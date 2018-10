El corrupto y el corruptor

El fondo del anuncio del nuevo semanario de Antonio Pinedo es tan oscuro como el hecho denunciado de su corrupción. Los 29 años de ser “la revista que informa a Chihuahua”, según el impreso de la segunda de forros, es una orgullosa alusión que se pierde en la negrura del fino y grueso papel couché que adorna el aviso: “Semanario se transforma (en) Meridiano 107”; vaticinio y revelación de los tiempos que corroen el estado financiero del cardumen que conforma la alta burocracia corralista y de una cultura política apoltronada en la continuidad cuasiduartista, pero con sello personal, muy personal.



Bien lejano se ve hoy el “combativo” Semanario de Meridiano 107 (así se llamó hasta hace un mes) de Pinedo y su familia, cuyo apellido encabeza el directorio de una lustrosa, cara, mensual y gratuita revista de cuarenta páginas a todo color, sin publicidad, salvo la que en una sola cara le aporta la otra amiga de Corral y funcionaria del gobierno del estado, Guadalupe De la Vega, secretaria de Innovación, pero sobre todo poderosa empresaria, republicana por Trump, y dueña, entre otros negocios, de las tiendas de conveniencia Del Río.



Durante el sexenio duartista pulularon las “revistas gratuitas” y eso ya implica un bien fundado sospechosismo: si una publicación no cuenta con respaldo publicitario, ni oficial ni comercial, y además se transforma en un volumen de caros materiales (nada qué ver con el de 29 años atrás), ¿cómo es que sobrevive? La respuesta está en la propia oficina que dirige Pinedo, a quien no le basta decir que ya no dirige su revista, sino sus parientes, para mantenerlo vinculado a ella y en la que, no obstante, firma el último artículo, como para cerrar “con broche de oro”. Por cierto que en esta revista, ahora dictada desde el poder, escribe, lamentablemente por el despropósito del producto oficial, el historiador y amigo Víctor Orozco.



La aparición del número uno de Meridiano 107, en septiembre pasado, se da en el contexto de las denuncias que el director de Comunicación Social corralista ha recibido por presuntamente desviar 5 millones de pesos en contratos directos que favorecen a una red empresarial integrada por familiares y amigos. Cierto es que a los abogados les importa, por ley, la configuración de los delitos; sin embargo, para la gente común el nombre es lo de menos: el tráfico de influencias para favorecer con contratos a esos amigos y parientes desde una posición gubernamental, como la que ocupa Pinedo, se llama corrupción.



Hay otros que, como Pinedo, se han ido borrando de la historia reciente del periodismo más o menos independiente, una vez enquistados en el quinquenio ya fallido de Corral. Quién no recuerda en los noventa a un casi estoico director del Semanario saliendo de la cárcel, luego de haber denunciado la corrupción de jefes policiacos, con filias panistas, en Ciudad Juárez.



La historia de las relaciones de Javier Corral y Pinedo con los medios de comunicación ha sido desastrosa. Pero también han estado envueltas en un hálito de opacidad que los beneficiados, obviamente, no van a colocar en el concierto de lo público. El papel de las preferencias por ciertos medios ha sufrido una alteración en el gobierno estatal: si antes se condenaba a unos, ahora se les apapacha con todo y presupuesto, mientras a otros se les ha enviado al ostracismo y su categoría de malqueridos riñe constantemente con las acusaciones, estilo Duarte, de que obedecen a “intereses y motivaciones oscuras”, por mencionar uno de tantos atajos provenientes del cliché gubernamental.



No es el papel del gobernante enfrentarse con los medios y castigar a los críticos, en los hechos, con asfixiarlos financieramente, mucho menos pretextando una ley de supuesta avanzada. Es verdad que muchos medios se acostumbraron a vivir del presupuesto, pero el rasero que aplica hoy Corral a través de Pinedo, los “gobernantes periodistas”, es de una inquina lamentable y maniquea que termina haciendo lo que antes censuraba moralmente. Es decir, en las relaciones prensa-poder nada ha cambiado desde hace cuatro décadas en Chihuahua, porque aquí se sigue aplicando la ley de JoLoPo: “no pago para que me peguen”. Indudablemente esta será una lección para los medios, o mejor dicho, para los dueños de los medios. Pero esta lección no está siendo aplicada ni por Corral ni por Pinedo, sino más bien es producto de una estrategia política perversa del corralismo para aniquilar a quienes no le complacen en sus páginas ni le siguen el juego en su proyecto de poder.



Los nexos de Javier Corral con Antonio Pinedo datan de años y eso explica la protección que este recibe por sus actos configurables en corrupción, cuya negación es similar en soberbia –y cinismo– a la que mostró en su momento el enemigo número uno de la administración actual, César Duarte. Y los vínculos que el director de Comunicación Social del gobierno del estado tenga con la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, no tienen registro de antigüedad. En teoría, el desafío de la funcionaria es mayor y está doblemente obligada a actuar en consecuencia: en principio, por ocupar el cargo que ostenta en un gobierno que prometió combatir la corrupción sin miramientos; enseguida, porque cuenta con al menos una denuncia en su escritorio y además puede proceder “de oficio”.



Pero ni las ciencias exactas ni el sentido común se oponen a la realidad: Stefany Olmos debe obediencia, como hasta ahora, a Corral; no tiene margen de independencia en su actuación. Ingenuamente cualquiera esperaría una vuelta de tuerca favorable a los intereses de la ciudadanía, milagrosamente, aunque sea una vez, por las razones expuestas y porque una regular formación democrática, concebida en el seno familiar y en su proyección pública, articularían cierta ganancia en equilibrio en eso que llaman “una de cal por las que van de arena” sobre la balanza de agravios del poder político contra los gobernados.



Empero, la soberbia es mayúscula y el compadrazgo mayor. No se permiten al interior del gabinete las mínimas contradicciones; la autoprotección se antepone como un dique contra cualquier esfuerzo democrático por reconocer que se tienen fallas y se corregirán, con o sin cárcel. La promesa de un gobierno diferente, cuando menos distante del anterior inmediato, se ha difuminado. Lo que queda es la tarea política de quienes aspiran a dejar en el camino cargos para buscar otros nuevos y más altos.



Escribe Pinedo al final del artículo de su nueva revista que cuando su jefe de entonces le encargó cubrir una nota algo más que imposible, “pasó por mi cabeza una mentada de madre”. Con gran dedicatoria para él, muchos chihuahuenses, y muchos periodistas, piensan hoy lo mismo.