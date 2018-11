A tapar el pozo, autoridades

Como sociedad estamos llegando a un punto sin retorno que está extinguiendo la delgada capa de principios y valores que todavía nos quedan.En las tragedias brota lo más intenso de cada uno de nosotros como seres vivos, y digo seres vivos porque paulatinamente vamos perdiendo la humanidad. Muchos de nuestros actos se asemejan a los de seres despreciables, ya que equipararlos con los animales que actúan por instinto, sería insultarlos.A propósito de la irracional muerte de Camila Cobos, una pequeñita de apenas siete años, que conmocionó a toda una ciudad. La familia de la nena y los chihuahuenses vivimos con terror la noticia y los detalles de su desaparición y fallecimiento.Este angelito corona tristemente una cadena de eventos similares que vienen suscitándose en los últimos años en las principales ciudades del estado de Chihuahua. La praxis de los victimarios es la misma, desprecio por la vida humana, insensibilidad ante el brutal impacto social que ocasiona y el escalofriante desenfado al reconocer los hechos frente al juzgador, en los casos cuando son atrapados.No voy a replicar los adjetivos y calificativos vertidos por decenas de miles de personas en las redes sociales. Para qué explicar la catarsis tan obvia ante un lamentable hecho de esa magnitud. Tampoco voy a entrar al debate de que los padres somos los culpables, o las autoridades más.Mucho menos voy a hacer eco de la demagogia ni de las peroratas aquellas que refieren: ´hay que atender las causas´, ´debemos reflexionar sobre el papel que jugamos la sociedad´, etc. No, de eso ya estamos hasta la madre.En la parte que le toca a la clase política es obligada su reacción, por lo regular eufemísticamente, ya saben, para cuidar el lenguaje, sus formas o escabullirse de la opinión pública. Algunos son parcos, otros simplemente se esconden y unos cuantos reflotan clichés como: ´aplicar la pena de muerte´, ´castración química´, o la ya gastadísima ´penas más severas´. Sólo quedan como apagafuegos instantáneos.En el contexto de la pena que nos embarga, tanto a la familia de la víctima como a los chihuahuenses, surge una convocatoria que me parece hasta cierto punto sensata. La diputada local, Georgina Bujanda Ríos, llama a instalar una mesa interinstitucional y multidisciplinaria para atender y sofocar este terrible problema ascendente. Parece trabalenguas, pero no lo es tanto.No puedo estar más de acuerdo con ella, sobretodo porque se podría desenclochar el tema y avanzar en la prevención. Si bien el enfoque es prevenir más muertes de alto impacto entre los menores de edad, cierto es que beneficia a todos en general.A continuación expongo algunas ideas que orienten y encaucen una ruta crítica al corto plazo, porque indudablemente que existe un mapa de riesgo, diagnóstico de causas y censos de familias en grado de vulnerabilidad, por lo que no se empieza de cero. Definir plazos a la brevedad.Primero que nada urge instalar esa mesa de trabajo, así la denomino para no meternos en tantos líos burocráticos. Ahí tienen que estar personas con mando, que definan estrategias, las que correspondan al legislativo y las que competen al ejecutivo para llevarlas a cabo.A mi juicio, la plataforma de cámaras de seguridad es esencial para la respuesta inmediata. Habida cuenta del alcance que puede tener, es imperativo ampliar esa red. Que se requieren recursos, sáquenlos de lo recaudado por multas de tránsito a los borrachos.Si hay que retirar a todos los infantes, niños y adolescentes en situación de calle, que los DIFs y la procuraduría de la defensa del menor se pongan a jalar, ya.Que es inaplazable incorporar a Uber, y a los que falten, a la base de datos del sistema de seguridad pública, háganlo sin demoras. Que hace falta identificar a los potenciales agresores sexuales, pedófilos y pederastas, incorporen un test obligatorio en centros de trabajo de la IP, la administración pública y en exámenes de admisión de todas las escuelas de nivel medio hasta superior. Hay que hacerlo sin tibiezas ni pretextos.Sé que no es fácil ni simple aplicar medidas disuasivas y persuasivas, pero ya no podemos tolerar más pérdida de tiempo de quienes ejercen el poder del Estado para garantizar la vida de nuestros niños. En cuanto a la responsabilidad de los padres para el cuidado de los hijos, no se hagan pelotas, patrones y maestros son indispensables para resolver esto.Corre videotape. Si vuelve a suceder otro hecho de esta naturaleza, porque no hay una estrategia definida, mucho tendrán que explicar gobernantes y diputados, e irá con cargo a sus conciencias.Es cuanto.Analista político