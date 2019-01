Guardia Nacional, ser o no ser

“Sin tomar partido sobre el tema, debe puntualizarse por encima del entramado legal, respeto irrestricto a los derechos humanos, y el respeto puntual a las recomendaciones emitidas por organismos y organizaciones internacionales. México anhela vivir en paz, sin más muertos, respeto irrestricto a los derechos humanos”.



El debate sobre la Guardia Nacional, arranca la próxima semana en el Senado de la República, con el objeto de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y sectores, hasta ahora, las voces están dividas, hay quienes se han pronunciado a favor de la creación, consideran que erradicaría la corrupción e infiltración de los elementos de seguridad con los grupos del crimen organizado; otras se han pronunciado en contra de la militarización del país.



Hace días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los jóvenes a integrarse al cuerpo armado, quienes tendrán según su dicho, un empleo bien remunerado, con seguridad social, que se puede convertir en una forma de vida con satisfacción y orgullo nacional.



El presupuesto autorizado es de 2 mil 500 millones de pesos para pagar los sueldos de quienes conformen inicialmente la agrupación. Desde el primero de diciembre de 2018 se desplegaron en 150 coordinaciones a elementos de policía naval, militar y federal, con miras a incorporarse a la Guardia Nacional, para prevenir el delito y hacer frente a la violencia. El gobierno federal planea que, de 2019 a 2021, se reclutarán a 50 mil jóvenes, este año serán 21 mil 170 elementos: 14 mil por parte de Sedena y 6 mil de Marina.



Los requisitos para ingresar y los beneficios que, de acuerdo con el gobierno federal, gozarán los integrantes de la Guardia Nacional. Requisitos: Edad mínima de 18 años y máxima 30, en caso de contar con estudios profesionales. Los aspirantes serán sometidos a un examen médico, físico y psicológico. No contar con antecedentes penales. Beneficios: ​ Se les brindará servicio médico integral para ellos y sus familias y podrán recibir atención en cualquiera de las instalaciones de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.



Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tras el anuncio de la creación del Plan para la Paz y la Seguridad mejor conocido como la Guardia Nacional propuesto por el presidente, en entrevista para un medio nacional, respondió el por qué no se creo un cuerpo de corte militar, dijo: “porque dicha corporación está en un grave proceso de descomposición, la Policía Federal. Y no tenemos tiempo para formar además a policías que son imprescindibles para garantizar una seguridad mínima de la población”.



Dejo entrever los sueldos mensuales que recibirán los policías federales conforme a los grados que ostentan, Policía Tercero: $26,300.00; Policía Segundo: $28,492.00; Policía Primero: $30,200.00; Suboficiales: $34,080.00; Oficiales: $37,278.00.



La conformación será en una primera etapa: la Policía Militar , Policía Naval y Policía Federal pasan a ser Guardia Nacional; segunda etapa, personal del Ejército voluntario; tercera etapa: reclutamiento de 50 mil aspirantes (formación en planteles militares ) en la parte operativa, y en derechos humanos, técnicas policiales y manejo de la fuerza en la parte táctica. El país se dividirá en 266 regiones (coordinaciones territoriales) al mando de oficiales del Ejército, las zonas costeras al mando de la Marina.



Los cuerpos de España y los Caravineros de Chile, son los modelos a seguir. Según expertos, con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, México no sería el primer país en asignar funciones civiles a un cuerpo militar.



El Estado español, a través de los dos cuerpos que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la Policía Nacional y la Guardia Civil, se diferencian por sus funciones y el territorio donde operan. La Policía Nacional es un cuerpo civil y la Guardia Civil tiene naturaleza militar.



Los guardias civiles tienen competencias para vigilar el tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas, siempre que no estén asignadas a la Policía local en cuestión, tienen competencias en materia de armas y explosivos, del transporte de presos y detenidos o de la seguridad de altas personalidades, entre otras funciones. La Policía Nacional tiene otras funciones asignadas, especialmente en materia de migración y extranjería. Por ejemplo, este cuerpo tiene competencias en la expedición del Documento Nacional de Identidad y controlan las entradas y salidas de personas en las fronteras, se encargan de investigar y perseguir delitos relacionados con la droga.



La Guardia, tiene carácter militar por su estructura interna, su jerarquía, su disciplina y su organización. El Ministerio de Defensa es el encargado de designar los ascensos y asignarles misiones militares. En cuanto a sus servicios, retribuciones, medios y destinos, depende del Ministerio del Interior.



La Constitución Española separa las Fuerzas Armadas, el Ejército, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil. El Ejército se encarga de preservar la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La misión de las Fuerzas de Seguridad es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.



¿Quiénes forman parte de la Guardia Civil? Militares de carrera. La trayectoria profesional trascurre a lo largo de tres escalas: oficiales, suboficiales y cabos y guardias. Dentro de cada escala existen diferentes categorías profesionales, como Teniente General, Coronel o Sargento. Para entrar al cuerpo debe superarse una prueba de acceso puntuada, un concurso, y superar una oposición pública, que incluye una prueba teórica y una prueba física. Los que quieran acceder a la escala de oficiales, deberán cursar dos años en una academia militar.



¿Qué críticas ha detonado el híbrido formado por carácter militar y función civil? El hecho de que la Guardia Civil tenga un doble mando, militar y civil, ha generado criticas acerca de la utilidad real de contar con este cuerpo de seguridad pública. Esto, por el gasto público que implica mantener la Policía Nacional y la Guardia Civil, y por el solapamiento de funciones que en ocasiones se da entre estos dos cuerpos.



Amnistía Internacional (AI), organización internacional derecho humanista, a través de un comunicado en redes sociales, llamó a una “acción urgente mundial” contra la integración de la Guardia Nacional, es decir, convocó a ciudadanos de todo el mundo para incidir en los legisladores mexicanos para que voten en contra de la iniciativa constitucional, que daría paso a la creación de un cuerpo de policía militar con mando castrense



Publicó simultáneamente el reporte “La Guardia Nacional del Presidente López Obrador: Cinco realidades que hay que saber”, dicho reporte, es un documento que califica a la iniciativa como "una amenaza para la seguridad y los derechos humanos de las personas en México". Acusa al gobierno mexicano de proponer un modelo de seguridad que según su dicho, será "radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores", que aplica una estrategia similar y fallida que han usado los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; evidencia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido acompañado con un aumento de violaciones de derechos humanos y tasas de violencia.



No hay certeza de que el entrenamiento de la Guardia Nacional será diferente, han tenido capacitaciones en derechos humanos, pero esto no ha mejorado la seguridad de las personas. Apuntan que según una encuesta nacional, el Ejército y la Marina cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante arrestos que la Policía Federal.



El debate arranca, la oposición de ideas contrastaran los desafíos que requiere el país. México vive tiempos convulsos, la nota diaria: corrupción, pobreza, marginación, desempleo, inseguridad, violencia, adicciones, crímenes de periodístas, de activistas y feminicidios. Sin tomar partido sobre el tema, debe puntualizarse por encima del entramado legal, respeto irrestricto a los derechos humanos, y el respeto puntual a las recomendaciones emitidas por organismos y organizaciones internacionales. México anhela vivir en paz, sin más muertos, respeto irrestricto a los derechos humanos. Al tiempo. Sumemos Voces.



Teporaca Romero del Hierro