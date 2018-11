Nos gusta y no nos gusta

El Presidente electo de México ha comenzado a establecer las frases de su estilo personal de gobernar: “Me canso ganso”; “Les guste o no les guste”; “Miren, váyanse acostumbrando”; “No soy florero, no voy a ser adorno”. No son precisamente oraciones de estadista. Y poco o nada tienen que ver con el mandatario demócrata que promete ser. Pero imposible negarlo: López Obrador conecta con la masa.



Conecta con un pueblo cansado de los estúpidos ritos políticos (vrg. los inútiles Informes), los ampulosos discursos-abstracciones, las mentiras de la cúpula repetidas hasta el hartazgo. El pueblo se identifica con el jocoso sarcasmo de un viejo-carismático-moreno-sonriente, que ha roto el protocolo acartonado y anacrónico de la política tradicional. Y eso ya es un primer logro del próximo presidente. Nos gusta.



El nuevo estilo de AMLO busca desmontar la estructura discursiva anquilosada del anciano régimen, que cayó estrepitosamente, por no acallar sus artificios publicitarios, que la realidad descontenta, le reventó en la cara con 30 millones votos en contra.



Con las decisiones hasta ahora tomadas, AMLO se apuntala. Donde está conociendo y apretando sale pus --como dijera hace lustros el buen Francisco Barrio, que nada pudo hacer para remediarlo, nomás testimoniarlo--. Que existen decenas de casas pro México en el mundo, para darle vacaciones pagadas a los familiares y amigos de la casta gobernante --al igual que medio centenar de embajadas con titulares sin carrera diplomática alguna--, a los que ya les pidieron la entrega de sus “hoteles y viáticos” con cargo al erario público. Como no aplaudirlo. Nos gusta.



Que no exista político alguno que gane más de 108 mil pesos al mes nos gusta. Es impresionante, por ridículo, que ahora se argumente, hasta por respetados opinadores, que México se va a derrumbar, si los geniales burócratas que nos han mal gobernado por décadas (nomás brincan de puesto), renuncian porque ya no van a ganar los sueldazos a los que el sistema los acostumbró. Válgame Dios, pues qué bueno que así demuestren su amor a la patria tan cívicos-cínicos-mexicanos.



Hay quien argumenta que con 100 mil pesos mensuales no le van a alcanzar para soportar su nivel de vida a los diputados y senadores “provincianos” en la Ciudad de México. Porque rentar un departamento de lujo, comer en restaurantes, estrenar carro, comprarse trajes, viajar en avión, pagar su casa y su rancho en su municipio, mantener a su familia, echarse unos pistos de vez en cuando, aflojar para la querida (o el querido, dependiendo); ¡con 100 mil pesos al mes! Nombre compa, qué pues, el sistema colapsa. Ninguno de esos prohombres mexicanos, inteligentísimos todos, super-responsables-trabajadores, sabios legisladores, entregados en cuerpo y alma defender a sus conciudadanos, que los pusieron ahí y pagan sus salarios; ninguno y ninguna, van a querer vivir con cien mil pinches varos; mísera cantidad de dinero mensual. Rebajarse a subsistir como la inmensa mayoría de los mexicanos, ¿cómo? ¿con qué derecho les pediríamos sus mandantes que lo hicieran? Bueno, que sea por ley, bienvenida la susodicha rebaja.



Si uno lee el libro “2018 La salida”, el último escrito por AMLO, no puede menos que asombrarse de la cantidad de nombres y apellidos de los señalados como corruptos que ahí aparecen. Carlos Salinas, Carlos Slim, Vicente Fox, Roberto Hernández, Felipe Calderón, Alberto Bailleres, Enrique Peña Nieto, Pedro Aspe, Carlos Hank, José Luis Barraza, Alfredo Elías Ayub, Juan Armando Hinojosa, Cladio X. González, Juan José Suarez Coppel… La lista es interminable. El autor los denomina La Banda de Malhechores. Con algunos datos duros Andrés Manuel los convierte en los enemigos de México a los que hay que someter a la ley, para que dejen de saquear al país. Se atrevió a decirlo y publicarlo y hasta ahora, que yo sepa, no existe una sola demanda en su contra por daño moral alguno. A ver si ahora que tome protesta se atreven a hacerlo para volverlo a “desaforar”. Nos gusta



También en este libro se puede confirmar la anunciada cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Nadie puede decirse sorprendido si desde hace 20 meses estaba perfectamente indicado que para López Obrador ese proyecto era y es un “negocio sucio… una obra faraónica, costosísima y con graves deficiencias técnicas… No hay razón pues, fuera del afán de realizar nuevos contratos turbios, para empecinarse en esta obra de relumbrón”. Quién se puede decir engañado. La congruencia gusta.



Después viene lo malo. Sus acciones parecen radicales en un sistema que aprendió a moverse en el mar de la corrupción, Una maquina aceitada con el dinero mal habido. Un sistema donde ser honesto es ser pendejo y vivir moderadamente es ser mediocre, es un sistema que va pelear porque nadie trastoque sus trastocados valores. Ese es un peligroso riesgo ineludible, que puede llevar a una tragedia económica de dimensiones colosales.



En la estrategia amlomista está el no acatar las leyes de los mercados internacionales del dinero, y ahí no hay moral, ni ética, ni razón, ni fe que valga, sino solo interés monetario contante y sonante. Eso ni dios padre lo va a cambiar. No nos gusta. Si la radicalización de acciones prosigue los magnates y lo consorcios multinacionales van a reaccionar con hambre ya no sólo de dinero sino de sangre de caudillo. Menos nos va gustar.



La esperanza de sus “amlovers” pasionales, que ya ansían su pensión de ancianos, sus becas para jóvenes “ninis”, y para las familias depauperadas por el capitalismo consumista idiota, no van a tener la fuerza ni la inteligencia para soportar y comprender los factores externos y la venganza de los amos del dinero cuando estos decidan empujar a las calificadoras de negocios a descalificar a México como país seguro para invertir. Si se frenan las inversiones, si se van los capitales, si el dólar no para de subir, y las deudas gubernamentales aumentan sin remedio, entonces sí a la debacle económica le va seguir la desesperación y la furia social. Y una catástrofe de tal envergadura no la va parar ningún mesías apasionado, por más voluntad y buenas intenciones que tenga en su corazoncito.