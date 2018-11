Remediar un mal con otro mal

La diferencia entre las personas de bien y los delincuentes es que los primeros creemos en la Ley, en la justica, en el Estado de Derecho, por lo tanto, actuamos en consecuencia, mientras que los segundos sienten un profundo desprecio por las instituciones y por los mecanismos legales para la defensa y exigencia de los derechos del individuo.



Los delincuentes cometen delitos para obtener beneficios fuera del marco jurídico, mientras que los ciudadanos de bien combatimos esos delitos con la Ley y mediante las instituciones creadas para ese efecto. No puede ser de otra manera. Si un delincuente comete un delito al privar de la vida a alguien, nosotros no podemos cometer otro delito, asesinándolo igual, aunque fuera culpable. No se remedia un mal con otro mal. Jamás.



Hago estas reflexiones a propósito de los argumentos de defensa que esgrimen los seguidores de López Obrador en Ciudad Juárez, luego de la polémica decisión anunciada el pasado lunes, de cancelar la obra del NAICM en Texcoco, Estado de México, y que son básicamente los mismos que utilizan los lopezobradoristas en todo el país, casi como si fuera una línea discursiva bien planeada y difundida.



En ese sentido, el periodista Aldo Flores, de Grupo Imagen, recientemente subió a las redes sociales un video en el que hace varios planteamientos sobre el tema, de hecho lo dirige a López Obrador, casi como si fuera una carta. Una carta digital por supuesto.



Debido a la importancia del tema, a pesar de la lejanía de la Ciudad de México y de Texcoco de Ciudad Juárez, esta decisión tiene un fuerte impacto en todo el país, y esta frontera no es la excepción de ninguna manera, por eso me parece importante retomar el video de Aldo Flores y sus planteamientos hacia López Obrador. Transcribo enseguida los párrafos más destacados de dicho video (video completo: https://bit.ly/2qsfnVO):



"Señor López, hablemos con sinceridad. Está a pocos días de tomar las riendas de este país como presidente de la República; estoy seguro que todos queremos que le vaya bien. En lo personal deseo que tenga un mandato exitoso. Si le va bien a usted, nos va bien a todos."



"Hoy no le dedico este espacio como comunicador, me expreso como ciudadano preocupado de las primeras señales que hemos visto sobre su estilo con el que gobernará nuestro país. Queremos que le vaya bien. Pero, ¿Cómo puede ser eso posible si desestima toda institución, medio de comunicación, empresario o persona que no coincida con su manera de pensar? ¿Por qué no escuchó a todos los grupos empresariales, colegios especializados, analistas financieros que le manifestaron que no era viable cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto?"



"Le aportaron toda la información técnica para mostrarle que debía continuar, y simplemente los ignoró. Si su argumento es que hay corrupción en los contratos, sancione a los responsables, pero no detenga esta magna obra".



"Pero, más aún, se le advirtió en tiempo de las reacciones que podrían tener los mercados y fue omiso. Aseguró que teníamos que estar tranquilos, que nada pasaría. Ayer, usted y todo México, tuvo la respuesta desde que dieron a conocer el resultado de la consulta por la noche. Usted estaba equivocado".



"La gente, los más de 30 millones que simpatizaron con usted en el proceso que resultó victorioso, confían en el nuevo gobierno, pero no se le olvide que México tiene más de 120 millones de habitantes, que lo van a estar evaluando. Queremos que le vaya bien, y que sea un presidente diferente a los gobiernos anteriores que han sido criticados severamente por usted, y castigados en las urnas por los gobernados".



"Pero, ¿Cómo puede ser esto alcanzable, si usted, señor López Obrador, organizó una consulta evidentemente sesgada e ilegítima? Creo que no necesito repetir todas las voces que han criticado el pobre instrumento empleado y la diminuta representatividad poblacional en términos estadísticos, que participó en ella. Colocaron las urnas en zonas que simpatizan con Morena, votando más de una vez, rellenando las papeletas, etcétera. Pero eso es lo de menos ¡la decisión ya estaba tomada! Eso dice la lógica de muchos".



"¿Cómo podría construir un país sin corrupción si a todas luces usted, y su equipo, comienzan simulando y haciendo lo que tanto han criticado? Siendo ilegales y autoritarios".



"Ayer, un buen amigo me compartió una interesante referencia del historiador griego Polibio. Según se sabe, fue uno de los primeros asesores políticos de la historia, aportó a las autoridades romanas cómo organizar el gobierno en las ciudades griegas. Su pensamiento fue asertivo y le valió el reconocimiento de sus contemporáneos, que pudieron comprender a profundidad la administración pública".



"Este cronista, partiendo de las ideas de Aristóteles, elaboró una clasificación sobre las formas de gobierno, advirtiendo sobre sus posibles degradaciones de acuerdo con las estructuras del poder. De ahí, algunas de las más conocidas y que no ocupan definirlas, como la monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía, la democracia y la última, la poco conocida 'oclocracia', que es cuando la decisión no la toma el pueblo sino la muchedumbre".



"Polibio precisó que esto ocurre cuando el pueblo es manipulado y decide sin información. Es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder, y que se nutre del rencor y la ignorancia."



"La semana pasada usted afirmó que no había de qué preocuparse cuando los especialistas hablaron sobre el riesgo de cancelar la obra. Hoy el dólar y la Bolsa Mexicana, entre otros temas financieros, le han dado el primer revés a su administración que aun no comienza, esta derivada de una decisión errónea, se lo dijeron hasta el cansancio y no fue la mafia del poder. Fueron especialistas en finanzas, la iniciativa privada de este país que merece respeto y que como dijera hace poco una legisladora española: 'Sin iniciativa privada, no hay servicio público', hoy le han hecho un fuerte llamado ante una preocupación legítima, el rumbo de nuestro país".



"Todos queremos que México progrese y, reitero, que a usted le vaya bien. Vamos en el mismo barco, pero ha comenzado con el pie izquierdo. Sin entrar aun a gobernar; prometió no mentir, no robar y no traicionar y empezó por mentir y, peor aún, ha mandado un mensaje que hoy lo proyecta como una figura autoritaria y no como una conciliar (sic)".



"Hoy, el presidente de Coparmex le recordó que ha faltado a su palabra empeñada el pasado 17 de mayo, en donde usted dijo que si el aeropuerto se construía con recursos privados y se operaba como una concesión, iría para adelante ¿Por qué traiciona su propia palabra señor López?"



"Errores como el cometido cuando aseguraron que el Papa vendría a participar en los Foros por la Paz, y que el Vaticano le reviró duramente. El gobierno francés, hace poco, los evidenció al deslindarse del estudio que presentaron sus asesores para manipular a la opinión pública, previo a la consulta, asegurando que solo se limitaron a realizar el contacto entre la gente de su equipo, señor López, y empresa privada. Errores de comunicación o no han evidenciado incompetencia o deshonestidad de su círculo de asesores, y como ha citado en estos días, la ineptitud es tan grave como la corrupción."



"Señor López, usted será nuestro presidente a partir del primero de julio (sic)..., No retrase el progreso de nuestra nación...".



"La necesidad de cumplir una de sus promesas de campaña lo ha puesto en apuros, sin duda lo apoyaremos en su misión para combatir la corrupción, y si en este megaproyecto la hay, reitero, sancione a los responsables ¡pero avance en la obra! Para no retrasar la cita con la modernidad y el progreso de nuestro país".



"Los mexicanos quieren verlo sensato y no errático, asumiendo la seriedad que requiere el cargo y no opinando ocurrencias, ya no es lo que su dedito diga. Sea el primero en mostrar categoría; se acabó el 'cállate chachalaca', 'la prensa fifí', 'la mafia del poder', 'mandar al diablo las instituciones', porque hoy, usted, será el jefe de todas ellas. Hoy le toca recibir la crítica de sus decisiones. Señor López, como usted mismo lo dijo, aplique la de Kalimán: 'serenidad y paciencia'".



Ningún argumento de defensa contra estas palabras que suscribo íntegramente. Requerimos que el presidente de la República actúe como tal, dentro del marco legal de sus atribuciones, y viendo por el beneficio de todos los mexicanos, de todos.