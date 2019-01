Hoy estará en Ciudad Juárez el Presidente López Obrador con empresarios y seguramente estará también el gobernador Corral.



Llega López Obrador con altísimo índice de aceptación a su mandato y Corral con el más bajo índice de aceptación que haya tenido gobernador alguno en la historia de Chihuahua.



La ciudadanía ya está juntando firmas para la revocación del mandato a Corral. Hasta ahora en Chihuahua la regla de oro en la relación de un gobernador con el presidente de la República era de cordialidad, de prudencia y de institucionalidad, ya que de ello depende la llegada de recursos económicos para la entidad, sin los cuales ningún gobernador puede sobrevivir ni generar desarrollo económico a la entidad.



Ese trato cordial lo cambió el gobernador Corral, para desplegar toda una campaña mediática que da a saber al presidente AMLO que no es bienvenido a Chihuahua y que sus acciones para bajar el IVA en las fronteras son un fiasco ahíto de burradas e ignorancia económica y fiscal.



Y no se alarme Sr. Gobernador por esas expresiones. Pero ese es el sentido profundo, la connotación elemental de la “carta” enviada por usted al Presidente de la República estos días.



En lugar de tratar de ser cordial con el Presidente, el Gobernador lo recibe agresivamente y lo tilda de “mentiroso”, de que no sabe nada de asuntos fiscales para la frontera y mandó a su grupo político a espetarle al Presidente que “miente con los dientes” en el asunto de bajar las gasolinas en la frontera y que desconoce la actividad económica de las maquiladoras en Juárez. Ahora Corral se erige como el “sabio experto de la economía estatal y maquiladora” y pone a López Obrador públicamente casi, casi como un asno (sic).



Cómo prueba de nuestras afirmaciones léase semánticamente la “cartita” de recomendaciones, sugerencias, consejos, modificaciones etcs que le hace Corral al Presidente. Caso casi le dice Corral a AMLO: ¡Usted Presidente no sabe nada de economía en las fronteras!, ¡YO! Javier Corral soy un sabio en economía! Así las cosas, no solamente sigue la mala relación del gobernador con el Presidente AMLO, sino que ahora se radicalizaron contra él AMLO.



El maltrato en Puebla a AMLO, les quedó chico aquí en Chihuahua. Al gobernador no le gustó que el Presidente, opere nuevos programas fiscales en la frontera, solamente porque Corral se asume como “sabihondo” en esos temas.



Ahora la estrategia del gobernador Corral es decirle a los mexicanos, no sólo a los chihuahuenses, que él sí sabe de economía y de empresas maquiladoras y de cómo gobernar; y que, en la perspectiva del gobernador Corral el Presidente es un “ignorante” un “mentiroso” al que hay que decirle “por carta”, (previas conferencias de prensa) sus “mentiras” y su total desconocimiento en la aplicación de programas para bajar gasolinas e IVA en las fronteras.



El pleito real y mediático de Corral contra el Presidente López Obrador es que él, Corral, sabe más que AMLO y su equipo de Hacienda, en asuntos fiscales y de economía en las fronteras.



¡Hasta Riggs y Terrazas la ahora “experta fiscalista” y diputada plurinominal, panistas por supuesto, saltaron al ring para espetarle en plena visita presidencial a López Obrador que es “¡un mentiroso!”, sólo porque así se los ordenó su jefe el gobernador Corral.



Madero uno de los principales beneficiarios en negocios con el gobernador Corral, y real candidato a la gubernatura ha permanecido calladito calladito en esa operación de posicionar al Presidente como “mentiroso e “ignorante” de temas económicos y fiscales para la frontera”… quizás porque Hacienda Federal ya tiene “los pelos de la burra en la mano” acerca de los negocios que se hacían al amparo del tráfico de influencias bajo otros gobiernos.



Tendrán que explicarle a la Fiscalía General de la República si el arrendamiento de propiedades del gobernador, para convertirlas en sus casas de enlace legislativo no es un delito consumado.



El hecho de mover al equipo de Corral para llamar “mentiroso” e “ignorante” a López Obrador por la disminución del IVA y de la baja en el precio de las gasolinas en Juárez y “por no publicar las reglas de operación de los Programas Sociales” como se lo echó en cara al Diputado Pichuy de la Rosa, es claramente la declaración de guerra del grupo del gobernador a López Obrador y al Delegado Loera. Claro que no les importa ¡ni un instante siquiera!, poner en peligro, en aras de sentirse “importante”, opositor “leal” (¡según él!) al Presidente, el desarrollo económico de Chihuahua.



“¡Él señor gobernador!”, (nomás él y sus lisonjeros se lo creen), suponen que al ponerse a las patadas con el Presidente, le van a dar más dinero para que él y sus amigos, lo tiren por el caño de la corrupción y los subejercicios. ¡Alguien!: las fuerzas políticas y los empresarios de Chihuahua, le deben poner un ¡hasta aquí! a este peligroso estilo de “patalear” al Presidente, por el “desarrollo económico” de la entidad!