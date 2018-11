Votaron 33 millones de mexicanos: ¡no al aeropuerto de Texcoco!

Todo indica que la campaña de miedo orquestada desde las cumbres del poder económico contra el anuncio del presidente electo para cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco, ha bajado de intensidad. Esta fue realmente la primera crisis importante en la transición del poder presidencial.



Era de esperarse que en cuanto el presidente electo le “tocara los callos” a los dueños del dinero en el país, se iban a rebelar. Y lo hicieron de la peor manera posible, como los malos perdedores lo hacen en un país democrático: tratar de desatar devaluaciones y miedo contra un presidente recién electo. Incluso aun antes de asumir el poder.



Esperemos que las instituciones democráticas resistan los embates de los perdedores. Porque a leguas se percibe que no quieren, ni van a querer dejar gobernar a López Obrador. Peor que peor.



Pongamos las cosas en su exacta dimensión. Desde la elección López Obrador prometió que en caso de ser electo cancelaría el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Desde aquel tiempo, empezaron a conocerse las graves irregularidades de corrupción y amiguismo en la entrega de contratos para ese aeropuerto. ¡Ni las inmensas y pesadas planchas de concreto del nuevo aeropuerto podía tapar el hedor a corrupción que supura de ellas!



Pero también querían amarrarle las manos al despegue del gobierno que está por entrar. Simplemente querían dejarlo endeudado y sin dinero para anularle sus programas sociales todo el sexenio. El ahora presidente electo por 33 millones de mexicanos, dijo que no lo iba a permitir.



¡Qué listos salieron los Slim y Peña Nieto: tratar de imponerle a López Obrador sus negocios y contratos que hieden a corrupción por los próximos 6 años! Y de paso, poner en la espalda del país otro nuevo FOBAPROA, ¡organizado por los beneficiarios directos del otro FOBAPROA! ¡A base de robaproas Slim quiere reconquistar, ser el hombre más rico del planeta!



Cómo todos sabemos, durante toda la elección y la transición los personajes de esos poderosos intereses aceleraron a marchas forzadas los trabajos de construcción, calculando que a López Obrador no le iba a quedar de otra que aceptar el aeropuerto en el lago, pensaban que no iba ser capaz de decirles que no. ¡Qué chasco se llevaron!



Al término de la votación ciudadana para aprobar o no la continuidad del aeropuerto en Texcoco, el presidente electo asumió públicamente el compromiso de cancelarlo. Y los Slim y Peñas Nietos saltaron, diciéndose “traicionados, robados y engañados”. Ya empezamos a ver las fuerzas económicas y políticas que bloquearán a como de lugar la gestión electa democráticamente por 33 millones de mexicanos.



Generalmente los grupos fascistoides, alérgicos al avance genuinamente democrático de nuestro país, suelen obstaculizar el despegue de los presidentes que no les gustan, con campañas de miedo; y las calificadoras financieras inmediatamente tienden a hacer declaraciones, para devaluar el peso mexicano y “descertificar” a los nuevos gobiernos. Así le han hecho siempre. Sin embargo, hoy las instituciones y las relaciones internacionales no le hacen el juego a esos grupos, por demás corruptos.



El potencial pataleó contra la cancelación del aeropuerto en Texcoco, no fue obstáculo para que el presidente electo declarara que lo va a cancelar. Habida cuenta de que está cumpliendo un mandato de las urnas.



En efecto, en el argot de la teoría política, las promesas electorales relativas a asuntos políticos de importancia, se asumen como vinculantes en el gobierno del candidato ganador. Y de acuerdo con ese principio democrático, decimos , que si 33 millones de electores votaron por esa propuesta, equivale a asumirse como “una exigencia popular que se le da para que la cumpla efectivamente. “Te doy mi voto, para que cumplas tu promesa”. Ese es el sentido profundo y exigido por el voto electoral.



Hasta ahora, si siempre hemos nos hemos estado quejando de que los candidatos prometen una cosa y hacen otras para perjudicar al país. Y si ahora el presidente electo empieza a cumplir lo que prometió, lo que 33 millones de electores le aprobaron con su voto, ¿cual problema entonces?