Procedan con sus iniciativas

Por segunda ocasión el diputado local Miguel Latorre Sáenz, del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció por aplicar la pena de muerte a violadores y homicidas de niños.



La primera fue el 26 de noviembre de 2017, con motivo de la violación en Ciudad Juárez, Chih., de tres niñas, una de ellas asesinada. La segunda, por el ultraje y privación de la vida de la niña Seyni Camila ocurrido hace días en las cercanías de esta ciudad de Chihuahua.



A su propuesta se unió el diputado estatal del PRI, Omar Bazán.



Los diputados de Morena se oponen porque afirman que está prohibida tanto constitucionalmente, como por los tratados internacionales firmados por México.



El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar declaró el jueves 1, que sin estar a favor o en contra de esa postura, en su caso, habría lugar a revisar su prohibición en la Constitución Federal, así como los tratados internacionales, porque al senado de la República le compete analizarlos.



Con motivo de aquélla primera declaración del diputado La Torre, escribí un artículo publicado aquí el 3 de diciembre de 2017 en el sentido de que sabe que para reestablecer esa sanción, debe reformarse el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Los casos que motivaban la pena de muerte los señalaba el artículo 22 de esa Constitución, que eran al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.



La Torre y Bazán, mediáticamente, se sumaron a la indignación social por el terrible destino de la niña Camila, y manifestaron su conformidad con la pena de muerte para el infanticida.



Lo propio y conducente sería que elaboraran iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional para restablecer ese castigo, si es que efectivamente están convencidos de ello; lograr la aprobación del Congreso del Estado para que éste someta al Congreso de la Unión reformar ese artículo 14 y revivir la sanción máxima.



Lo pueden hacer, pues los Congresos de los Estados tienen esa facultad como lo permite el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Cuando se suscriben tratados internacionales los Estados Parte pueden no aceptar determinadas Cláusulas, por ejemplo, no quedar obligados a no aplicar la pena de muerte en su país. Sin embargo, al variar sus circunstancias internas, es permisible adoptar la prohibición. Cada tratado o su Protocolo de Actuación establece el procedimiento para retirar reservas o adherirse. Entonces, es posible.



Lleva a reflexión que, igual que Omar Bazán, que el diputado La Torre sugiera la pena de muerte que, sin duda, por la firmeza de su expresión, admitiría se impusiera a un pariente suyo, cuando que, en el tema del aborto es seguidor del Movimiento “Salvar dos vidas” (madre y feto) que rechaza legalizar la interrupción del embarazo, es decir, despenalizar el aborto, la mayoría pobres que mueren por operaciones clandestinas y, al no legislar esa autorización, quedan condenadas a muerte, o prisión, según he escrito vasto.



Los juristas expertos en Derecho Penal han escrito miles de páginas a favor o en contra de la pena de muerte. Destaco la ligereza con la que se pronuncian personas o sectores cuando se suscitan eventos dramáticos que horrorizan a la sociedad.



La tipificación de los delitos tiene por objeto, aparte de sancionar y reparar el daño, prevenir o disuadir que se vuelvan a cometer, sin embargo, vemos que se repiten y multiplican. El hombre en comunidad es un producto cultural, y si la cultura dominante es individualista, de violencia y desprecio a los derechos humanos, la conducta de muchos es previsiblemente criminal.



Otra reflexión: Si los legisladores no han calificado como grave el delito de peculado y otros contra el patrimonio del Estado, es para salvar la libertad de sus correligionarios políticos en un proceso penal.



Dije en aquel artículo de diciembre del año pasado, entre otras cuestiones, que en vez de que los diputados agoten tiempo valioso en debates y pugnas internas u obtener comisiones y cargos administrativos, se apliquen a confirmar, por ejemplo, que las autoridades laborales verifiquen si las madres trabajadoras cuentan con guarderías infantiles en sus fuentes de trabajo, para prevenir y evitar las violaciones y asesinato como el de la niña en Ciudad Juárez, Chih.



La Torre declaró en diciembre de 2017: “Si fuera gobernador, violadores de niños no irían a prisión, merecen la muerte”. “Si yo fuera alcalde o gobernador, no pisarían la prisión, esta gente no merece ni siquiera estar en una prisión, merece estar muerta”, “porque los criminales o el criminal merece la sanción de pena de muerte, lo que hicieron no tiene nombre y es algo que toda sociedad condenamos”.



El Quinto de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios ordena: “No Matarás”.



¿Cuándo va a presentar, igual que Bazán, la iniciativa de reforma constitucional?



Infanticidios y feminicidios alteran a la sociedad. Ejecuciones, desapariciones y demás conocido, pero sólo unos cuántos apuntamos que el germen es el sistema ideológico capitalista, la cultura del hedonismo y la muerte. El ser humano poco o nada vale, la desigualdad y carencia de oportunidades la provoca el neoliberalismo. Preocúpense por ese flagelo que ya acentúa miles de asesinatos en México.



Traicionar a la Patria en guerra extranjera es una conducta grave. Por colaborar con el enemigo, pueden morir varios, cientos o miles de compatriotas.



Traicionar a la patria tiene varios significados, como el caso que anoté hace rato del fusilamiento el 13 de julio de 1989 del admirado y condecorado general cubano Arnaldo Ochoa, de toda la confianza de Fidel y Raúl Castro. Con Ochoa fusilaron tres militares más, por asociarse con el colombiano Pablo Escobar Gaviria para llevar el narcotráfico a Cuba.



Se les procesó penalmente acusados de dañar “la salud del pueblo”, “la salud del mundo, con el veneno de la droga”, “flagelo de la humanidad”. Ochoa aceptó: “Yo mismo me desprecio”; “la traición se paga con la vida”. Fidel Castro declaró: “Es una advertencia” (al mundo).



Ochoa y cómplices traicionaron a la Revolución Cubana, a la humanidad. Generaciones de niños y jóvenes cubanos se salvaron del pavoroso infierno de las drogas.



Si hubieran logrado sus propósitos Cuba estaría invadida de droga, miles de adictos, muertes por sobredosis, narcoejecuciones, narcofosas, infanticidios, violaciones, feminicidios, desapariciones y corrupción; rostros de la hecatombe mexicana.



Dañar a la humanidad es genocidio. Omitir evitarlo es traicionar al género humano.



Vayan al fondo de las cosas, doten al Estado de poder suficiente para que sea vigilante eficaz de las vidas y derechos sagrados de los niños.