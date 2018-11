Está solito y gozoso

La decisión tomada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para cancelar la obra de Texcoco deja claro el vacío que hay del papel que deben jugar los partidos políticos en una democracia. Resulta que, independientemente de que tiene la mayoría en ambas cámaras, y puede tomar decisiones, no tiene voces que disientan, que apelen a la razón, que hagan su trabajo como fieles representantes de una parte del pueblo mexicano.



Los partidos políticos siguen lamiendo sus heridas y preguntando si alguien tomó las placas del camión que los arrolló, en lugar de asumir con entereza su nuevo rol como partidos opositores en el país.



Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ningún otro está haciendo su trabajo como oposición a un régimen que todavía no entra en funciones, pero que opera como tal.



El PRI sigue perdido en una simulada reestructuración, cuando lo que debieran buscar es una refundación, aunque, desde luego está tendría que ser, una u otra, de manera paralela a sus obligaciones con la sociedad desde el papel opositor que se les concedió.



El PAN sumido en una guerra intestina por el control del partido no ha tenido tiempo de voltear a ver las realidades de este país y la avalancha de consecuencias que se podrían venir sobre el país a partir de ciertas decisiones, en las que no han asumido su rol como primera mayoría en el Congreso. A salvo alguna voz aislada que protesta, como la de Damián Zepeda y un aviso de amparos a tontas y locas.



El PRD vive la crisis de una potencial desaparición salvo que logre renacer aunque sea con escasa militancia y menos simpatizantes que nunca, pero de hacer el trabajo como partido que es opositor nada de nada.



Total que la soledad de AMLO le permite hacer y deshacer sin que haya voces organizadas que se le opongan.



Si la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto es buena o mala es otra cosa, pero en la discusión han participado muchos sectores expertos técnicos, otros por las inversiones ya encaminadas o por los bonos vendidos para su financiamiento, y los del equipo de AMLO con la idea de tumbarlo, que ya lograron, pero no hay una voz unánime de los partidos opositores que se exprese en nombre de las minorías sociales a favor o en contra.



Hay quienes dicen que Santa Lucía puede ser buena o mala decisión, pero han manoseado tanto ese tema, en lo técnico, en lo económico y en lo político que los ciudadanos ya no sabemos a quién creerle.



Palo dado ni Dios lo quita, dicen los abogados, así que ahora lo que viene es asumir las consecuencias de las decisiones sociales orientadas o manipuladas, que para el caso es lo mismo.



Ignoro si alguien es capaz de medir las consecuencias de una decisión como la que se ha tomado porque ni en eso se han podido poner de acuerdo. Que el peso se devalúa porque el dólar está fuerte, así que la decisión de Texcoco nada tiene que ver, dicen unos, otros que lo que viene será peor, y de ejemplo la decisión de Fitch Ratings que cambió ayer miércoles la calificación de México a perspectiva negativa. La firma dijo que, pese a mantener la calificación BBB+, el cambio a negativo refleja el deterioro en el balance de riesgos del perfil crediticio del país. Destacó que persisten riesgos a la baja relacionados con la postura fiscal de la próxima administración en México, que entrará en funciones el uno de diciembre. ¿Será que estas casas calificadoras mienten cuando señalan que hay riesgos por la toma de decisiones a que nos estamos refiriendo?



Pero no es todo, respalda su opinión con señalamientos directos como los siguientes: La agencia explicó que algunas de las promesas de campaña hechas por Morena, partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como el aumento en las pensiones, podrían ser difíciles de acomodar dentro del presupuesto de 2019. La agencia subraya que la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco manda una señal negativa para los inversionistas. Fitch Ratings indicó que la revisión toma en cuenta los crecientes riesgos de pasivos contingentes de Pemex cuya deuda es de 106 mil millones de dólares.



La diáspora de los partidos no termina, sigue fuerte, la gente que militaba en el PRI se sigue tratando de acomodar con los morenos, los que estaban en el PAN igual buscan cobijo y los del PRD ya se fueron casi todos.



En tanto, la simulación de cambios en el PRI nacional sigue, mientras que en los estados, como Chihuahua, no llega ni a remedo de reacomodo mucho menos a un intento de reestructurar algo. En el PAN pareciera que no voltean a ver nada que no sea hacia adentro tratando de quedarse con los controles políticos de ese partido. En el PRD están a la espera de que alguien, quizá Mancera, haga su aparición como potencial salvador de lo que queda, aunque un Juan Zepeda se apuntó como aspirante a dirigir ese retazo de partido.