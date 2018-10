La bota militar vía democrática a Brasil

Delitos electorales serán graves.



Sube gasolina roja esta semana.



Hay que aprender a ser administradores de la herencia.



En Brasil arriba la ultraderecha, estilo Trump. Con más del 94 por ciento de votos contabilizados, Jair Bolsonaro con un 55.5 por ciento de los votos a su favor se colocaba fuera del alcance de su rival de izquierda, Fernando Haddad.



El repentino salto de Bolsonaro fue impulsado por rechazo al Partido de los Trabajadores (PT) que dirigió a Brasil durante 13 de los últimos 15 años, que fue desbancado hace dos años, en medio de una recesión económica y el mayor escándalo de sobornos y corrupción en la historia del país. El exmilitar Bolsonaro ganó ayer domingo la presidencia de Brasil prometiendo mano dura a los brasileños que están hartos del crimen y la corrupción, dando un giro electoral dramático hacia la derecha de la mayor economía de Latinoamérica.



La reforma de la ley electoral ya viene.



Ricardo Monreal anunció que el financiamiento irregular y/o el uso de dinero sucio en campañas y la orientación, con fines electorales, de programas sociales, serán sujetos de penas mayores. La reforma busca fortalecer el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) que recibió mil 104 denuncias por delitos relativas a la alteración del Registro Federal de Electores, a la compra, coacción, manipulación y uso de recursos públicos, de los cuales más del 60 por ciento fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral. Con esta reforma se incrementarán las penas de esos delitos y se agravarán otras penas según el tipo de delito, además, quienes incurran en ellos no podrán acceder fácilmente a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, lo que contribuirá a desincentivar su realización.



Sube la gasolina roja.



La Secretaría de Hacienda (SHCP) retirará el estímulo que otorga por litro de gasolina, por lo que los consumidores pueden esperar aumentos en el precio. Por primera vez en lo que va del año, la SHCP quitará el estímulo fiscal para la gasolina Premium durante la semana que va del 27 de octubre al 2 de noviembre. Quitar el estímulo fiscal a la gasolina 'roja' significa que el estímulo de Hacienda será de 0 por ciento los siguientes siete días, lo que implica que los consumidores pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es es de 3.88 pesos por litro vigente en 2018.



Viene Maduro a la toma de protesta de AMLO.



Ruido es lo que está causando el aviso de Venezuela acerca de "atender" la invitación para asistir a la ceremonia de transmisión de poderes por parte del dictador Nicolas Maduro, dado que podría significar algún costo político para López Obrador.



Este último párrafo es un respetuoso recordatorio para todos.



Si la vida es de Dios, el tiempo es nuestro y el cuerpo en el que vivimos es la morada de Cristo, siempre que usted lo crea, aunque si no lo creyera, aún así vive en todos, deberíamos preguntarnos: ¿Por qué desperdiciamos parte de nuestro tiempo de esa vida DIVINA en luchar por riqueza material dejando de lado que a través de Cristo podríamos crecer y madurar para ser vistos como el hijo con lo que las inevitables añadiduras nos colmarían?



¿Por qué seguir empeñados en alcanzar lo que nos está dado? ¿Por qué seguir buscando lo consumado? Tenemos que despertar y, si usted ya lo hizo, ayudar a los que no hemos podido administrar correctamente nuestra herencia.