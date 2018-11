Si hay dinero

La luz muy cara



Obama vs Trump



El presidente de la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que habrá recursos suficientes para cumplir con los compromisos y promesas del próximo gobierno; de esas promesas, serán prioridad programas como el de apoyo a los jóvenes y el las pensiones a adultos mayores. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador contará para 2019 con un gasto neto total de 5 billones 677 mil millones de pesos, en los que tendrá un "margen de maniobra" inicial de 982 mil millones para fondear esos programas prioritarios. Anunció que además de cumplir todos sus compromisos y obligaciones de gobierno, López Obrador tendrá suficiencia presupuestal para financiar sus nuevos programas sociales.



La tarifa eléctrica



José Manuel López Campos, presidente de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), aseguró que es insuficiente una baja de 12 a 17 por ciento en las tarifas eléctricas para los meses de noviembre y diciembre. López Campos advirtió que existe una amenaza latente de aumento de precios en los productos y servicios en este fin de año, ante los elevados costos de los energéticos: gasolina y electricidad. Es necesario tener una disminución mayor, principalmente las pequeñas empresas que son las más afectadas con ese costo, poniendo en riesgo la viabilidad de mantenerse en operación, y a las medianas y grandes les resta competitividad, lo que se reflejará en la productividad, debido a que los incrementos en la facturación de energía en las empresas se elevó del 15 al 70 por ciento en promedio.



A la palabra



El grupo parlamentario de Morena en el Senado impulsará una iniciativa para establecer en el país un nuevo modelo de cobro de impuestos basado en el principio de buena fe. El coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que esta propuesta es congruente con lo planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, dio a conocer que presentará la iniciativa de decreto mediante la cual se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual tiene el objetivo de instaurar un nuevo esquema impositivo basado en el principio de buena fe.



Dejando de lado su habitual renuencia a hablar en público, el expresidente Barack Obama expresó ayer domingo la necesidad de aplicar un fuerte control a las políticas del presidente Donald Trump en las elecciones que se celebrarán este martes. Obama y Trump presentaban sus visiones contrastantes en la pugna por el control del Congreso y las gubernaturas.



Obama viajaba a Gary, Indiana, para apoyar al senador Joe Donnelly quien enfrenta un fuerte desafío por parte del empresario Mike Braun. Más tarde regresaba a Chicago para hacer campaña por el empresario J.B. Pritzker, candidato demócrata a gobernador de Illinois. El presidente Donald Trump ha actuado como si fuera candidato en la boleta del martes próximo, presidiendo mítines políticos diarios y participando en anuncios para los republicanos. Para él es lo mejor, en vista de que el resto de su presidencia de cuatro años está en juego. Trump enfrenta consecuencias potencialmente debilitantes en caso de que los republicanos pierdan el control de una o ambas cámaras del Congreso, que pondrían fin a dos años de hegemonía republicana en Washington. Trump ha luchado contra su propio partido, por lo que si pierde terreno en estos comicios se enfrentaría a una férrea oposición. Por otro lado, si los republicanos mantienen el control de la Cámara y el Senado, no sólo sería una victoria para los republicanos, sino una validación de la política de Trump y su presidencia estrafalaria. Ese posible resultado, considerado menos probable incluso dentro de la Casa Blanca, envalentonaría al presidente a buscar la reelección con todas las posibilidades de gobernar ocho años. Esperemos el martes.