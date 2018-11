Elecciones intermedias en Estados Unidos

El día de hoy se llevan a cabo los comicios intermedios en Estados Unidos, a través de los cuales se elegirá a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes -435, mismos que durarán dos años en su cargo- y la tercera parte de los senadores de la Cámara Alta en Estados Unidos, mismos que a su vez durarán seis años en su escaño.



La decisión que tome el pueblo norteamericano el día de hoy, al elegir la nueva integración de su Congreso, traerá necesariamente consecuencias para nuestro país, y en particular para nuestra comunidad fronteriza. Temas complejos como el migratorio, comercio entre naciones (USMCA), seguridad continental, entre otros, requieren el aval y visto bueno del Congreso, mismo que en Estados Unidos ha demostrado no ser un ‘rubber stamp’, metáfora política en la que un ente, con poder constitucional, no lo ejerce, ni controvierte las decisiones de otro ente fácticamente más poderoso.



Actualmente, el Partido Republicano (o GOP como le llama la prensa norteamericana) domina ambas cámaras del Congreso. Esto le ha permitido tomar decisiones difíciles, y muchas veces absurdas, tales como bloquear el último nombramiento que hizo el presidente Obama respecto a Merrick Garland como juez de la Suprema Corte, bajo el pretexto de que su período como presidente terminaría pronto. El partido republicano decidió llevar a cabo tal maniobra para permitir que Donald Trump fuera quien nombrara ese espacio en la Corte. Trump decidió nombrar a Brett Kavanaugh, un personaje de ultraderecha, mismo que está poniendo en riesgo un sistema de libertades creado a través de décadas por medio de la jurisprudencia de la Corte americana.



Decisiones como las anteriores, se toman de manera indirecta por parte del pueblo al elegir a quiénes lo representarán tanto en el Senado, como en la Cámara de Representantes. Trump sabe que para sobrevivir políticamente, necesita que su partido gane las elecciones de hoy, esto con el fin de garantizarle continuidad a su gobierno, y la posibilidad de reelegirse en dos años. Es importante recordar que el Partido Demócrata ha amagado en varias ocasiones con llevar a Trump a juicio político por su presunta participación en la trama de interferencia soviética en las elecciones de 2016; consecuencia de ello, dos de sus más cercanos colaboradores se encuentran en prisión. Si los republicanos no mantienen la mayoría en ambas cámaras, no solamente se desvanece la posibilidad de que Trump se reelija, sino que se pone en riesgo su permanencia en la Casa Blanca, esperándole el mismo destino de Richard Nixon.



A pesar de lo anterior, se antoja difícil que el Partido Demócrata pueda arrebatar alguna de las cámaras. Primeramente, los demócratas no tienen un liderazgo palpable. No existe un senador, representante o gobernador que pueda aglutinar a todas las fuerzas políticas de ese partido. Parece que no han aprovechado el cúmulo de errores que ha cometido Trump, y no han lucrado políticamente con ello.



Trump ha demostrado ser un ‘showman’, un maestro del ‘timing’ en cuanto a la oportunidad política se refiere. En días pasados, ordenó movilizar tropas militares a la frontera con México, con el pretexto de proteger la soberanía norteamericana de una posible ‘invasión’ por parte de la caravana de migrantes hondureños. La caravana está a más de un mes de llegar a la frontera, pero las elecciones son el día de hoy. Trump le dio al sector de la población más intolerante y xenófobo lo que le gusta: declaraciones fuertes y acciones militares en vísperas de la elección. Sin duda esto le traerá buenos réditos políticos.



Dentro de los personajes del Partido Demócrata que han crecido y han sido bien vistos por la prensa, se encuentra el representante demócrata paseño Beto O’Rourke. O’Rourke es actualmente candidato demócrata al Senado en Texas. Texas lleva más de treinta años sin elegir a un demócrata al Senado. Su adversario es el ultraderechista republicano Ted Cruz, quien aparentemente aventaja en la mayoría de las encuestas. Independientemente de cuál sea el resultado, O’Rourke se ha convertido en un personaje vistoso y llamativo, no solamente por su campaña fresca, sino por tener la determinación de competirle a los republicanos en uno de sus principales bastiones. De ganar Cruz, los demócratas quedarán mejor posicionados en Texas. De ganar O’Rourke, nuestra comunidad fronteriza se vería enormemente beneficiada, toda vez que O’Rourke siempre ha pugnado por la política fronteriza de tender puentes en vez de muros.