural de la existencia, desprovisto del aura de fatalidad que suele acompañarla. Los muertos no son los que se han marchado para siempre a un destino hostil, obscuro, temible. Son los que ya han alcanzado la meta final, que nos aguarda a todos, donde ellos perviven realmente, no sólo como un recuerdo de sus familiares y amigos que seguimos vivos, sino con un nuevo modo de existencia, personal y feliz. Ellos, nuestros difuntos, no están lejos; están presentes a nuestro lado; siguen más cercanos que antes; los lazos que nos unen son ahora más estrechos; podemos comunicarnos con ellos.



El carácter alegre, festivo, humorista y afilado del mexicano hizo que esa visión amigable de la muerte y de los muertos diera paso al trato irónico, casi sarcástico, con esas realidades. Con todas las consecuencias positivas y negativas que eso conlleva. Positivamente: nos permite recorrer la vida animados por un profundo optimismo, generador de una vitalidad creativa. Negativamente: la banalización de la muerte lleva a una correspondiente banalización de la vida: signo de ello es la extremada facilidad con que todavía hoy se recurre al homicidio para zanjar desavenencias incluso insignificantes.



* * *



El anhelo de eternidad, inscrito indeleblemente en el espíritu del ser humano, ha producido a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía, múltiples manifestaciones culturales, normalmente permeadas de connotaciones hondamente religiosas. Primera de todas, la convicción, no siempre explicada con motivos racionales, de que el alma humana trasciende los límites del tiempo y del espacio, y por ello, que está destinada a pervivir más allá de la muerte. De ahí también la posibilidad de mantener viva la relación con los difuntos; una relación recíproca, que exige de los vivos respeto, cuidado, veneración; y espera de aquéllos compañía, y sobre todo protección.



Es con esta conciencia como nuestros pueblos amerindios han convivido con la muerte y con los muertos. Lo mismo sucedió en las más antiguas civilizaciones, sean africanas, o asiáticas o europeas. La arqueología y la historiografía se han encargado de brindarnos numerosos testimonios. Baste pensar en los rituales mortuorios egipcios o babilonios, o para situarnos en un período conocido de la cultura occidental, en la antigua religión romana.



Al lado de Júpiter, Venus, Apolo y demás dioses del Olimpo, los romanos rendían un especial culto a los dioses del hogar, los lares. Cada familia les reservaba un sitio especial. Pero también veneraban a los llamados manes, que eran los espíritus de los antepasados. Se les dedicaba un altar. El paterfamilias fungía como sacerdote de esas deidades. Su culto era más que el deseo de perpetuar su memoria. Era una forma de mantener la comunión con ellos. Creían los romanos que sus difuntos de algún modo podían ejercer un poder protector. Su condición de muertos, esto es, liberados de la atadura del cuerpo, los ponía en la condición de intervenir limitada pero realmente en el devenir de las cosas, y así podían favorecer el bienestar de la familia y alejar las asechanzas de los enemigos.



* * *



La visión católica sobre la muerte y sobre la condición de los difuntos da una nueva respuesta a esa inquietud del alma humana, que no se resigna a perder la esperanza y se resiste a la idea de que la muerte ponga fin a todo: tiempo y luz, ciencia y amor, pasión y belleza.



Para el cristianismo, la muerte no sólo no es el fin. Es en realidad el verdadero principio, el verdadero nacimiento. Es la puerta que conduce a una vida infinitamente más plena y hermosa. También esta vida es bella. Entretejida de gozos y lágrimas, grandes satisfacciones y fracasos, amores sublimes y prevaricaciones infames. Pero es limitada. No llena cumplidamente todas nuestras aspiraciones. Deja siempre ahí, en las secretas profundidades del alma, oquedades y nostalgias de algo más, que nada ni nadie logra aquietar.



La fe cristiana es promesa de esa otra vida, La Vida que, sola, llena totalmente y para siempre. La Vida de y con Dios. Lo que llamamos muerte es Nacimiento. Pero es preciso prepararse para dar ese paso con la disposición debida, llevando una vida en conformidad con la fe que profesamos. Una tradición secular inculca a los creyentes pedir a Dios la gracia de una “santa muerte”; que significa poder entregar el alma con la conciencia en paz con Él.



Para los católicos nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado, no están muertos. Hoy están más vivos y presentes. Por eso los recordamos el día de difuntos, y les llevamos flores, y les colocamos altares. Y sobre todo, los ponemos en nuestras oraciones. Confiando en que ellos, a su vez, desde el cielo, nos protejan con su intercesión ante el Señor.



Esta visión cristiana no tiene nada que ver con la devoción sin sentido a la equívoca e inexistente santa muerte.