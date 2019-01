Urge la unidad de todos los pueblos

Es muy poco alentadora, la realidad política, económica y social que están viviendo los pueblos que habitan la extensa y todavía muy rica región continental de Latinoamérica y del Caribe; caracterizada por la grave crisis económica que vienen sufriendo todos esos pueblos, desde la década de los años 80 del siglo XX, misma que se ha venido agudizando durante las casi dos décadas del siglo XXI en transcurso.



Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, incluyendo los Estados- Nación del Caribe, tal parece que resurgen o están despertando los regímenes de la derecha y de la ultraderecha.



Desde luego, asesorados e impulsados ideológica y financieramente por el imperio capitalista neoliberal globalizador y neofascista, pues no otra cosa nos muestra, la andanada de las minorías multimillonarias del capital autóctono y extranjero proimperialista, en contra de aquellos países como Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Honduras… que cansados de las dictaduras militares antidemocráticas, a la sazón lograron llegar por la vía político-electoral en su mayoría de manera pacífica, a instaurar gobiernos democráticos más justos y equitativos en la distribución de la riqueza nacional.



Por supuesto, que el caso de Cuba, desde, ya hace sesenta años en que triunfó su Revolución democrático-popular, con la cual sigue construyendo la sociedad socialista, sigue acicateando la voraz y mezquina mente de los imperialistas, hasta verla derrotada, para que vuelva a ser el “centro de diversión” de los USA.



Pero, además, tiene la vista puesta en la actual República Bolivariana de Venezuela, pues el evidente imperialismo de su actual mandatario Nicolás Maduro, en nada los convence. Mucho menos, cuando él mismo se ha constituido en el adalid de la defensa de las grandes riquezas naturales de ese país, como lo es el PETRÓLEO.



¡Ah, claro! También tienen en la lista de los países sudamericanos que no deben seguir construyendo un régimen democrático al servicio fundamentalmente de los trabajadores del campo y la ciudad, como lo está haciendo el Presidente indígena de BOLIVIA, Evo Morales.



Precisamente por la gran riqueza de petróleo y GAS con las que cuenta esa nación de mayoría indígena. Y tan evidente es la oposición del imperialismo neoliberal y neofascista y sus adláteres criollos a la instauración y avance de la DEMOCRACIA popular en América Latina y el Caribe, que asumen como propios, los recientes triunfos de la derecha en Argentina, Perú, Ecuador y en Brasil con la llegada del ultraderechista nazifascista, Jair Balsonaro, quien va a establecer en esa extensísima excolonia portuguesa: una “dictadura democrática”.



Y sin pecar de alarmista y mucho menos de fatalista, nuestro país, los EUM, no están exentos de los intentos de frustrar o detener los avances que pueden lograr todos los mexicanos durante el sexenio presidencial que inicia, pues las cúpulas dirigentes del prianprd (¿proimperialistas?), no acaban de asimilar el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de MORENA, logrado con más del 52% de los votos emitidos en los comicios del domingo 1 de julio de año inmediato anterior, por lo que pretenden echar abajo –por lo pronto–, la recuperación constitucional y de hecho, de nuestra riqueza energética, primordialmente el PETRÓLEO. De ahí su exigencia de que el Poder Ejecutivo federal, deba YA, bajar los precios de la gasolina y demás energéticos. De ahí que no sea ocioso, compartir parte del mensaje que hace unas horas recibimos.



“Todo lo que al pueblo mexicano le ocultaban… El petróleo de México aportaba 40% del presupuesto del país; al privatizarlo Peña Nieto a favor de los gringos, ya sólo aportó para el país el 12%, y Peña Nieto para cubrir ese faltante del 28% implementó el impuesto especial en la gasolina… por eso, si se quita ese impuesto especial se cae la economía de México… y sólo podrá bajar cuando salga la gasolina de una refinería mexicana y López Obrador lo sabe, por eso su decisión de construirla… en tanto hay que puntualizar que el PAN y el PRI también saben del citado impuesto… y saben que al quitarlo SE CAE EL PAÍS y aun así, cínicamente, piden que baje el precio para ver FRACASAR A AMLO… colocando a la gente en contra porque la mayoría desconoce el por qué la gasolina en México es no cara sino carísima PORQUE EL PRI Y EL PAN PRIVATIZARON PEMEX A LOS GRINGOS y blindaron esas firmas en WALL STREET…



“Por eso México no puede recuperar lo vendido y por eso AMLO no ha tocado nada de la “reforma energética”… Sabe que de hacerlo los gringos nos boicotearían el país como en época del presidente Lázaro Cárdenas del Río [o cómo lo está haciendo actualmente con Nicolás Maduro, en Venezuela], que no dejaban pasar los gringos ni un tornillo al país y México aguantó porque éramos autosuficientes en la agricultura y en energéticos.



“Con el “pacto por México”, signado por el PRI, PAN, PRD, PANAL, MC… con su “reforma energética”, ahora dependemos de los intereses económicos de los gringos para adquirir alimentos, gasolina, gas, energía eléctrica… y si nos cierran el suministro en dos meses estaremos como en Venezuela, casualmente como lo pregonaron los prianistasprd durante sus campañas… por eso la decisión de López Obrador para construir refinerías y apoyar en todo al campo… él está en una carrera contrarreloj, para evitar que al pueblo se lo volteen: TELEVISA, el PRI y el PAN… porque muchos ya quieren resultados y, como cera blanda, son fáciles de manipular por medios desinformativos engañosos, por inmorales chayoteros que buscan dividir y luego someter al pueblo mexicano…



“Hay que tener paciencia mi gente, si le dimos chance 70 años al PRI y 12 años al PAN por qué no esperar 6 años y ver lo que pueda suceder, peor no nos puede ir con el presidente Andrés Manuel López Obrador.” Lo dicho: LA PATRIA ES PRIMERO