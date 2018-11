Peña Nieto, intocable; las reservas, no

El próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, descartó que pretendan disponer de las reservas internacionales para financiar el gasto público y las inversiones. Las declaraciones de Urzúa se dan días después que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lo que golpeó los mercados y llevó a las agencias calificadoras a poner bajo la mira la perspectiva del país. Urzúa dijo: No, no, no; las reservas internacionales no se tocan. "Sería un absurdo". A cualquiera se le ponen los pelos de punta nomas de pensar en que el gobierno pudiera echar a andar la maquinista como era antes.



El efecto sobre los mercados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) será compensado con un incremento en la tasa de interés de referencia del Banco de México en su próxima reunión de política monetaria el 15 de noviembre. La Junta de Gobierno del banco central subirá la tasa de referencia en 25 puntos base, para cerrar en 8.0 por ciento la tasa diaria. El razonamiento es obligado ante una depreciación permanente y el riesgo de que la inflación se dispare por encima de lo esperado. Pareciera ser la opción más probable, como política de contención de la volatilidad de la moneda y los precios de bienes y servicios.



El combate a la corrupción, principal oferta de Andrés Manuel López está en riesgo de credibilidad con decisiones como la tomada por la Suprema Corte de JUsticia de la Nación, de suspender cualquier investigación contra el presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete por parte de la Fiscalía de Chihuahua.



En los hechos, el máximo Tribunal del país se abroga -abuso de poder incluido- la facultad de escoger cuáles casos no se lleven a los tribunales, sin ir al fondo del asunto. La pregunta es ¿Cuáles serán los casos en los que el próximo gobierno podría combatir esos flagelos llamados corrupción e impunidad?.



El salvavidas se lo obsequia -pagó-Eduardo Medina Mora, extitular de la PGR, quien llegó a la Corte propuesto por Peña Nieto, aunque fue muy impugnado por su participación en la guerra contra el crimen organizado y el narco, declarada por Calderón y encabezada por el.



Como siempre, el poder judicial, en casos del mundo de la política, se acomoda. Eso sí, justificando que no prejuzga sobre "la probable responsabilidad" de funcionarios sujetos a investigación.



En otros países con graves niveles de corrupción e impunidad como ocurre en México, el derecho penal ha acogido el "criterio de oportunidad" para que los fiscales privilegien casos emblemáticos que rescaten la credibilidad del Estado de derecho ante la imposibilidad técnica y humana de resolverlos todos.



La tentativa de la Corte de asumir ese papel protector restringe a las fiscalías estatales bajo la justificación de evitar un conflicto de competencias con la federación. En efecto, la presentación de una demanda de amparo disfrazada por parte del Ejecutivo no tiene precedente, pero lo que sorprende es que el Tribunal resuelva que es más peligroso ahogar una investigación contra el Presidente que un asunto de invasión de competencias entre un estado y la Federación. Ni hablar, así fue la decisión.



A poco menos de un mes de la toma de posesión del Presidente López Obrador y su gabinete da la impresión de que los acuerdos de protección, si los hay, son consistentes con la postura de no ver hacia atrás y ocuparse de transformar a México. Así lo ha dicho y repetido muchas veces. Así será, ni qué hacer.