Migración para humanos inhumanos

La natalidad, la mortalidad y la migración han marcado la evolución del mundo desde su origen. No hay nada más antiguo y presente siempre que los fenómenos migratorios. En busca de mejores oportunidades, para comer, por seguridad, ante amenazas inminentes pero siempre por supervivencia los seres humanos han migrado. Es pues, la migración, uno de los derechos humanos más antiguos del mundo también.



El 12 de octubre, curiosamente el Día de la Raza, inició un fenómeno migratorio de consecuencias aún desconocidas, pero con claros visos de ser uno de los más importantes e impactantes en Latinoamérica. Cientos de hondureños tomaron sus maletas y se dirigieron a la frontera con México para salir de la pobreza, abandono y hambre que viven en su país. Hoy, quince días después, se habla de que podrían ser miles, quizá 8 o 9 mil migrantes hondureños que ingresarán a nuestro país en su objetivo de llegar a EU.



Sin duda esta caravana migrante, o una parte de ella, tocará suelo juarense por razón lógica de nuestra ubicación geográfica. Esa situación ha generado un alud de reacciones positivas y negativas de los juarenses.



El 23 de octubre pasado, a las 8:31 de la mañana, el usuario del Facebook Kristian del Angel publicó en su muro: "-Más si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo...- En verdad ¿no les ofende vernos pisoteados ante un movimiento pastoral de inicio de los invasores hondureños?"



Dicha publicación es más que criticable por la fuerte dosis de xenofobia y racismo que contiene, pero todavía más porque quien la escribió en el máximo líder de los masones en Juárez, un movimiento liberal que reconoce a los viajeros como sagrados, según sus propios códigos. Extrema incongruencia y peligrosa intolerancia de quien debería congraciarse con cualquier movimiento social, antes que desenvainar la espada y llamar a la guerra contra "los invasores". Son migrantes, no invasores ni enemigos, son seres humanos y antes que descalificaciones o ataques requieren urgentemente de asistencia y apoyo.



Dicha reacción es tan solo una de tantas que ha habido en nuestra ciudad, que es lo que nos interesa, porque también las ha habido en todo el país. Algunas tan absurdas como calificar este fenómeno migratorio como una "perversa maquinación" internacional con fines malévolos y hasta políticos ¡Vaya ignorancia! No faltan quienes le atribuyen a Donald Trump la autoría intelectual del movimiento, para beneficiarse en el actual proceso electoral en su país. Como dirían los argentinos ¡Vaya boludez!



Un par de periodistas hondureños se han dado a la tarea de explicar lo ocurrido en Honduras, y de desmentir toda esta falsa información.



"En Honduras la gente vive con la maleta en la mano": Señaló contundente el periodista hondureño Bartolo A. Fuentes, en una mesa de análisis sobre el tema (Video: https://bit.ly/2PvkSRo).



En dieciocho tuits el periodista hondureño Alberto Arce (@albertarce), catedrático de periodismo en Alaska, explica el origen de la crisis migratoria de su país, desmintiendo rumores y falsas noticias sobre "perversas maquinaciones" internacionales detrás del éxodo de migrantes hondureños.



Para una mejor comprensión del tema, a continuación reproduzco íntegro el texto de los 18 tuits de Arce, incluyendo el detalle de tiempo y espacio (Misma fecha de todos los tuits 24 oct 18):



"(1) Voy a explicar cómo se difunde la desinformación sobre la caravana de Hondureños y cómo se discriminan fuentes y con ellas narrativas y debate a partir de un pequeño detalle de ayer (23 oct 2018). Como lo explicaría a mis estudiantes. Abro Hilo."



"(2) Ayer, un tweet del jefe de la región andina de una gran agencia dice que, aunque le parece descabellado, ha hablado con la oposición venezolana y Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, es instrumento de Maduro y que la caravana de hondureños distrae de la crisis de Venezuela."



"(3) Copia a su vez un Tweet de un corresponsal de otro importante diario (de otra región) que informa de que el Vicepresidente Pence sugiere que Venezuela financia la caravana de Hondureños."



"(4) Y ese corresponsal copia a su vez una nota de otra agencia que dice que el "organizador" de la caravana le reconoció hace seis días a un periódico local que él y el Partido Libre, del ExPresidente Zelaya, que tuvo vínculos con Maduro, son los organizadores de la caravana."



"(5) Con lo cual, la noticia y las opiniones, el vínculo descabellado, que nace de un diario hondureño acaba dando vueltas por la red difundido por agencias y corresponsales que no cubren la región. Grandes. Intachables."



"(6) Retomo el origen. El diario hondureño La Tribuna es propiedad de carlos Flores Facussé, expresidente (sic) de Honduras y, si cabe, el más directo opositor de Manuel Zelaya en los momentos previos al golpe de estado que lo derrocó."



"(7) La agencia internacional que difunde la conexión caravana-LIBRE-Zelaya-venezuela, además compartió hasta hace poco, si no lo hace aún, corresponsal con ese diario. Esa agencia convierte en nota de agencia internacional las notas de La Tribuna sobre Honduras. Desde siempre."



"(8) En paralelo, ayer, el supuesto organizador de la caravana, hablaba en un foro organizado por La Seattle International Foundation. Una actividad que cubrió ampliamente el diario guatemalteco @PlazaPublicaGT que además tiene reporteros en la caravana desde el día uno."



"(9) Por supuesto, el supuesto organizador lo desmiente todo. Y explica lo que sucedió en realidad. Con contexto. Mucho contexto. Al mismo tiempo que publicas notas como esta, de uno de los abogados de derechos humanos más serios y formados de Honduras. https://t.co/mYzaYFnkf5"



"(10) @PzPenVivo (Plaza Pública en Vivo) lleva en la caravana desde el primer día. Con @albertopradilla (Alberto Pradilla, periodista) por ejemplo. Como la cubre @chelefaro (Carlos Martínez, periodista) para @_ElFaro_ (Medio de comunicación digital) o @GladysNomadaGt (Gladys Olmstead, periodista) para @nomadagt (periódico digital guatemalteco) diarios locales, periodistas que viven en la región y caminan la caravana desde dentro. Contexto e historia."



"(11) Pero en estas redes que giran sin control, la versión de que la caravana la organizó Libre, impulsada por Venezuela para cubrir su crisis de refugiados, con el objetivo de desestabilizar las elecciones de Noviembre en Estados Unidos ya está instalada como hipótesis a desmentir."



"(12) Es falsa, como falso es que haya personas de Oriente Medio. Y ¿saben qué? que cuando llego a clase a explicar, las preguntas van en la dirección de explicar lo que no deberíamos ni mencionar. Que se comen debate y explicación. Que ensucian con ruido la crisis de Honduras."



"(13) Si alguien miente de manera, como lo hace La Tribuna de Honduras, igual que quien asume su información y la multiplica desde una agencia, y quienes saben que es no es cierto a su vez lo amplifican, se contribuye a ese ruido que se come la cobertura periodística de un hecho."



"(14) Conclusión. Discriminen fuentes. Locales, primero, que además están allí. Con largo aliento. Que llevan una década cubriendo esto. Después, aquellas que están sobre el terreno sean de donde sean. Descarten casi todo lo demás. (incluso lo mío, desde Alaska, aunque algo me suene)"



"(15) Y por favor, ríanse de quienes a la semana de cualquier crisis ya están hablando de Venezuela y de la manipulación para intervenir en las elecciones de noviembre. Los nadies de San Pedro Sula, La Ceiba o Tegucigalpa merecen ser reconocidos como entes autónomos con agencia propia."



"(16) Al final, Venezuela y las elecciones de noviembre en Estados Unidos invisibilizan la tragedia de los hondureños, que no cuentan ni para sufrir, cuyo sufrimiento no sirve más que para apuntalar la letanía de nuestro enquistado ruido partidario. Caminen, vayan a San Pedro Sula."



"(17) No dejemos que lo que pasa en la Rivera Hernández se explique desde Caracas o Washington. Periodismo era caminar. No lo olviden. Fin de la clase de hoy de quien fue reportero en Honduras y ahora explica esto en powerpoints a alumnos de comunicación en Alaska."



"(18) El resumen: Mientras el supuesto organizador de la caravana se explica ante los medios locales, otros, a por uvas (en otro tema). A mí me obligaban a confirmar con la fuente, sobre todo si es accesible, antes de difundir una nota vieja, secundaria, mala e interesada. https://t.co/U9DiUcfzde"



Los hondureños salen de su país en busca de la sobrevivencia, de su bienestar y seguridad y los mexicanos tenemos que ser congruentes con nuestras exigencias a EU para que den mejor trato a nuestros migrantes en ese país. Es así de simple, así de sencillo. Humanidad señores, humanidad.