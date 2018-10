Aeropuerto se cancela, empresarios en crisis

México, en riesgo de demandas internacionales, mientras le damos de garrotazos a los migrantes



Toda acción propicia una reacción



Luego de la “consulta” de los días anteriores para definir “democráticamente” la construcción de dos pistas en Santa Lucía, remodelar el actual aeropuerto y el de Toluca, cancelando el Nuevo en Texcoco, se vinieron encima las consecuencias. Por lo pronto, Moody's rebaja la calificación de los bonos del NAIM y la deja al borde del grado basura. La agencia señaló que la decisión se dio luego del anuncio del próximo Gobierno de AMLO de cancelar la obra. Otro rebote se dio en el valor del peso mexicano que superó los 20.40 pesos por dólar. La potencial decisión de respetar el compromiso con los inversionistas que compraron esos bonos tendría que salir de la Presidencia, con fondos del actual aeropuerto y el de Toluca, incorporando en tres años al que estará en Santa Lucía; de lo contrario, se irían a la basura las inversiones hechas con dinero de ahorradores que apostaron al NAIM. Aunque Moisés Kalach, de Centro Coordinador Empresarial, expresó que la cancelación de los contratos del NAIM abrirá la puerta para que las empresas afectadas demanden al Gobierno mexicano ante paneles internacionales debido a las cláusulas de protección a esos inversionistas.



Derecho de pataleo.



El anuncio de los constructores que conforman el Grupo Aeropuerto, es de que seguirán construyendo el NAIM hasta el 30 de noviembre, último día del mandato de Peña Nieto. ¿Será posible que se siga tirando dinero en esa obra que será cancelada el día primero de diciembre, en cuanto tome protesta el nuevo mandatario López Obrador? La transición iba tersa, va tersa hasta que decidieron dirigir a la sociedad hacia la decisión de Santa Lucía, por cierto, se consuma el primer fraude electoral de un sexenio que todavía no comienza, con un decepcionante uno por ciento del padrón electoral. Ser terco es bueno, pero no se requiere llegar a ser necio. El tema está tan manoseado que ya es motivo de cotorreo en el país. Total, unos cuantos pesos tirados a la basura, no será la primera ni la última vez que pase eso en nuestro país.



Que no están solos



El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, de mantenerse la decisión del próximo Gobierno de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, se requerirá de recursos fiscales adicionales. En el marco de la entrega de los Premios Nacionales 2018, el mandatario aseguró que la actual administración, hasta el final de la gestión el próximo 30 de noviembre, no hará modificación alguna respecto al proyecto, a fin de no afectar ni de dejar de cumplir las condiciones establecidas de los bonos que se emitieron para el financiamiento de este proyecto, por lo que durante la actual administración no se realizará modificación alguna ni en la concesión ni en la ejecución, lo que es igual a seguir tirando la billetiza o no cargar la responsabilidad penal y/o civil de cancelarlo.



Los empresarios opinan



En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que según su centro de estudios, el costo económico de suspender la obra del NAIM será de 150 mil millones de pesos. El representante de la CCE explicó que, pese a no estar de acuerdo con la anunciada cancelación del proyecto del NAIM, que ya tiene 30 por ciento de avance, continuarán el diálogo con el Gobierno entrante. No podemos darnos el lujo de una ruptura temprana. Estamos a favor de la unidad, del diálogo y la construcción, pero también estamos del lado de la libertad para poder expresar cómo vemos el desarrollo del país, como es el caso de este desacuerdo.



Desde USA también



La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aseguró que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco es decepcionante y señaló que el impacto de esta decisión repercutirá en el crecimiento económico de México. Es una decepción que el nuevo gobierno de México anuncie que abandonará la construcción de su nuevo aeropuerto NAICM. El impacto de esta mala decisión repercutirá en las cifras de empleos y crecimiento económico, aseveró este lunes la IATA a través de sus cuentas en redes sociales.



Garrote



Hay que intentar equilibrar todo para que nadie se sienta mal ni bien, pareciera ser el mensaje con eso de reprimir migrantes que vienen en una segunda caravana, de no sé cuántas, pero la epidemia parece fuerte e indetenible. Veremos qué reacciones hay de Donald Trump.



Pilón



Los seres humanos somos los mayores depredadores en el mundo. Dios mismo nos verá con asombro, no creo que se arrepienta, por cómo utilizamos nuestro libre albedrío, para destrozarnos unos a otros, sea método terso, educado o al estilo de los maleantes.