Pa que sepan quién es el que manda

¿Borge incluido en los acuerdos?



¿Error o plan con maña?



Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, actualmente preso en una prisión federal, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le decretó el 5 de enero por el delito de lavado de dinero. El efecto de dicho amparo es que se deja sin validez la vinculación a proceso y el juez de control debe emitir una nueva decisión en la que “funde y motive” correcta y suficientemente la participación del Borge en el delito que se le imputa.



Pa´que sepan quién manda.



Justo antes de entrar, dijo: voy a mandarles un mensaje de que ellos ya no mandan (...) No será mi error de octubre, sino mi acierto de octubre. Es lo que se interpretó que dijo en campaña Andrés Manuel López Obrador acerca de los poderes fácticos, particularmente el que representan los empresarios.



Las barbas a remojar.



La película de terror de Italia acaba de empezar, y se pondrá horrible. La economía del país se estancó en este tercer trimestre, según las cifras publicadas ayer martes. La desaceleración puede ser parte de una tendencia más amplia: la economía de la zona euro se expandió apenas 0.2 por ciento en los mismos tres meses. En términos prácticos crecimiento cero para los 26 países, en promedio. Debe quedar claro que la incertidumbre que ha acompañado el ascenso al poder de un Gobierno populista en Italia ha empezado a mostrar consecuencias.



Proteccionismo es regresivo.



La desaceleración de Italia tiene sus raíces en el debilitamiento de la economía de la zona euro. “El proteccionismo” está perjudicando a las exportaciones, que habían contribuido a impulsar el crecimiento tanto de Italia como del resto de Europa el año anterior, pero, ahora se ha complicado con el arribo de ese tipo de gobierno estilo Trump, Amlo, etc.. La explicación de Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, es egoísta y desacertada. La economía italiana está en peligro de entrar en recesión precisamente porque los inversores temen que la coalición de gobierno no tenga ni idea de cómo estimular el crecimiento.



El golpeador ya es senador.



Ayer un grupo de senadoras de todos los partidos tomaron la tribuna de la Cámara alta, enarbolando una lona con la leyenda “No más violencia contra las mujeres y las niñas”. Todo en el marco de la toma de protesta como senador de Noé Castañón. La senadora de Morena, Manú Micher, dijo que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal falló a favor de que asuma el cargo, no abordó el aspecto ético. Por ello, pidió a Castañón, en nombre de todas, no utilizar su fuero constitucional para enfrentar las acusaciones de su esposa Mayte López de violencia física y de impedirle ver a sus hijas en los dos últimos años, desde la separación.



Por la vísperas…



La aplanadora de Morena, PT y PES en la Cámara de Diputados apabulló al PRI y al PVEM, al reprobar el gasto de la Cuenta Pública 2016, que ejercieron el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, al considerar que hubo irregularidades por 98 mil 485 millones de pesos. De dicha cantidad, 84 mil 675 corresponden al gasto ejercido por estados y municipios, y el resto a la administración federal. Así que no sólo el presidente, sino que deben Prepararse gobernadores y presidentes municipales, van con todo por ellos.



A ver cómo viene.



El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informará hoy cuando será dada a conocer a la sociedad su estrategia de seguridad. Entrevistado al salir de la casa de transición, en la colonia Roma, minutos antes de las 17:00 horas de ayer, López Obrador señaló que será mañana miércoles (hoy) cuando dé a conocer la fecha precisa en presentará el plan integral de seguridad nacional.