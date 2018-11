¿Sin la pensión y sin los soldados? ¿Será?

¿Sin pensión y sin soldados?



El Congreso de la Unión publicó este lunes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Con esta ley, los expresidentes dejarán de recibir las pensiones que se les venían entregando y obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente a partir de este lunes. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en agosto que su sueldo sería de 108 mil pesos mensuales. La pregunta es ¿Se les quitarán los 150 mil pesos mensuales que reciben, pero, realmente lo que es costoso, son los casi 100 soldados que diariamente cuidan a cada uno de ellos, se los quitarán también? Correrá el presidente López Obrador el riesgo de que alguno de los expresidentes sea objeto de agresión o de que lo secuestren, e, incluso asesinen? Sobra decir que todos estos militares tienen mandos y salarios acordes a su rango. Entonces, otra pregunta ¿Sí sólo les quitan la pensión y no el contingente de soldados, todo habrá sido atole con el dedo? Porque el expresidente recibe 150 mil al mes y los cinco millones mensuales que cuestan son realmente por la logística de su seguridad. Pronto lo sabremos. Si entendimos bien, en la campaña se nos vendió la idea de quitar los cinco millones mensuales que costaban los expresidentes. A menos que hayamos entendido mal.



Woldenberg.



El artículo, dónde está el piloto, publicado con el nombre de José Woldenberg, expresidente del IFE, hoy INE, acerca de lo que se ve venir con el mandato de Andrés Manuel López Obrador, llama a una reflexión, atendiendo a que no se trata de un personaje cualquiera sino de uno de los más capacitados en materia electoral en el país.



Sin embargo, la época en que vivimos ha dado muestras de que las sociedades de las heterogéneas latitudes del mundo han estado dando virajes drásticos respecto de sus gobiernos, Italia, Francia, Turquía, Hungría, Brasil, Argentina, Polonia, Filipinas, Estados Unidos con Trump de la extrema derecha y México con López Obrador de la extrema Izquierda. Sin dejar de señalar el divorcio de Inglaterra de la Unión Europea, ni la catástrofe que viven los hondureños, nicaragüenses y venezolanos, más, mucho más estos últimos, sin que los otros dos se quieran quedar atrás. Dictadores de izquierda, al más puro estilo de la ex Unión Soviética, disfrazados o, apenas barnizados, de una democracia dirigida, manipulada, comprada, como la que dice tener Maduro.



Primer examen de Trump



Las elecciones de Estados Unidos que tienen lugar el día de hoy son importantes porque pueden refrendar o reprobar las acciones de su presidente Trump. Hasta la fecha Trump y su partido republicano tienen la mayoría en las dos cámaras, pero las encuestas dicen que los demócratas tienen un 7 por ciento de ventaja para arrebatarle, por lo menos, la cámara baja o de representantes. De ésta se juegan 435 puestos, que son la totalidad de sus miembros, y que se eligen o reeligen cada dos años. También van en juego 35 escaños del senado, que se compone de 100 senadores, dos por estado, que el sistema democrático estadounidense diseñó para elegir cada dos años una parte. 36 estados votarán por gobernador, así como miles de cargos de carácter estatal o local. De los 35 senadores que se juegan 26 son demócratas y 9 republicanos, así que la ventaja no la tienen los demócratas, porque aunque de los 100, actualmente son 51 republicanos y 49 demócratas, hay dudas de que los demócratas logren conservar los 26 y darle un pellizco a los republicanos. En cambio en las elecciones de la cámara de representantes hay un promedio histórico que registra que el mandatario en funciones pierde una media de 37 escaños, con lo cual podría quedar en manos de los demócratas, así que una cámara de cada color no es nada bueno para un presidente.