Cerebro binario o machismo embozado

Corresponde a una tesis frecuentemente socorrida la afirmación de que existen cerebros que corresponden a la distinción biológica de los sexos; habría entonces cerebros femeninos y masculinos. Esta presunción no novedosa tiene cuando menos siete ocho décadas que se volvió popular, y aún hay personas que la sostienen incluso entre los neurólogos. Quien escribe sostiene una tesis distinta y antagónica, y no se trata de una percepción subjetiva, sino basada en los estudios en neurociencia y en los análisis socioculturales.



En este mismo espacio no hace mucho he escrito varios artículos que abonan en favor de las tesis igualitarias. Uno de ellos se trataba de la disparidad de la presencia de la mujer en ciertas profesiones que siguen estando dominadas por hombres o en los roles de poder, recurriendo al estudio que el Foro Económico Mundial elabora para todo el mundo; este marco corresponde a un enfoque estadístico y comparativo. En otra colaboración mostré mediante el rol que una operadora de transporte súper pesado jugaba en las operaciones de la industria minera, que no hay limitaciones reales a la capacidad de las mujeres cuando se les da la oportunidad de desempeñar puestos o tareas que los estereotipos consideran privativas de hombres. En el primer caso The Global Gender Gap Report 2017 del Foro Económico Mundial, permite demostrar el papel que las instituciones tienen en la creación de oportunidades para la incorporación de las mujeres en actividades que para los países en desarrollo parecen inusitados e inalcanzables. Tenemos por ejemplo países en que los hombres y las mujeres en trabajos científicos en el área de ciencias duras o tecnológicas y en los puestos de los poderes del Estado, estaban casi o en paridad. En tanto otros, la presencia de unas y otros en las mismas actividades es enorme por no decir abismal. Este análisis abona a la posición de que la inserción por “género” atiende a las condiciones reinantes en los países (socioculturales, normativas y económicas).



La concepción de la especialización en las conductas cotidianas de las mujeres nutre una forma de discriminación sutil que se incorpora en los modelos de género que siguen tomadores de decisiones políticas, normativas o simplemente en las decisiones bajo control de las personas que tienen asimilado esta concepción de género, como son los seleccionadores en las áreas de “recursos humanos” incluyendo a quienes establecen las remuneraciones. Recuérdese que las mujeres en general y algunas, en condición particular como las madres solteras presentan “desventajas” para ser empleadas aunque den el perfil de conocimientos y habilidades requeridos por el puesto. Y si las emplean, les castigan la remuneración.



¿Cuál es fundamento seudocientífico de este machismo encubierto? Tal vez una de las narrativas más convincentes en este aspecto es la noción de que los hombres y las mujeres tienen cerebros notablemente distintos y que están programados de maneras diferentes. En esta línea se ubica la extendida idea de que las mujeres son peores que los hombres en actividades de procesamiento de datos, lo que explicaría su menor presencia en las carreras de ingeniería. Como apunta Angela Saini “La falsa apariencia de respetabilidad científica proviene de usar estudios que coinciden con opiniones y hacen que todo parezca convincente y respetable”.



Los estudios dedicados a profundizar en el análisis de las supuestas semejanzas y diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, se han basado desde mediados del siglo pasado en una persistente visión centrada en las hormonas sexuales. Dado que en ambos sexos éstas juegan un papel en el desarrollo cerebral, la existencia de dos cerebros distintos se ha pretendido asumir como un hecho demostrado y por tanto indiscutible sexuales. Dado que en ambos sexos éstas juegan un papel en el desarrollo cerebral, la existencia de dos cerebros distintos se ha pretendido asumir como un hecho demostrado y por tanto indiscutible. Su argumento es el siguiente: ya desde que empieza la vida en el útero materno, nuestro organismo está inmerso por hormonas que determinarán el sexo del cuerpo y también del cerebro. Esta exposición hormonal inicial se convierte en neurológicamente fija, confiriendo a nuestras vidas un destino fatalmente binario. Los estudios del psicólogo británico y profesor de la Universidad de Cambridge, Simon Baron-Cohen, se citan a menudo para sostener la teoría de que los cerebros humanos están organizados de manera distinta en los hombres y en las mujeres. En suma, los modelos de carácter sexista procedentes del ambiente académico, apoyados en argumentos predefinidos como “naturales”, tienen una fuerte influencia en el pensamiento colectivo, por lo que resultan sumamente difíciles de erradicar. Por ello, es importante contribuir los debates para que el público interesado pueda acercarse con certidumbre basada en la ciencia y permitiéndole el acceso al extraordinario desarrollo que está viviendo la neurociencia del siglo XXI. Y salirle al paso a las consecuencias de las concepciones seudocientíficas del machismo.