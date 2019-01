De la Roma a los Pinos

El renombrado Distrito Federal es otro mundo. Es la capital más importante de Latinoamérica. Es el macrocosmos de los chilangos. La sede de los poderes nacionales. Es la eterna ciudad de los Palacios. Paraíso encementado entre árboles, parques, jardines y flores. Es asfalto y hierro que aspira al cielo en monstruosos y hermosos edificios. Banco de monumentos, estatuas, museos. Es el sonsonete de un singular acento cantadito que habla, insulta y protesta. Es sucia y gris nebulosa de smog, pero misteriosa y fascinante. Es un tianguis interminable, un mercado sin fin donde todo se vende y todo se compra. Es la antigua y moderna Ciudad de México. “Un hormiguero no tiene tanto animal” –la mejor definición de su desborde habitacional, que el rimador Chava Flores le endilgó con precisión--.



Nuestra amada capital de la nación es majestuosa combinación de todos los deliciosos sabores regionales del país. Tacos de cabeza, quesadillas de mil sabores, pozoles, cochinita pibil, tamales, tacos de canasta, pancita, huaraches, sopes, garnachas, guajolotas, memelas, chalupas, tlacoyos, tlayudas, elotes, esquites, pambazos, pastes, empanadas, chilaquiles, carnitas, guacamoles; bárbara-barbacoa-birria, inseparable de su amado hijo el consomé; chorizos, cabrito, carne norteña, carne al pastor; y las salsas, las salsas, siempre esas desaforadas salsas picositas tricolores, que todo lo corrigen y lo perfeccionan para convertir en manjar hasta el más malhadado bocadillo. Las famosas fritangas-chilangas-callejeras-baratas, que enamoran a comensales de todo el planeta. Y qué decir de ese bendito pan de dulce que somete al más reacio y contestatario paladar. Junto a cafés, atoles, champurrados, chocolates y la gama de dulces artesanales proveniente de todos los rincones de México, que han hecho de la capital su centro de convenciones para que habitantes y visitantes los saboreemos, los disfrutemos, y nos valga madre la diabetes pandémica que sufrimos. No cabe duda, (así lo demuestran las encuestas) la felicidad más sólida del mexicano está ubicada en el goce de la maravillosa comida vernácula, de la que la Ciudad de México es agraciada-condensación-culinaria-avasallante. No puede haber boca que se le resista.



Pero también hay cosas que han cambiado. Cerca de cien mil policías en activo lo confirman. De aquella tranquila y segura ciudad en la que nací hace cinco décadas queda poco, muy poco. La desconfianza flota en el ambiente, sobre todo entre los visitantes, Cientos de parejas de policías armados en el centro histórico y las zonas turísticas más el constante paso de patrullas a torreta centelleante y resonante confirman la desgracia del miedo y la inseguridad que se trata de contrarrestar.



Los consejos de los buenos empleados de los hoteles suman al miedo. No salga con mucho dinero en efectivo señor. No muestre su celular. No contrate taxis que no sean seguros. No salga solo en horario nocturno, La inseguridad se palpa hasta en el Paseo de la Reforma, una de las zonas más videograbadas y vigiladas del país. --Pero son vacaciones y hay que echarle valor al encuentro de lo amado conocido y desconocido--.



El transporte público ha mejorado tanto que ahora el taxi (uber, didi y demás) se ha convertido en un artículo de lujo. El banderazo 27 pesos y el taxímetro cambia peso a peso cada ocho segundos. Quien lo iba a decir. La ley de la oferta y la demanda. Para el turista una desgracia. Para el usuario del metro y metrobús un avance en la igualdad social. Ahora uno puede sentarse en un bello y cómodo camión rojo de dos pisos (como los de Londres), junto a personas de los tres o cuatro más altos deciles del ingreso nacional. No sólo es el aire acondicionado, la calefacción y el internet por siete pesos, es que sencillamente hacen menos tiempo en carriles confinados para llegar a cada destino, que una Suburban, un BMW, o un Ferrari y con menos estrés. A los millonarios les ha de dar coraje.



Pero más allá de todo, la CDMX está de moda. “Roma” la película que retrata espectacularmente al DF de hace 40 años, --y nos exprime lágrimas de nostalgia a los supervivientes de aquellos tiempos--, bien puede ser la ganadora del Oscar el próximo febrero. Se está catapultando a nivel mundial con menos topes y baches en su camino que los que Alfonso Cuarón, su excelente director, esquivó de niño en su amada colonia Roma. La casa de la filmación ya es sitio turístico de requerida visita.



Otros fenómenos están pasando en la Ciudad de México. En sábado de fin de año más de cinco mil personas se forman ahora para conocer Los Pinos. La por lustros arcana residencia presidencial. Impresionante. Una cola de tres horas de espera caminando lentamente para entrar en un mundo vedado para el populo durante casi 70 años.



Si uno solo de los ex mandatarios, cuya estatua se encuentra en la calzada de los presidentes, que conduce a la mansión en la cual vivieron, escuchara lo que dicen sobre sus efigies los actuales miles de visitantes, estoy seguro sollozarían lastimosamente.



Catarsis pura.



--Mira nada más este güey que bonito se puso, ahora que López Obrador lo meta la cárcel a ver si así amanece en su celda.



-- No mames güey, hasta en su estatua se ve borracho este cabrón.



-- ¿Es su hija mamá? --No, no puede ser. --Si mamá está igual de feita, no dicen que la adoptó, por eso no se parece. --Que no. Lo pusieron así por lo que ayudó a los niños. --¿Los ayudó? --Bueno eso dicen. --Se hubiera puesto abrazado con Martita. Jajaja. –Ya cállate escuincla que te están oyendo



-- No pus ni modo, la cara de pendejo no se la pudo quitar ni en la estatua.



-- Ay cabrón, la rata más grande, este pinche chaparro pelón fue el que más nos jodió a todos, hay que quitarlo de aquí. No, de verás, hay que convocar a quitar a este hijo de la chingada de aquí, no se vale.



-- ¿Quién es este, papá? --Híjole Mauricio, pues que no fuiste a la primaria; es… es… es Miguel Alemán. (la verdad es que es la estatua de Adolfo López Mateos, pero que son unos cuantos metros de diferencia y de ignorancia, cuando las placas con los nombres no son claros ni visibles).



De regreso a la salida, después de conocer una fea y vacía residencia.



–Ese mijo, ese es el mejor presidente que ha tenido México. Es el General Lázaro Cárdenas. Ese viejo ha sido el único que quiso de verás a México. A ese sí hay que respetarlo y venerarlo. Vengan, júntense todos, ésta es la foto.



Me paro y me sorprendo no vi de entrada a la primer estatua de la calzada, atrasito de un anuncio sobre roca que dice bien clarito: Los Pinos. No me gusta el sombrero de ranchero que le pusieron al mejor presidente mexicano. Pero qué se le va hacer si todos los visitantes que lo ven se le cuadran; hasta yo.