- Ahora sí es la hermana República de Juárez



- Fuera la maquiladora de la “zona libre”



- Yeidckol puso la cereza al pastel



- A paso lento, pero seguro cambios en delegaciones



Nomás “milando” como el chinito se han quedado los habitantes de la capital, por la preferencia que muestra el Gobierno federal por la frontera más bella de México.



Fue en Juárez donde arrancó su camino a la Presidencia, el año pasado. Y ahora nuevamente hace un distingo con la denominada zona franca.



Los programas sólo beneficiarán a los municipios fronterizos, como si el resto del Estado no formara parte de una misma entidad federativa fronteriza, y que por ello, en la realidad, sigue esa lógica económica.



Aquí apenas se incrementó el salario en un 16% y allá el 100 por ciento. El IVA será aquí del 16 por ciento y en Juárez del ocho. El ISR aquí del 30 allá del veinte.



Ojalá que en ese detalle que ofreció revisar el Presidente, se encuentre éste.



***



Mas allá de este sentimiento chihuahuita hay otros aspectos por los que resulta ineludible continuar con el tema de la visita de Andrés Manuel López Obrador.



Para quienes esperaban que la sangre llegara al río, pues no. No hubo mayor estridencia de actor político alguno. Si alguien dijo pío lo hizo en tono muy bajito.



Es más, la sala del Pueblito Mexicano -hoy oficinas de Gobierno en Juárez- fue una plenaria de aplausos. Ni pancartas ni reclamos fuertes. Puros aplausos.



Es más, para no dejar, el Presidente le perdonó dignidad a Javier Corral y lo reconoció como legal y legítimo gobernador. Le dijo que no habrá vilipendio ni desprecio hacia él. Que no se preocupe. Habrá coordinación y diálogo circular, pero después. En tres meses que regrese a evaluar el programa. Hoy es monólogo.



Es más, le subió al podium a Carlos Urzúa para que le explicara con manzanas los estímulos fiscales, que de acuerdo con el Secretario de Hacienda, no tiene ciencia alguna.



Ah, y además le dijo en un tono comedido que Chihuahua tendrá entre el 11 y el 15 por ciento adicional en recursos. Que no son ciertos los recortes.



Luego de ello, Corral estaba tan distraído, que provocó error en el saludo de Urzúa a López Obrador, quien se había levantado de su asiento para felicitarlo, pero Corral, sentado, estiró la mano y se adelantó. Dejó al Presidente de pie y con la mano extendida.



Segundos de incomodidad presidencial apenas perceptibles en el rebobinado del video. Enfrente, un Juan Carlos Loera tomando fotos como colegial, y entretenido en el celular, seguramente en busca de subir la primicia imagen de su Jefe a una de sus redes sociales.



***



Lo de la Secretaria de Economía merece apunte aparte. En su intervención, doña Graciela Márquez, no explicó en que consiste la zona franca.



Se limitó a hablar de los estímulos fiscales y de las bondades y privilegios de la frontera norte, su aportación al PIB del 7 por ciento, su crecimiento del 3.1, el liderazgo en inversión extranjera a nivel nacional con el 12.7%, donde resalta la importancia de la frontera en materia de exportaciones. Pero se le olvidó un detalle.



La industria manufacturera se va a quedar fuera. Irónicamente, se le llama al programa zona libre o franca, pero no hay estímulos para la importación y exportación.



Con justa razón, la industria maquiladora se quedó con un what? en el rostro ante tan desafortunada intervención, de alguien que debería cuidar el equilibrio en los factores de producción.



Si ya antes Urzúa había reducido las reglas del IVA en la simple solicitud de devolución, con el ejemplo de una gasolinera, lo de la señora es para el recuerdo. La clase empresarial ni se inmutó. Siguieron aplaude y aplaude.



***



El colofón de estos ecos de la visita presidencial lo fue la verdadera avanzada de AMLO, la presidenta de Morena, Yeidkol Polevsky. No se limitó a defender al Presidente y sus programas de zona franca, entre otros, sino que se fue a la yugular del gobernador.



Luego, respaldó a Carlos Tena, el presidente municipal de Cuauhtémoc, ese sí vilipendiado por el gobierno Estatal, y otorgó un sonoro espaldarazo a los legisladores locales de su partido. Y la cereza del pastel, fueron sus acompañantes. Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, y Cruz Pérez Cuéllar.



Mensaje no sólo para Corral sino Juan Carlos Loera. Será por ello que el superdelegado subió a su face una selfie, como diciendo Presidente mata líder nacional.



Le mostramos las imágenes, donde por cierto se coló, ahí hasta atrás, Eti Barraza, flamante secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc y otrora protegido de Duarte.



***



Ya no se sabe a quien echarle la culpa en Comunicación Social, si ya no está Antonio Pinedo. El furcio por el día del periodista es un monumento a la ligereza con que aún se continúan haciendo las cosas.



El mensaje, muy sobrio, por cierto, decía así “Manuel Cabrera, fue un periodista, escritor y poeta mexicano.



Es considerado el primer reportero de México. Es por ello que en su aniversario luctuoso, se conmemora el #diadelperiodista en México”.



El detalle es que no se trata de Manuel Cabrera, sino de Manuel Caballero. El pequeño gran desliz en la edición digital.



***



Graneados, poco a poco, con una lentitud de caracol, los cambios en las delegaciones locales. Nos dicen que esta semana habrá cambios en el ISSSTE y no tarda en llegar en el IMSS.



Pero además, que serán ambas delegaciones, de las pocas sobre las cuales no tendrá injerencia alguna el superdelegado Juan Carlos de la Rosa.



Sergio Granados estaría dejando la delegación, luego de varios años de ejercer bajo la sombra y protección de Reyes Baeza, con quien llegó en aquellos ayeres. Ni los recuerdos izquierdosos del abogado y notario pudieron sostenerlo en el puesto.