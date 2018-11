La izquierda serenada

Al igual que las monedas que se desgastan de circular de mano en mano, el concepto de izquierda se ha desdibujado tanto que se puede afirmar que sus caracteres y contornos han terminado por desaparecer. No quiere decir esto que siempre haya tenido un solo contenido; lejos de eso, su esencia crítica resaltaba por encima de otras y su búsqueda de la equidad era –ha sido– la nota que lo distingue al intentar una definición.



Si este fenómeno es de alcance mundial, en México la confusión es mayor. Por izquierda, en la historia del país se han entendido muchas cosas. Allá por los años sesenta del siglo pasado, Vicente Lombardo Toledano intentó un concepto de deslinde histórico que hizo de ese término una especie de bisturí para diseccionar, casi geométricamente, los extremos (izquierda y derecha) con los grandes personajes de nuestra historia. Y así resultaron de izquierda Hidalgo, Morelos, Juárez, Ramírez, Madero, Zapata y Flores Magón, y a contrapelo, en la derecha, Iturbide, Alamán, Santa Ana, Miramón, Díaz y otros tantos.



Fue una visión maniquea que corrió al parejo de aquella divisa oportunista frente a los gobiernos del PRI, que dio miserable sustento a distinguir hechos positivos y negativos, aplaudibles los primeros, condenables los segundos. Eran los tiempos en los que la discrepancia con esa visión de “izquierda” te acarreaban el ser llamado “agente del imperialismo yankee”, cuando no de la CIA. Así se malbarató un contenido que merecía mejor conceptualización.



Se trata de una nefasta práctica, producto de la profunda ausencia de pensamiento crítico y del abandono de los mejores aportes del liberalismo mexicano y la democracia –con todos sus valores– en favor de la intolerancia y de visiones que tienen que ver más con un pensamiento único, generador de fanatismos sin cuento. Y si bien es añeja esta práctica, que ya la dábamos por superada, reapareció con fuerza y poder en el triunfo de López Obrador en las pasadas elecciones.



La novedad –en realidad no hay tal– es que quien no está con él está en su contra, con todo lo que eso significa como puesta en escena de una política adversarial en la que, se supone, el triunfo de aquel acarrea indefectiblemente la destrucción de sus oponentes. Así de divorciado está este discurso de cualquier proyecto que tenga que ver con dos aspectos de toda deseable transformación de régimen en el país: democracia y Estado de derecho.



Tiene pertinencia debatir si realmente el líder de MORENA es o no de izquierda, pero más que eso entender que, invertebrada y todo lo que se quiera, no todos lo que se reconocen como izquierda están dentro de ese movimiento, llamado de “regeneración nacional”. Y cuando digo “movimiento” quiero hacer énfasis para distinguirlo de un partido, en el mejor sentido que en las democracias se reconoce a esta institución. A la hora de los fascismos en el mundo, recordémoslo, los partidos se vistieron de movimientos. Que no se repita la historia entre nosotros.



2018 será recordado como un año importante en la historia contemporánea de México, eso nadie lo pone en duda, al igual que la magnitud de los números que arrojó la elección; y estos, con toda la legitimidad que puedan entrañar, no son un cheque en blanco.



Veo con preocupación que se equipare la elección con la autorización, sin ribetes, de un cambio de régimen, porque ese cambio tendremos que decidirlo todos, ya que no estamos en presencia de una delegación de soberanía ni en un líder único, y mucho menos en un movimiento como el señalado.



A este respecto habrá que tener en cuenta que la historia de nuestro país no es lineal. Baste poner como ejemplo que las llamadas “repúblicas precedentes” terminaron en dictaduras o autoritarismos atroces como el del PRI, lo que podría hacernos pensar que debemos evitar un movimiento cíclico en esa dirección.



A la hora de la victoria, se ha puesto en marcha un discurso preocupante, por decir lo menos, que puede generar enconos e intolerancias que nos acerquen a una guerra civil, y México, no está para eso. Fuera de MORENA –afirmo lo obvio– hay ciudadanos y ciudadanas que no se podrán ubicar en ninguno de los conceptos preferidos del futuro gobierno: ni priístas de origen, ni miembros de mafia alguna del poder, ni fifís, que son de izquierda, demócratas, críticos, luchadores contra la corrupción, implementadores de la democracia participativa y algunos que, hasta donde fue racionalmente posible, fueron afluentes de un PRD que luego naufragó y por el que a la hora cero López Obrador no hizo lo suficiente o lo debido para darle la dimensión que correspondía a su origen, en congruencia con una insurgencia cívica tan notable como la de 1988, que marcó el agotamiento del viejo autoritarismo que hoy, con otro rostro, reaparece trágicamente en la escena nacional.



La legitimación del poder político tiene que estar anclada en el respeto escrupuloso a la legalidad constitucional, nada puede suplantarla. En ese marco, evidentemente que todos se deben tasar bajo las reglas que la misma previene, llámense poderes fácticos, grandes empresarios, líderes charros, jefes de iglesias, prensa con arrogancia de cuarto poder, políticos mandamás, corruptos, criminales organizados, feudos de poder, caciques y gobernantes de todo nivel: del presidente de la República hasta el último regidor de un pequeño municipio.



En los tiempos del autoritarismo, de los dientes para afuera, esto se sintetizó en una visión demagógica en la concisa frase: “Nadie tiene fueros contra México”. En aquel entonces de lengua se servían platos y esto era impensable que cobrara existencia.



Hoy no, si las decisiones que conducen a esas metas se ajustan a la normatividad y procesos constitucionales. Se ha dicho, y aquí cabe decirlo, que México necesita una nueva Constitución y con ella un nuevo régimen. Pues bien, deberá ser sometida a referéndum ciudadano, no a caricaturas como la consulta que recién vimos, que se le revertirá precisamente a quien la hizo, porque tiene el poder factual, lo que ya es un déficit más en el ya de por sí nefasto interregno que padecemos entre el momento de la votación y la asunción del poder.



En la historia política del país se lamentan varias ausencias: unas de ellas, que la socialdemocracia no haya anidado en el país; otra, que a la hora de que el otrora PCM ofrendó su registro partidario –lo hizo en sacrificio de la campaña gubernamental de AMLO por Tabasco, entre otras razones– haya caído en manos de traidores; que una cierta intelectualidad democrática haya claudicado frente a los grandes retos del país y la construcción de alternativas al modelo neoliberal y que la práctica de la política de izquierda, de suyo generosa, se haya convertido en un mercadeo de negocios monetarios y vendimia de cargos de elección popular. Todo eso generó un caldo de cultivo que provocó un embudo inevitable para superar una etapa negra del país, pero eso no significa que por ahí tenga que fluir todo, en un resumidero obligado. Se requiere una organización política de real izquierda para salir adelante.



López Obrador utiliza como escenografía las efigies de nuestros grandes próceres, sugiriendo que mañana él tendrá un cuadro con un retrato de su rostro. Es impensable que Juárez, Madero y Cárdenas hubieran hecho eso, algo que George Orwell escribiría así: “La mayor parte de la gente nunca tiene oportunidad de que el ejercicio del poder ponga a prueba su sentido moral innato, de tal suerte que estamos particularmente obligados a sacar la única conclusión siguiente: los hombres sólo son decentes en la medida en que no tienen el poder”.



Con mayor razón han de esperar la gloria histórica los poderosos, luego de pasar la prueba que sugiere el autor de dos estupendas obras “1984” y “Rebelión en la granja”.



López Obrador ha desenterrado palabras del México profundo, antíquisimas. Yo le tomo una para decir: la izquierda, para ser, no puede estar en la serenidad que hoy se le reclama a cuantos levantan la voz, en ejercicio de la libertad, para discrepar, disentir o criticar, precisamente desde esa izquierda, hoy invertebrada. México necesita construirla.