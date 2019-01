Galerón de arte, cultura y cafetería en Wachochi.

Propuesta: Al rescate de los jóvenes, tradiciones y cultura de los indígenas



Wachochi, Chih.- Con propósitos y objetivos primordiales claros del proyecto se propone lo siguiente: alejar a los jóvenes del licor y drogas y costumbres negativas de la sociedad en descomposición –violencia intrafamiliar-; educar a los niños y concientizar a los padres y madres de familia del peligro de consumir drogas líquidas o solidas que destruyen al ser humano y a las familias, así como combatir la ignorancia y atraso cultural que existe en la sociedad serrana, donde muchos ciudadanos –mestizos/chabochis e indígenas-, no conocen sus derechos, ni han leído un libro, ya que no hay librerías en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, salvo en Creel, Bocoyna, de carácter religioso.



Con este proyecto de arte, cultural, teatro y periodismo, sería un factor importante para contrarrestar la ignorancia y la incultura en la región, como un correctivo de prevención en ambos casos, además se abrirían espacios libres y democráticos para impulsar la participación ciudadana en diversos temas relevantes de interés público en la Sierra. Con estos propósitos se impulsaría y estimularía la creatividad, el libro y la lectura, las culturas populares, los medios audiovisuales, el teatro y el trabajo cultural orientado a los niños y jóvenes.



Se tiene considerado como fundamental, el rescate, preservación y difusión de las tradiciones ancestrales de los indígenas rarámuris y tepehuanos en sus artes tradicionales de la comida, la medicina natural, su artesanía y su cultura en general –fiestas, cantos, danzas, rituales-, así como su lengua oral, su sabiduría, su cosmovisión del mundo, mismas que se exhibirán de diversas formas en el Galerón cultural, artístico y periodístico, como parte de la difusión y promoción cultural regional, nacional y latinoamericana, ya que sus culturas, cada día se están perdiendo y olvidando.



Este trabajo en equipo se realizará por medio de la difusión y promoción de la cultura, el arte, la música, la comida y el fotoperiodismo permanente, utilizando todas las herramientas y manifestaciones artísticas, artesanales, culinarias, culturales, musicales y periodístico, que comprenden el conocimiento, la sabiduría ancestral, la tecnología, la ciencia, la economía, la nutrición e información. Para ello se solicitará el apoyo de las instituciones educativas, culturales, sanitarias y sociales federales, estatales y municipales, entre ellas al Ayuntamiento, para ampliar la difusión cultural, el buen comer, la salud, la medicina indígena, el arte y la música folclórica mexicana y latinoamericana.



Este esfuerzo colectivo y personal de carácter social, que deberá organizarse con trabajo, disciplina y pasión, se crearán plazas laborales con personal capacitado (15 en principio, colaboradores que deberán leer para capacitarse, como pauta) en las diversas actividades antes señaladas, para impulsar el propósito alternativo en la región, y de esta forma, evitar un “estado robótico”, antisocial y de ocio entre los jóvenes por la falta o nulas alternativas culturales y artísticas efectivas donde entretenerse y cultivarse, así como espacios deportivos, lo que está creando insatisfacción, frustración y aburrimiento entre los jóvenes, principalmente, y adultos también, es por ello que se conducen por otros caminos torcidos y equivocados: vagancia, vandalismo, drogadicción y alcoholismo, incluso peligrosos, para el desarrollo de su vida.



Ubicación y mercado potencial.- El Galerón cultural en Wachochi que mide 25 metros de largo y 11de ancho, está ubicado en las calles Emiliano Zapata s/n y Pascual Orozco, en una zona céntrica y estudiantil, ya que a 4 cuadras a la redonda del centro cultural, se encuentran 2 secundarias, 2 bachillerato, una primaria, la Universidad Pedagógica Nacional, la clínica del ISSSTE, los Servicios de Salud-SSA, el DIF, la presidencia municipal a 5 cuadras, y a unos 50 metros está el estadio deportivo Municipal, por lo que se tendría un mercado potencial de niños, estudiantes-jóvenes y profesores –población-objetivo-, además de la promoción del Galerón cultural en barrios y colonias periféricas y marginadas de la ciudad serrana y de los ejidos, impulsando la lectura y entrega de libros.



Un vehículo-arma de instrucción masiva.- En las calles de los barrios de Wuachochi, en su primera fase, luego se iría en brigadas a otras poblaciones el Municipio, promoviendo la cultura y lectura de libros, mediante un vehículo trasformado en biblioteca ambulante, con el objetivo de distribuir libros gratuitos, que se conseguirían mediante donaciones personales, familiares, grupos, librerías e instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica, nuevos o usados. El carro de medio uso, tendría un altavoz para llamar a los jóvenes y población en general. Esta actividad se realizaría cada mes o dos, según las circunstancias, de acuerdo a la programación de visitas en las 25 colonias en la ciudad serrana.



“Si la montaña no viene a ti…”- Así mismo, puede aprovecharse en la entrega de libros gratuitos, llevando a los barrios/colonias, ejidos y comunidades del Municipio, grupos musicales, combinando música folclórica latinoamericana con norteña y ranchera; cantantes solistas, obras de teatro, teatro guiñol. Para ello se necesitaría una camioneta panel para transportar a la gente y un equipo de sonido para anunciar el evento tres días antes. Como reza un refrán popular: “Si la montaña no viene a ti, ve tú a ella. ¡Súbela!”.



Como primer paso a desarrollar para fundar el Galerón cultural, sería la reparación de su estructura interna y externa, ya que fue el primer salón construido en los años 60s. en Wachochi, denominado “Salón Eréndira”, por lo cual se rescataría un lugar histórico, que sirvió en aquella época para el sano esparcimiento de la gente celebrando bailes –cumpleaños y 15 años- y actos públicos y cívicos escolares. Renovar el piso de tierra por cemento, sus ventanas y puertas de madera, ponerlas nuevas al igual que láminas y poner un cielo raso en el techo, y ahí sería el centro cultural, librería, restaurante, artístico y culinario: El Galerón cultural de Wachochi, que tanta falta nos hace, más ahora con los cambios políticos que se están generando a nivel nacional.