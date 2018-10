Riesgos para Santa Lucía

A la memoria del humanista Cor. M.C. Ret. Alejandro Raúl Seyffert Romero



Hoy por la noche sabremos los resultados de los votos relacionados con la llamada consulta popular a que el presidente electo convocó para opinar sobre continuar con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAIM) en Texcoco, o continúe el actual aeropuerto AICM y se construyan dos pistas en la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México.



Esas opciones quedaron, después de múltiples y confusas sugerencias. Comentaré el asunto desde una óptica distinta a los costos y financiamiento que parecen ser el centro de la discusión.



El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) informó que esta Base Aérea no se analizó en los estudios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI -ONU-) porque no le fue solicitado, pero no rechaza Texcoco.



Si el resultado de los votos es veraz y se inclina por Santa Lucía, la consecuencia será neutralizar, si no es que iniciar desmantelar una posición estratégica militar de elevada prioridad para la seguridad nacional y defensa de los poderes de la Unión asentados en la ciudad de México, de instalaciones de PEMEX, CFE, aeropuertos civiles y militares, vías terrestres, ferrocarriles y otras.



En el marco de decisiones estratégicas, la Base Aérea No. 1, se relaciona con el combate a la delincuencia organizada, el trasiego de droga por mar, costas y tierra, observables por medio de aeronaves coordinadas por el Ejército, Fuerza Aérea y Marina.



Permite, además, impartir cursos para pilotos, controladores aéreos, entrenamiento y transporte de paracaidistas, sean soldados o alumnos de planteles militares, concentración de helicópteros, aviones hércules, pilatos y otros.



Ahí está el Museo Nacional de Aviación, creado en 1933.



Como toda base aérea militar en el mundo, exige autonomía plena, seguridad y control de un sólo mando, pues las 24 horas, todos los días del año, sus instalaciones, aparatos y tropas, están en disponibilidad sin restricciones de ninguna especie. Da apoyo logístico inmediato a las unidades militares en cualquier parte del país.



Santa Lucía tiene más de 7 mil elementos, con sus familias puede sumar 12 mil personas. La Fuerza Aérea tiene 19 bases en el territorio nacional. En la ciudad de Chihuahua, Chih., está la número 13.



En circunstancias de conflicto bélico, la ventaja de una nación sobre otra radica, aunado a otros criterios, en destruir o neutralizar posiciones defensivas; disminuyen sus capacidades y minan las posibilidades de articular acciones de guerra a la ofensiva.



Ese es el riesgo en que se encuentra México de agrupar la Base Aérea en un esquema de operaciones paralelo con el actual aeropuerto civil de la ciudad de México. Concentrar tropas para una emergencia nacional, abordar los transportes y despegar de inmediato, no puede estar condicionado a las modalidades del tráfico aéreo comercial.



La Base Aérea de Santa Lucía es de Operaciones, se compone de instalaciones únicas, pistas, talleres de mantenimiento, vías de comunicación interiores y áreas de seguridad que nadie puede invadir, menos sus pistas, torre con controladores militares expertos en el carreteo para el despegue y aterrizaje de aeronaves especiales, de guerra.



Parece ser que al presidente electo no le han informado de ello, y no ha ponderado las consecuencias de intercalar operaciones militares con aeronaves civiles. Si Luis C. Sandoval González, próximo general secretario de la Defensa Nacional ya lo enteró, salta a preocupación la insistencia de someter a consulta el proyecto.



La Asociación de Aerolíneas de los Estados Unidos envió una carta al presidente electo en la que le pide meditar los efectos negativos de cancelar el NAIM en Texcoco, dado que sus rutas de navegación y destinos de sus pasajeros tienen beneficios directos y ahorros de traslado si arriban directamente al punto más próximo de la ciudad de México, que sería Texcoco.



Las personas físicas, empresas, funcionarios aeroportuarios, organismos y otros relacionados con el proyecto de Texcoco, insisten en que, a pesar del costo, corresponde a estudios efectuados durante años que justifican como imprescindible esta obra, y se medite el diferencial de lo ya invertido con las sanciones por incumplimientos de contratos ya celebrados, es decir, pago de daños y perjuicios, aparte del costo de dos pistas nuevas en Santa Lucía.



Son muchos los temas técnicos que se debaten con relación al NAIM en Texcoco, pero por elemental información, entiendo que los sistemas de radar y otros de control aéreo, deben satisfacer requerimientos tecnológicos y electrónicos de lo más actualizados para cuando inicie actividades, a la vez, coincidir con las tecnologías y sistemas más evolucionados que tendrán las aeronaves futuras.



La o las empresas contratadas que diseñan y construyen esos sistemas, sean alemanas, japonesas, canadienses, estadounidenses o coordinadas, seguramente ya los están construyendo y recibieron adelantos de cientos de miles de dólares; no pueden improvisar, saben el o los lugares exactos en que se instalarán para su operación en el NAIM en Texcoco.



Estos equipos no se compran por Internet como mercancías comunes. Les precede cumplir normatividad internacional. Es un sistema sofisticado.



Que se puede tratar de un gran negocio como tanto se argumenta, claro que sí, pero ¿qué complejo de transportes no es negocio? No se olvide que el Estado otorga las concesiones, licencias o permisos para entrar en funciones.



¿Qué hay corrupción en las obras y opacidad en las adjudicaciones? No lo dudo.



Negocio y complicidades transitan paralelos en un país en que el Estado, como México, está desfasado por la iniciativa privada en la prestación de los servicios que generan utilidades, la realidad es inmodificable.



El desafío es reasumir las atribuciones del Estado fuerte para atender con oportunidad y planeación cuidadosa, situaciones como la que hoy vive la nación.



El Pentágono (Secretaría de Defensa de los Estados Unidos) vería con agrado la disfuncionalidad de la Base Aérea de Santa Lucía. Una posición militar neutralizada. El centro del país, por decir lo menos, quedaría sin defensa y apoyo aéreo, y las unidades distribuidas en el territorio nacional, inconexas.



Se argumenta que puede operar interacción entre aeropuertos, donde quiera que se decida. No imagino dos torres de control dirigiendo vuelos militares y comerciales simultáneos. Pueden producirse colisiones o desplomes, catástrofes.



La lógica del absurdo: “A la aeronave militar: Espere en plataforma; no se le autoriza despegar, hasta que aterricen (o despeguen) los vuelos comerciales de…”.