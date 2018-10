Al maestro Florencio a quien contradiciéndolo le expreso que, para su persona el entusiasmo no va dentro de él, sino a su lado.



Por definición se dice que: "El entusiasmo es la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva o que es admirado. El término procede del latín tardío enthusiasmus, aunque su origen más remoto se encuentra en la lengua griega. Para los griegos, entusiasmo significaba "tener un dios dentro de sí". La persona entusiasmada, por lo tanto, era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un dios, capaz de hacer que ocurrieran cosas".



Así en la actualidad, se conoce como entusiasmo a aquello que mueve a realizar una acción, favorecer una causa o desarrollar un proyecto. Por ejemplo, veamos la expresión de un profesor cuando dice: "Voy a tratar de despertar su entusiasmo por la lectura con un libro de cuentos", "Jorge perdió el entusiasmo por el trabajo desde que le recortaron el sueldo", "Siento un gran entusiasmo ante el viaje que estamos a punto de emprender".



Por eso hay hombres que han ido a China como Marco Polo y a la Tarahumara como Karl Lumholtz.



El entusiasmo puede entenderse como el motor del comportamiento. Quien está entusiasmado con algo, se esfuerza en sus labores y exhibe una actitud positiva, ya que tiene un objetivo por cumplir. Un trabajador redoblará sus esfuerzos si sabe que puede acceder a un aumento de salario gracias a un buen desempeño; en cambio, si descubre que cualquier esfuerzo será en vano, es probable que pierda el entusiasmo.



Por eso los gobiernos de cualquier jerarquía deben entender y atender a quienes dirigen, porque de cierto les digo que, no hay capitán que lleve a buen puerto la nave sin marineros.



La felicidad y el bienestar interior también se asocian al entusiasmo, que puede surgir de manera natural y espontánea, sin que existan motivos concretos o específicos. Durante las épocas alegres y positivas de nuestra vida, solemos afrontar el día a día con un entusiasmo espontáneo, que parece ser un rasgo de nuestra personalidad.



Así las cosas, uno se sorprende cuando días y noches pasan de corrido porque el afán de realizar una tarea nos lleva vehementes a lograr construir, así sea un artículo, un libro o una casa, según lo que nuestros sueños y capacidades nos hagan ser capaces de lograr.



En cambio, los momentos de mayor dificultad a nivel emocional o económico suelen atentar contra los deseos de luchar, y en ellos se encuentra la clave para salir adelante.



Por la desesperanza que sería la antítesis del entusiasmo, embarga a muchos, lo que hoy vemos en la migración forzada de nuestros hermanos centroamericanos y mexicanos, misma que se suma a los éxodos de hace tres años de Siria a Europa y los de hace dos o tres décadas de Bosnia y Croacia a otras partes del mundo, y ni que decir de la triste desesperanza de todos los expatriados por la esclavitud de África a América hace dos centurias.



Por eso el antídoto va en la esencia misma del entusiasmo, según el tiempo y el momento lo podemos advertir así reflexionando cuando diversos autores señalan que; "El entusiasmo es el pan diario de la juventud. El escepticismo, el vino diario de la vejez", Pearl S. Buck.



Si el tiempo trae las dos caras tan claro como lo que señala Stendhal: "Nadie puede en su vida escapar a una deplorable crisis de entusiasmo".



Sin embargo no obstante pesares y dificultades le debemos decir a los migrantes y a todos aquellos que por cualquier causa puedan ser desplazados del espacio de confort que tuvo en un momento su vida que: "Es preciso elevarse con las alas del entusiasmo. Si se razona, no se volará jamás”; Eso decía Anatole France y a esto nadie lo complementó mejor que la cita de Albert Schweitzer al decir: "Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma".



Así que a los que hayan migrado de la juventud, de sus países o de sus empleos, cuya perdida sé que les duele les invito a pensar en el entusiasmo según se reflexiona.



Existen diversas formas de entender el concepto de entusiasmo y en gran parte se encuentra ligado a la vocación, en cuanto a que en cada individuo se manifiesta de manera particular y, muchas veces, impredecible. Hay quienes creen que todos nacemos con un talento especial, y que solo algunos lo descubren; por otro lado, existe la teoría de que unos pocos afortunados llegan a este mundo con habilidades sobresalientes, y que siempre oyen el llamado de la vocación, aunque decidan ignorarlo.



Se trata de un aspecto de nuestra vida muy difícil de comprender, dada su naturaleza intangible y las infinitas combinaciones que se dan en la construcción de cada personalidad, lo cual deriva en infinitos caminos para analizar la mente y sus características. Sin embargo, incluso las personas más reservadas sienten debilidad por una actividad y emanan una alegría capaz de iluminar una ciudad entera cuando tienen la posibilidad de llevarla a cabo.



Ni siquiera quienes se muestran más apagados, aquellos que evidencian una sensación de derrota ante los desafíos de la vida, pueden esconder su felicidad si se les presenta un objetivo que toque esa parte tan profunda de su ser que, muchas veces, solo ellos conocen. El entusiasmo se despierta por motivos y de formas diferentes en cada uno y, a diferencia de la vocación, parece estar al alcance de todo ser humano.



La vida moderna, que nos sumerge desde nuestro nacimiento en una sociedad consumista, suele conducirnos a una espiral de inconformismo y decepción ante la idea de no poder alcanzar nuestros objetivos, tanto a nivel emocional como profesional. Todo comienza cuando permitimos que otros decidan cuáles son nuestras necesidades, qué nos hace felices, con quiénes queremos compartir nuestra existencia.



En la mayoría de los casos, dado que dichas elecciones no son propias, llega un punto en el cual perdemos el entusiasmo y se desmorona toda la estructura a nuestro alrededor; la solución, por lo tanto, es tan simple como desgastante: cuestionar cada aspecto de nuestra vida, para dar con la combinación de objetivos y necesidades que verdaderamente nos corresponde.



Es entonces cuando nos convertimos en los amos de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma, como lo dice bien el poema Invictus que logró fama porque el líder sudafricano Nelson Mandela (1918-2013), lo tenía escrito en un trozo de papel mientras fue encarcelado durante 27 años en la prisión de Robben Island.



Este poema escrito por William Ernest Henley (1849–1903), también cuando buscaba entusiasmo mientras estaba en un hospital tratándose de tuberculosis. Ya que había contraído la enfermedad cuando era muy joven y antes de terminar el poema, le habían amputado la pierna para salvar su vida.



Vale pues ahoraque es tiempo de traición, adversidad, indecisión y migración forzada dejar claro lo que este poema nos da para la vida cuando nos señala enseñándonos que...



INVICTUS



Más allá de la noche que me cubre,



negra como el abismo insondable,



doy gracias al dios que fuere



por mi alma inconquistable.



En las garras de las circunstancias



no he gemido ni llorado.



Sometido a los golpes del destino



mi cabeza sangra, pero está erguida.



Más allá de este lugar de ira y llantos



donde yace el horror de la sombra,



la amenaza de los años



me halla, y me hallará sin temor.



No importa cuán estrecho sea el camino,



ni cuán cargada de castigos la sentencia,



soy el amo de mi destino,



soy el capitán de mi alma.



