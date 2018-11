Camila, una víctima más

Hace unos días, ha acaecido uno de los acontecimientos más atroces que ha consternado a la sociedad chihuahuense; me refiero al homicidio de la niña Camila, quien recientemente fue localizada sin vida, días después de haber desaparecido.



Es de señalarse que la menor fue raptada cerca de su vivienda, privada de su libertad por varios días y posteriormente privada de la vida. Desde el momento del rapto hubo una movilización inmediata por parte de la familia, las autoridades y la ciudadanía.



Sin embargo, los esfuerzos para encontrar a la menor con vida no fueron suficientes. Por otro lado, las líneas de investigación de la Fiscalía Especializada de la Mujer lograron reconstruir los hechos, así como las declaraciones del detenido, quien en un primer momento estaba en calidad de testigo y quien posteriormente pasó a ser el autor intelectual de los hechos, debido a las inconsistencias de sus dichos.



La Fiscalía Especializada de la Mujer, refirió en rueda de prensa el sábado 27 de octubre, que se formularán cargos adicionales en contra del imputado ante el juez de Control, quien de ser hallado culpable podría alcanzar una pena de hasta 100 años de prisión. Y es que, este homicidio, tiene tintes de feminicidio.



Es de precisarse que el tipo penal del feminicidio o homicidio por razones de género, se encuentra contemplado en el artículo 126 Bis, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y la reparación integral del daño, además refiere que existen razones de género cuando se presentan diversas circunstancias, que de acuerdo al caso que nos ocupa, encuadran perfectamente en las siguientes; cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que antes o después a la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana y que existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida, violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo; independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad.



Además, el mismo artículo refiere que se aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta, cuando fuere cometido por dos o más personas; cuando la víctima fuere menor de edad; cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas; el cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado y cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.



Por lo anterior, el imputado tan sólo por el feminicidio podría alcanzar los máximos, pues cae en los supuestos antes señalados, es decir hasta 80 años de prisión, toda vez que aparte de los 60 años de prisión, la pena se aumenta de uno a 20 años de prisión por las agravantes antes descritas.



Para nadie debería de ser normal y natural la violencia que se vive en la sociedad chihuahuense, jamás debemos quedarnos pasivos e indiferentes al dolor ajeno, debemos ser capaces de exigir al Estado políticas públicas urgentes que protejan a la infancia y que atiendan los altos grados de descomposición social.



La exigencia de los familiares y la sociedad no debe cesar, debe estar vigente mientras esté latente la violencia y las injusticias.



Así, el homicidio del niño 'Rafita ocurrido en Ciudad Juárez y el de la niña Camila en la ciudad de Chihuahua no deben quedar impunes y aunque sí fueron una víctima más, sus corazones vivirán hasta que se haga justicia.



Rindamos entonces un altar en este día a todas las niñas y los niños que han sido víctimas mortales de la violencia, en donde honraremos su memoria exigiendo justicia y de igual manera no dejaremos de luchar por un mundo mejor para nuestra niñez.