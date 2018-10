Caravana: nadie está preparado

Desde hace algunas semanas el tema de las caravanas de migrantes que han ingresado a territorio nacional mantiene acaparada la atención de la opinión pública no sólo de los mexicanos, sino también la de varios países. Y en este intrincado asunto son varias naciones las que están involucradas. En primer lugar, Honduras, El Salvador y Guatemala, países centroamericanos de donde proceden la mayoría de los integrantes de las caravanas. Luego interviene en este asunto, sin proponérselo, México, país por donde cruzan las caravanas con rumbo al norte.



Y finalmente la Unión Americana que es el supuesto destino final de las caravanas integradas por migrantes. Escenario complicado por donde se le quiera ver. Es bien sabido el nivel de pobreza, violencia y corrupción que se da en esas naciones centroamericanas. La migración de ciudadanos de países centroamericanos no es algo nuevo, se ha dado desde hace varias décadas. Sin embargo resulta demasiada sospechosa la manera y el momento en que se dan estas caravanas.



En unas cuantas semanas habrá elecciones intermedias en los Estados Unidos. No puede dejar de considerarse la necesidad de la Casa Blanca de mostrar una posición dura e intolerante con respecto a estas caravanas. Esta actitud ya le ha resultado provechosa para conseguir votos en el pasado, así que no resulta disparatado que desde la Unión Americana se haya propiciado e inclusive alentado para que se originaran estas caravanas con propósitos políticos para favorecer al inquilino número 45 de la Casa Blanca. Y no son falsas conjeturas o tendenciosos rumores, ya que en más de una ocasión han sido grabados hombres armados que reparten cantidades importantes de dinero a las mujeres que encabezan las caravanas.



La irrupción violenta de contingentes de centroamericanos migrantes que ocurre en la frontera sur de México, no es un asunto intrascendente. Al contrario, estos delicados incidentes deberían ser analizados seriamente por las autoridades mexicanas. Eran innecesarias esas actitudes por parte de los inmigrantes, sobre todo después de las muestras que ha dado la cancillería mexicana de entender perfectamente la problemática centroamericana.



Como también es innecesario el caos que está dejando a su paso el contingente de centroamericanos, hondureños en su mayoría. Ya muchas poblaciones del sureste mexicano se están quejando de toda la basura y el desorden que están dejando las caravanas en su periplo hacia el norte de México. Tal parece que esa es la consigna que traen los integrantes de las caravanas, dejar una pésima imagen de ellos mismos. Que se diga que son sumamente problemáticos y que sólo irán a los Estados Unidos a causar problemas. Dándole con esto la razón al presidente del país del norte.



Ante las amenazas del presidente norteamericano de acentuar la presencia militar en la frontera y pronósticos de que difícilmente estos inmigrantes ingresaran más allá del Río Bravo, se avizora un escenario muy complicado para México. De quedarse en aquí, la mayoría de los migrantes decidirá quedarse en la frontera norte y no en la sur, como el presidente electo pretende que ocurra. Independientemente que los centroamericanos acepten la invitación de Andrés Manuel López Obrador para quedarse a trabajar en el proyecto del Tren Maya, difícilmente se regresarían al sur si ya atravesaron todo México y ya se encuentran en alguna de las fronteras del norte.



Y al quedarse en la zona fronteriza se agudizara la de por si complicada situación que se vive en urbes como Ciudad Juárez. De hecho, las últimas horas han sido difíciles para los fronterizos. Graves accidentes viales, cierre de cruces internacionales, peso a la baja y la grave crisis de inseguridad son el escenario del posible arribo de las caravanas. Ante esto, el Ayuntamiento de Juárez anuncia que se tienen habilitados albergues para recibir una eventual oleada de inmigrantes. Desde luego que estas medidas son a corto plazo, porque a mediano y largo plazo, nadie ha contemplado la grave situación que se presentaría si un gran número de centroamericanos deciden quedarse en la frontera. Para eso ningún municipio fronterizo está preparado. Claro que ninguna instancia de gobierno, ni la propia sociedad mexicana se encuentra preparada para esa eventual situación. Y en eso, ningún gobierno estatal, ni el federal han pensado. Y ya es tiempo de que alguien lo empiece a hacer.