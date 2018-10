American dream

“Recibir al migrante es un mandamiento, las migraciones son una oportunidad, no sembremos odio entre hermanos”. Papa Francisco



Desigualad, pandillas, violencia, desempleo, falta de oportunidades educativas, adicciones y violación a los derechos humanos, características propias de países en subdesarrollo, agravan la crisis migratoria en Centroamérica, que según expertos, puede alcanzar el contexto de una crisis humanitaria, miles de migrantes participan en la llamada “Caravana Migrante” que arrancó hace unos días en Honduras, uno de los países más pobres del mundo, rumbo a Estados Unidos con el objeto de solicitar y recibir protección internacional. De no encontrarse solución desde una perspectiva económica-social y humanitaria, el fenómeno migratorio seguirá creciendo, rebasando fronteras, alimentando odios y discriminación.



Ante la llegada de la caravana a la frontera Sur del país, el presidente estadounidense Donald Trump criticó al gobierno mexicano, en su cuenta de Twiter publicó: “Tristemente, parece que la Policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera Sur de EE.UU.” Señala que entre la caravana se encuentran criminales y ciudadanos desconocidos de Oriente Medio, dijo: “He alertado a la Patrulla Fronteriza y las Fuerzas Armadas de que esto es una emergencia nacional. ¡Debemos cambiar las leyes!”.



En noviembre próximo, Estados Unidos renueva 36 gubernaturas de los 50 estados y la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado; según expertos, ante los bajos bonos democráticos del presidente Trump, ocupa de nueva cuenta su mensaje racista, incitando al odio como arma electoral, no puede permitir que el Partido demócrata gane las elecciones.



Primero aplaudió las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas en su frontera con Guatemala para frenar el flujo de migrantes, debido a que fue detenida por fuerzas policiales de México, las cuales llegaron a emplear gases lacrimógenos y escudos antimotines para frenar el avance de los migrantes.



Cientos quedaron atrapados en el puente sobre el río Suchiate, que une a Guatemala con México, mientras que cientos más pasaron por el río. Finalmente, algunos lograron ingresar a territorio mexicano saltando las vallas fronterizas, otros decidieron aceptar la oferta del ejército guatemalteco de llevarlos de regreso a Honduras.



Políticos, líderes religiosos y sociales y analistas nacionales y extranjeros criticaron que México se convirtiera en una suerte de "policía migratoria" que sirviera a intereses republicanos.



Después del aplauso del presidente Trump al gobierno mexicano por las acciones anti-migrantes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió en un comunicado que “Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes”, afirma que muchos de ellos, en su “peligroso” viaje, están violando la soberanía de los países, sus leyes y sus procedimientos. Dijo: “Como el presidente Trump ha declarado, de conformidad con la ley de EE.UU., no permitiremos que los inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan en Estados Unidos”.



Al menos 2 mil migrantes lograron superar las exigencias migratorias pretenden alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, lo que supone un recorrido de 2 mil kilómetros hacia la zona Noreste o de casi 4 mil kilómetros si se opta por la ruta del Noroeste que lleva a Tijuana.



El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el total de migrantes llegados a su frontera sur del país ha sido de alrededor de 4 mil 500.



Ante la exigencia del presidente Trump, y algunos connacionales que exigen cerrar las fronteras, organismos oficiales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan a las entidades federativas por las que transita y transitará la caravana, que fortalezcan los mecanismos de responsabilidad compartida, para atender la situación de personas que se han visto forzadas a migrar de sus países.



La CIDH manifestó su preocupación porque durante el recorrido se han desencadenado reacciones y medidas hostiles por parte de diversas autoridades en países de tránsito y destino en contra de las personas migrantes y defensores de derechos humanos que integran la caravana. El organismo de la OEA (Organización de Estados Americanos) reprobó que el éxodo desembocara en el llamado “cierre de fronteras”, así como en la detención de quienes participen la caravana.



En un comunicado, la CIDH rechazó “el uso de un lenguaje estigmatizante, criminalizador y de acusaciones sin fundamento en referencia a las personas migrantes y solicitante de asilo, que puede fomentar actitudes xenófobas en contra de dichas personas”.



Mujeres, niños, personas con discapacidad participan en la caravana en busca de un mejor futuro, debido a que sus países de origen no tienen la capacidad de solución, México no se queda atrás en el tema, miles de mexicanos emprenden la huida detrás del “American Dream”. Como sociedad no podemos juzgar por el color de la piel, por su situación de pobreza, detrás de cada migrante existe un calvario, según el testimonio de mujeres migrantes, huyen del abuso, de la trata, soportan en su travesía, agresiones físicas y sexuales, todo por dejar atrás un pasado que las tortura.



Urge insistir en el respeto a los derechos humanos de los migrantes y refugiados, mejorar la percepción pública es el reto, promover normas internacionales de trabajo, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil tendientes a la protección de derechos humanos para atender la problemática actual, cambiar los esquemas económicos de corte neoliberal, que arrastran millones y millones de pobres y marginados, Sumemos voces AC se une al mensaje de paz, así como a las acciones emprendidas por la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Chihuahua en pro de los migrantes. Como diría el Papa Francisco, recibir al migrante es un mandamiento, las migraciones son una oportunidad, no sembremos odio entre hermanos.