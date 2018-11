¿Quien tiene el poder? ¿Los 30 millones de votantes o la minoría millonaria rapaz?

“Pues tendrán muchos millones de pesos o dólares, algunos de dudosa procedencia, pero no tienen sesos, inteligencia ni razón”, refrán popularLos millonarios, los grandes explotadores del pueblo mexicano tendrán miles millones de pesos o dólares, más de lo que cuesta sostener a una nación donde viven y hacen sus negocios, pero no son prudentes para hacer el bien común, a pesar de sus enormes fortunas que les permitirían pagar el total de la deuda externa del país y todavía dejarles suficiente para que no vivan sin los placeres a los que están acostumbrados, incluso durante varias generaciones. Ésa es la diferencia entre el pueblo mexicano y las minorías millonarias.Cuando AMLO externó que se tienen que separar “la política de la económica” que sirve sólo para hacer negocios entre políticos, funcionarios y empresarios, fue acertada su postura la cual hay que apoyar para combatir de raíz la corrupción que daña diabólicamente a los habitantes de México, en especial a los pobres, a [email protected] trabajadores manuales e intelectuales del campo y de la ciudad. Treinta millones de votos es un poder que debe consolidarse.El apoyo al proyecto de nación propuesto por Morena, ahora como la Cuarta Transformación de la República, debe ser apoyada por mujeres y hombres libres, de pensamiento progresistas, creativos y activos por el bien común, creyentes o no, aun en las contradicciones personales que no se coincidan. Ésta es la percepción del pueblo: muere el prianismo y habrán de aceptar el plan de la cuarta transformación que va en serio.En este proyecto en marcha o navegación observaremos a muchos chapulines disfrazados de “izquierdistas” que comenzarán a saltar del barco. Sólo [email protected] firmes con verdaderas convicciones humanista, se quedarán.De acuerdo con analistas políticos, reflexionan “que la lista de los 16 hombres y mujeres más ricos de México que dio a conocer esta semana la banca suiza han de estar muy abatidos, contrariados, molestos y frustrados con el resultado de la consulta pública que rechazó el proyecto para continuar con los trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el Lago de Texcoco. La posible cancelación de ese plan, del cual se habían apoderado y acaparado para inflar en forma desmedida costos de construcción hasta el doble, el triple o quizá más, confirma la ambición empresarial de tener el control absoluto de las operaciones comerciales, inmobiliarias, técnicas y financieras del lugar escogido por ellos. Así lo tenían concebido sin ningún escrúpulo o recato hacia las necesidades y la vida de los mexicanos”.Ejemplifican: “El aeropuerto de Barcelona, solamente por citar un caso comparativo, tuvo un costo de cerca de 3 mil 500 millones de dólares, con la tecnología más avanzada y moderna, es el segundo más grande de España con una capacidad para 30 millones de pasajeros adicionales. El de Texcoco tiene un costo estimado inicial de 13 mil millones de dólares para el mismo número de viajeros. ¡Cómo es posible esa brutal diferencia cuando se trata de condiciones y un volumen de desplazamiento similares!”Esto reafirma que las ambiciones empresariales arrasan con todo. Son rapaces. No tienen misericordia contra la humanidad ni con la Madre Naturaleza. Para ellos sólo existen negocios y dinero a costa de quien sea y como sea. Están preocupados desde que ganó AMLO el 1 de julio, y pesar de la “transición de terciopelo” engañosa e hipócrita del gobierno federal de Peña Nieto y los prianista, ahora están más preocupados porque pensaban que López Obrador sería un florero adornado de florecitas y bellas palabras para tratar de manipularlo, como es su costumbre, cuyo gran ejemplo es Peña Nieto.Vienen cambios en la Cuarta Transformación y sobre todo reformas que desde la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión –senadores y diputados- en leyes como la ley laboral, la de minería y la industria de la transformación, la de justicia, de educación, de derechos humanos y otras más “que seguramente ocasionarán una reacción negativa y de rechazo, ya que las cámaras industriales y algunos grupos de empresarios a como dé lugar quieren conservar sus privilegios, incluso muchas veces en contra de la vida y la salud de los trabajadores, pero también contarios al medio ambiente, a las comunidades indígenas y a los intereses superiores de la Patria”. Para los millonarios la “Plata es primero”. Estos son los derechistas, conservadores y neofascistas que sólo quieren el “bien común” para ellos.Este fenómeno no es ajeno a la Sierra Tarahumara, en Wachochi, que se caracteriza por “tumbar pinos como si fuera zacate” y la destrucción de la cultura indígena rarámuri por parte de algunos chabochis/mestizos, y donde algunos panistas doblemente enojados y abatidos por perder las elecciones pasadas a nivel municipal y nacional, señalan a sus opositores que “no cumplen con sus promesas” y como los cascarrabias, hablan o gritan de los demás, pero no de ellos; esos patrones azules que no pagan a sus trabajadores horas extras ni días festivos de descanso de acuerdo con la ley laboral, por lo que están violando la Constitución en su artículo 123.Para bien común del pueblo mexicano, el sistema político mexicano ya está sufriendo cambios y reconfiguraciones en el cual muchas de las viejas reglas del prianismo dejarán de tener uso por dañinas. En este sentido las agendas periodísticas –radio, TV, prensa escrita- deben ir más allá del tema fifí y concentrarse en lo que verdaderamente importa: la construcción de una nueva realidad política para edificar una nueva sociedad. Parafraseando a un articulista que anunció “la injerencia rusa”, algunos medios y periodistas están ya en la “tercera llamada”; fallaron por mentir, atacando a AMLO durante su campaña y en la transición rumbo al 1 de diciembre ¡Sí se pudo!