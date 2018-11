“El feminicidio de la pequeña Camila, una niña de tan solo 7 años estremeció a la opinión pública nacional e internacional”



Imparable la ola de feminicidios de infantes en México, la prensa internacional considera que somos uno de los países más peligrosos para las niñas; en los últimos cuatro años, el número de víctimas que tenían entre cero y 17 años aumentó 60%. Desde 2015, se ha registrado una tendencia a la alza en el número de carpetas iniciadas, así como en el de víctimas de todos los rangos de edad.



El feminicidio de la pequeña Camila, una niña de tan solo 7 años estremeció a la opinión pública nacional e internacional, un conductor de Uber fue quien la secuestro, abusó sexualmente de ella para luego asesinarla. El hallazgo del cuerpo se produjo días después de que sus padres aparecieran en un video viral pidiendo el regreso seguro de su hija. El feminicida, un joven de 25 años, un psicópata que sufrió agresión sexual de niño, ha sido acusado de tráfico de personas, homicidio, desaparición forzada y pornografía infantil, cabe destacar que México ocupa el primer lugar en consumo de pornografía infantil, según datos de la ONU.



Un conteo realizado por el periódico Excélsior con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2015 hubo 38 menores asesinadas por motivos de género, cifra que subió a 61 para el mismo periodo de este año.



A septiembre de ese año el país sumó 295 indagatorias por homicidios contra mujeres. Para el mismo periodo de 2016 fueron 441; en 2017 contabilizaron 547 y al corte del 30 de septiembre de este año, suman 607 carpetas, y la cuenta sigue. Lo anterior muestra, que el número de investigaciones por asesinatos motivados por el género aumentó un 105% los últimos cuatro años.



En cuanto a víctimas, sin tomar en cuenta su edad, las cifras al tercer trimestre de cada año analizado son de 306 en 2015, 470 en 2016, 568 en 2017 y 625 en lo que va del 2018, un incremento del 104% en el número de mujeres asesinadas.



La información del SESNSP señala que junio de 2015 fue el mes con menos indagatorias iniciadas por feminicidio, con 26 a nivel nacional, mientras que julio pasado registra el número más alto, con 79.



Las entidades más violentas para niñas y adolescentes son Estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León; por municipios, se ubican en primer lugar, con 21 feminicidios cada uno, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Culiacán, Sinaloa, cabe mencionar que en Sinaloa todos los homicidios dolosos de mujeres (cometidos en situación de violencia) son clasificados como feminicidios; les siguen Monterrey, Acapulco y Chihuahua capital.



En tanto, por rango de edad ocurrieron más asesinatos dolosos de niñas y adolescentes en Guanajuato y Chihuahua.



Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) señaló que el problema principal respecto al feminicidio en México, es que la tipificación de dicho delito no está homologada en el país, lo cual crea vacíos legales que impiden el correcto actuar de las autoridades. Dijo: “Los datos de discrepancia que da el Secretariado obligan a seguir insistiendo a las procuradurías y fiscalías del país que todo caso de violencia sea procesado como si fuese un feminicidio. Alertó que de no concretarse la homologación, se seguirá arrastrando errores metodológicos en la tipificación del delito, vacíos legales, que se convierten en oportunidades para que los criminales libren el peso de la ley sobre sus actos. México, no solo carga errores o vacíos jurídicos, vive corrupción e impunidad desmedidas.



La ONU ordena a México detener el feminicidio de niñas, recomienda que el Estado mexicano debe implementar medidas concretas para detener las desapariciones de menores de edad; el feminicidio en niñas y adolescentes; así como hacer reformas legislativas a fin de castigar de manera adecuada la violencia sexual. Dichas recomendaciones son parte del Informe Final del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), que recientemente evaluó la forma en la que México acata la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, así como la manera en la que resuelve las agresiones que enfrenta la infancia.



Como parte de sus conclusiones, el CRC expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, y que resultan en una extremada violencia contra ellas, por lo que urgió al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.



A través de la información presentada por el Estado mexicano y grupos civiles defensores de la infancia, el Comité pudo observar que el mandato de procurar “el interés superior” de la niñez no es considerado en las decisiones legislativas, administrativas y judiciales, por lo que urgió a que este mandato sea respetado por todos los órdenes de gobierno.



Tras evaluar a México, los integrantes del CRC manifestaron su preocupación por el hecho de que la situación de la violencia armada, el tráfico de drogas y las pugnas entre las bandas del crimen organizado “resulta en asesinatos de menores de edad”. En un contexto violento, se incrementaron las desapariciones de niñas y el número de casos de feminicidio, debido a la falta de datos oficiales desagregados por sexo y la impunidad que impera.



Debido a que México ratificó el Convenio para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el CRC insiste en que se debe modificar o crear una nueva Ley General de Desaparición Forzada, que incluya medidas específicas para detener la desaparición de menores de edad, especialmente niñas. También observó simplificar y armonizar los protocolos existentes para la activación de la Alerta Amber, mecanismo de búsqueda de niñas y niños desaparecidos.



Al advertir sobre las altas tasas de violencia sexual, el Comité urgió a reformar el Código Penal Federal, así como los códigos penales locales, para asegurar que la violación será penalizada con base en estándares internacionales, pretende remover figuras legales que pueden ser utilizadas como excusas por los perpetradores de abuso sexual infantil (como el estupro).



Matar a una niña no tiene nombre, hemos repetido hasta el cansancio, la violencia feminicida es el resultado de una cultura machista, adoptada de generación en generación, el maltrato, la violencia desmedida se aprende en casa, sea como víctima o como espectador, que luego se reproduce a mayor escala, afectando la vida de niñas y adolescentes. La tragedia debe concientizarnos como padres y madres de familia a vigilar aún más a nuestros hijos, duele decirlo, pero en las calles deambulan criminales que aprovecharan cualquier instante para engancharlos, para luego escribir historias de horror. Sumemos Voces. Ni una niña y adolescente más.