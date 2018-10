¿Ni una más...?

No quisiéramos saber que una niña llamada Paula, Camila, Juana ni tampoco un niño bautizado o Pablo, o Camilo o Juan fueron víctimas de la irracionalidad, del odio, del coraje, de la venganza, del disparate y termine de manera por demás trágica con su niñez, con su vida, con su presente, con su futuro. Ni infantes ni jóvenes ni adultos. Por desgracia el asesinato de la niña Camila, de por sí un hecho detestable, abominable, odioso, inexplicable, horrible, sinsentido, hacen sentir desprotegidos a cualquiera: a nosotros, a nuestros hijos, nietos, familiares, vecinos. Nos hacen injuriar a sus secuestradores, ¡malnacidos sus asesinos! Ojalá el infierno de Dante les espere. Que haya justicia divina. ¡Tenía tan solo siete años! Pero no importa si fueran diez, quince, veinte, cuarenta, cincuenta o cien. Ella, como todos nosotros, tenía el derecho de jugar, estudiar, colaborar con las labores del hogar, ser educada, cuidada, protegida. En un WhatsApp alguien escribió “Todos somos culpables”. Disculpe mi atrevimiento: yo no lo soy. No colaboré ni siquiera con el disimulo o con la estúpida indiferencia de lo que sucede en una sociedad a la cual hoy me asquea pertenecer. No importa ni interesa si haya provenido de una clase social desprotegida o rica. Era simplemente una niña a quien se debió resguardar por a quien le corresponde: a las autoridades, a los gobiernos de cualquier nivel y evidentemente no es culpa de su familia y menos aún tratar –por lo menos directa o indirectamente- hacerlos cruzar la línea de víctimas a victimarios.



Y perdonen mi indignación pero estos sí son los directamente responsables: a quienes están empecinados en encarcelar a exgobernadores, a ex funcionarios públicos y al aún presidente de la república y no cumple la protesta de ley “respetar y hacer respetar las leyes”. A quien la inseguridad lo ha superado con creces. A quien se enfrenta con quien sea menos con los auténticos enemigos de la ciudadanía: los criminales más detestables porque sus actos están dirigidos contra quienes menos se pueden proteger. A los legisladores locales y federales mucho más preocupados por su porvenir político y no por la seguridad de quienes los eligieron. A quienes tienen la obligación de custodiarnos sin importar si son pobres o millonarios o ignorantes o cultos. A quienes salimos a la calle y tenemos miedo, pánico de aparecer en los periódicos como una víctima más. A engrosar las estadísticas de crímenes y más aún a la de la lista de homicidios sin resolver. A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Al derecho humanistas que piensa que con discursos elocuentes, elegantes y retóricos son suficientes para evitar homicidios como el que hoy nos ocupa. A la policía a quienes tienen en orden prioritario la prescripción de prevenir la delincuencia de cualquier tipo y que a quien comete un delito, hacerlo pagar con todo el peso de la ley –como se estila en el discurso político de los funcionarios- a los ahora llamados “presuntos responsables”. Si no pueden hacer su trabajo por el cual se les paga y bien, váyanse a su casa. Seguramente hay quienes sí estén capacitados para realizar su labor.



Nosotros, como ciudadanos, cumplimos con el deber de pagar impuestos para sostener económicamente a un Estado que tiene como función prioritaria salvaguardarnos. ¿Para qué sirven los discursos anti corrupción? ¿Para qué vociferar por “Ni una más” si el caso Camila se agrega al nominado de asesinatos sinsentido?



No hay necesidad de que los altos funcionarios se suban a las patrullas y cuiden de la ciudad. Es indispensable aprenderse cuáles son sus obligaciones como gobernantes estipulados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Y cumplir con un encargo por el cual compitieron.



Hoy me gana la indignación, el asco de saber que vivo una sociedad podrida en los altos niveles gubernamentales por la corrupción, por la ineficiencia, por la impunidad, por la indiferencia ante lo que ocurre alrededor de su cuerpo de seguridad. Cualquier crimen es reprobable, pero cuando se hace ante inocentes incapaces de defenderse, se llega a límites insospechados.



“Los criminales pagarán su fechoría” “crearemos leyes más severas contra los infanticidios” “caerán todos los responsables” “se harán las investigaciones correspondientes” “no habrá impunidad” “incrementaremos la vigilancia” “se castigará de manera ejemplar al asesino” leeremos en los diarios. ¿Y cuándo se hará una política efectiva de prevención? La niña ya sufrió las consecuencias de la ineptitud de las honorables autoridades. ¿Cuántas más faltan para que los gobernantes cumplan su responsabilidad?



Hoy mi álter ego está mudo de ira, cólera, rabia. Se ha quedado silencioso cuando piensa en la ferocidad humana.